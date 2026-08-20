Tuvalet Kağıdını Pencere Rayına Seriyorlar: Anında İşe Yarıyor

Asıl uğraştıran yerlerden biri ise pencerenin alt bölümündeki dar raylar. Toz, saç, toprak ve küçük parçaların zamanla biriktiği bu alanlara bez veya süngerle ulaşmak her zaman kolay olmuyor.

Bu nedenle ev temizliğinde son dönemde pratik bir yöntem öne çıkıyor. Birkaç parça tuvalet kağıdı kullanılarak uygulanan yöntem, özellikle dar pencere raylarında biriken kirlerin toplanmasını kolaylaştırıyor.