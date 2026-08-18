91 Yaşında, 1 Milyon Kitapla Halep’in Kültürel Hafızasını Koruyor

Abd, 2012 yılında zorla kaybedildiğini söylediği oğlundan yıllardır haber alamıyor. Oğlundan gelecek bir haberin hâlâ en büyük umutlarından biri olduğunu söyleyen Abd, tüm bu acıya rağmen kitaplarının başında durmayı sürdürüyor.

Bugün Halep’in değişen sokakları arasında küçük dükkânında çalışan Abd, bir yandan insanların aradığı kitapları bulmaya çalışırken diğer yandan geçmişten kalan eserleri koruyor. Onun için raflardaki kitaplar yalnızca eski kâğıt parçaları değil; bir şehrin, bir toplumun ve farklı dönemlerin hafızasını taşıyan tanıklar.