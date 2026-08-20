Psikologlara Göre Yalan Söyleyenleri Ele Veren 6 Basit Soru
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Kaynak: https://www.sciencefocus.com/science/...
Birinin size yalan söylediğinden şüpheleniyorsanız göz hareketlerine ya da beden diline odaklanmak sandığınız kadar işe yaramayabilir. Psikologlara göre asıl ipuçları, beklenmedik sorular karşısında verilen cevaplarda ortaya çıkıyor. Yalanı anlamanıza yardımcı olabilecek 6 basit soruyu derledik.
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Birinin yalan söylediğini anlamaya çalışırken çoğu kişinin aklına aynı şeyler geliyor: Gözlerini kaçırıyor mu, fazla mı göz kırpıyor, elleriyle oynuyor mu, huzursuz görünüyor mu?
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İşte Yalan Söyleyenleri Tespit Edebilmek İçin Sorabileceğiniz 6 Soru
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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