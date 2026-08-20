İlişkinizde “Sessiz Sabotaj” Yapıyor Olabilirsiniz: Uzmanlar 7 İşareti Açıkladı

1. Konuşmanız Gereken Konuları Sürekli Erteliyorsanız

Partnerinizle çözmeniz gereken bir mesele olduğunda sürekli “Şimdi sırası değil” diyorsanız dikkat. Bazen tartışmadan kaçınmak kısa vadede huzur sağlıyor gibi görünse de sorunların sürekli ertelenmesi, zaman içinde çözülmemiş birikimlere dönüşebiliyor.

Özellikle rahatsız olduğunuz konuları açıkça ifade etmek yerine konuyu kapatmayı alışkanlık haline getirmek, ilişkinin iletişim kanallarını zayıflatabilir.

2. Yanında Olmanıza Rağmen Duygusal Olarak Uzak Duruyorsanız

Aynı odada bulunmak, gerçekten iletişim halinde olduğunuz anlamına gelmiyor. Partneriniz sizinle konuşurken sürekli telefonunuza bakmak, anlattıklarına yeterince tepki vermemek veya önemli anlarını geçiştirmek zaman içinde duygusal bir mesafe yaratabilir.

Buradaki mesele yalnızca telefon ya da televizyon değil. Partnerinizin size yönelttiği duygusal çağrıları fark edip etmediğiniz ve bunlara nasıl karşılık verdiğiniz de ilişkinin önemli parçalarından biri.

3. Küçük Şeyleri Sürekli Eleştiriyorsanız

Partnerinizin nasıl konuştuğundan ne giydiğine, ev işlerini yapma biçiminden aldığı kararlara kadar sürekli düzeltmeye çalışmak masum bir “daha iyisini isteme” hali olmayabilir.

Sürekli eleştirilmek, karşı tarafta yetersizlik ve değersizlik hissi yaratabilir. Üstelik bazen partneri değiştirmeye yönelik bu çaba, aslında kişinin kendi kaygısını kontrol etme girişimi olabilir.

4. Onu Başkalarıyla Karşılaştırıyorsanız

“Arkadaşımın sevgilisi böyle yapıyor” veya “Eski ilişkimde böyle değildi” gibi cümleler, söyleyen kişi açısından basit bir karşılaştırma gibi görünebilir. Ancak karşı tarafta doğrudan yetersizlik hissi yaratabilir.

Bir ilişkide karşılanmayan bir ihtiyaç varsa bunu başka insanları örnek göstererek anlatmak yerine doğrudan ifade etmek, iletişim açısından çok daha sağlıklı bir yaklaşım.

5. Yaptığınız İyiliklerin Hesabını Tutuyorsanız

“Ben senin için bunları yaptım, sen benim için ne yaptın?” düşüncesi ilişkiyi zamanla bir muhasebe defterine çevirebilir.

Elbette ilişkilerde karşılıklılık önemli. Ancak yapılan her iyiliğin karşılığını beklemek, desteği samimiyetten çıkarıp bir tür alışverişe dönüştürebilir. Partneriniz için yaptığınız şeyleri sürekli hatırlatıyorsanız, aslında ilişkinizde biriken bir beklentiyi açıkça konuşmak yerine davranışlar üzerinden göstermeye çalışıyor olabilirsiniz.

6. Önemli Planları Son Anda İptal Ediyorsanız

Birlikte vakit geçirmek, önemli bir buluşmaya gitmek veya ilişkinizi bir adım ileri taşımak söz konusu olduğunda sürekli son anda geri çekiliyorsanız, bunun altında yalnızca “canım istemedi” durumu olmayabilir.

Özellikle yakınlık gerektiren durumlarda ortaya çıkan kaçınma davranışları, kişinin farkında olmadığı bazı kaygılarla bağlantılı olabilir. Elbette her son dakika iptali bir sabotaj değildir; ancak bu davranış sürekli tekrarlanıyorsa üzerinde düşünmeye değer.

7. Partnerinizin Başarılarına Gereken Karşılığı Vermiyorsanız

Partneriniz güzel bir haber verdiğinde heyecanını paylaşmak yerine konuyu değiştirmek, başarıyı küçümsemek veya ilgisiz kalmak ilişkinin duygusal bağını zedeleyebilir.

İlişki araştırmalarında da partnerin yaşadığı olumlu olaylara verilen tepkilerin ilişki açısından önemli olduğu görülüyor. Yani yalnızca kötü günlerde birbirinin yanında olmak değil, güzel haberleri gerçekten birlikte kutlayabilmek de ilişkinin önemli bir parçası.