Psikologlara Göre Yalan Söyleyenleri Ele Veren 6 Basit Soru

Ancak psikologlara göre bu tür beden dili işaretleri, sanıldığı kadar güvenilir değil. Asıl ipuçları çoğu zaman kişinin ne söylediğinde ve sorular karşısında nasıl cevap verdiğinde gizli.

Portsmouth Üniversitesi'nden psikolog Dr. Sharon Leal, yalan söylemenin beyin üzerinde ciddi bir bilişsel yük oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle yüksek riskli bir yalan söz konusu olduğunda kişi yalnızca hikâyesini anlatmakla kalmıyor; daha önce ne söylediğini hatırlamaya, davranışlarını kontrol etmeye ve karşısındaki kişinin söylediklerine inanıp inanmadığını anlamaya da çalışıyor.

Üstelik kişinin zihninde gerçek bilgi zaten mevcut. Leal'e göre beyin önce gerçeği ortaya çıkarıyor, ardından kişinin bunu bastırıp yerine yalanı koyması gerekiyor. Tüm bunlar, özellikle beklenmedik sorular karşısında, kişinin anlatımında bazı farklılıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.