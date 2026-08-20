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Yaşam
Tuvalet Kağıdını Pencere Rayına Seriyorlar: Anında İşe Yarıyor

Tuvalet Kağıdını Pencere Rayına Seriyorlar: Anında İşe Yarıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 10:01
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Pencere temizliğinde cam ve çerçeveler kadar rayların da temizlenmesi gerekiyor. Ancak dar kanallarda biriken toz ve kirleri çıkarmak her zaman kolay olmuyor. Bu sebeple birçok kişi çözümü pencereye rayına peçete koymakta buluyor.

Kaynak: https://www.homedit.com/she-covered-t...
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Pencere temizliği denildiğinde camları silmek çoğu zaman işin en kolay kısmı.

Pencere temizliği denildiğinde camları silmek çoğu zaman işin en kolay kısmı.

Asıl uğraştıran yerlerden biri ise pencerenin alt bölümündeki dar raylar. Toz, saç, toprak ve küçük parçaların zamanla biriktiği bu alanlara bez veya süngerle ulaşmak her zaman kolay olmuyor.

Bu nedenle ev temizliğinde son dönemde pratik bir yöntem öne çıkıyor. Birkaç parça tuvalet kağıdı kullanılarak uygulanan yöntem, özellikle dar pencere raylarında biriken kirlerin toplanmasını kolaylaştırıyor.

Uygulamaya başlamadan önce rayın üzerinde bulunan iri toz ve parçaları mümkün olduğunca almak gerekiyor.

Uygulamaya başlamadan önce rayın üzerinde bulunan iri toz ve parçaları mümkün olduğunca almak gerekiyor.

Ardından birkaç parça tuvalet kağıdını koparıp rayın kirli bölümüne uzunlamasına yerleştirebilirsiniz.

Kağıdın rayın tabanına mümkün olduğunca iyi temas etmesi önemli. Böylece temizlenmesi güç olan köşelere de ulaşmak mümkün hale geliyor.

Kağıdı Hafifçe Nemlendirin

Tuvalet kağıdını rayın üzerine yerleştirdikten sonra üzerine bir miktar yüzey temizleyici püskürtülebilir. Daha doğal bir alternatif tercih edenler ise su ve sirke karışımından yararlanabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kağıdı fazla ıslatmamak. Çok fazla sıvı kullanıldığında tuvalet kağıdı kolayca parçalanabilir ve işlem beklenenden daha zahmetli hale gelebilir.

Pencereyi Açıp Kapatarak Kiri Toplayın

Kağıt rayın üzerine yerleştirilip hafifçe nemlendirildikten sonra pencereyi kapatıp tekrar açın. Pencerenin hareketi sırasında kağıt ray boyunca ilerlerken toz ve kirlerin bir kısmının kağıda yapışması sağlanıyor.

Özellikle bezin ulaşamadığı dar bölümlerde bu yöntem pratik bir temizlik alternatifi olarak kullanılabiliyor. İşlem tamamlandıktan sonra kirlenen kağıdı dikkatlice çıkarıp çöpe atabilirsiniz.

Temizlikten Sonra Rayı Kurulayın

Son aşamada pencere rayını kuru bir bezle silmek gerekiyor. Bu işlem, içeride kalan nemin ve temizlik ürünü kalıntılarının giderilmesine yardımcı oluyor.

Pencere raylarının yeniden kısa sürede kirlenmesini önlemek için düzenli temizlik yapılması da önem taşıyor. Özellikle sık açık bırakılan pencerelerde dışarıdan gelen toz ve küçük parçalar, dar kanallarda hızlı şekilde birikebiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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