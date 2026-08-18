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91 Yaşında, 1 Milyon Kitapla Halep’in Kültürel Hafızasını Koruyor

91 Yaşında, 1 Milyon Kitapla Halep’in Kültürel Hafızasını Koruyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 17:19
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Halep’te 91 yaşındaki Rızkullah Abd, yaklaşık 1 milyon kitaptan oluşan arşiviyle şehrin geçmişine ışık tutuyor. 40 yıldır sahaflık yapan Abd, nadir ve eski eserleri koruyarak Halep’in kültürel hafızasını gelecek nesillere aktarıyor.

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Halep’te yaklaşık 40 yıldır sahaflık yapan 91 yaşındaki Rızkullah Abd, yalnızca kitap satmıyor; şehrin geçmişine ait eserleri koruyarak kültürel hafızanın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Halep’te yaklaşık 40 yıldır sahaflık yapan 91 yaşındaki Rızkullah Abd, yalnızca kitap satmıyor; şehrin geçmişine ait eserleri koruyarak kültürel hafızanın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Tilel Mahallesi’ndeki küçük dükkânında her gün kitaplarının başına geçen Abd’ın koleksiyonunda yaklaşık 1 milyon kitap bulunuyor.

Arşivde Arapça eserlerin yanı sıra Fransızca, İngilizce ve Almanca kitaplar da yer alıyor. Özellikle 100 yılı aşkın geçmişe sahip taş baskı eserler, el yazmaları ve günümüzde bulunması zor eski kitaplar koleksiyonun en dikkat çekici parçaları arasında. Bazı kitaplar yıpranmış ve eksik sayfalı olsa da Abd, tarihî değerleri nedeniyle onları korumaya devam ediyor.

Abd, sahaflığı yalnızca geçimini sağladığı bir meslek olarak görmüyor.

Abd, sahaflığı yalnızca geçimini sağladığı bir meslek olarak görmüyor.

İnsanların artık önemsemediği ya da kaybolmaya yüz tutmuş kitapları topladığını ve yeniden okuyucularla buluşturduğunu belirtiyor. Yıllar içinde dükkanı, aradıkları eski kitapları bulmak isteyen öğrenciler, araştırmacılar ve kitapseverler için önemli bir adres haline gelmiş durumda.

Ancak 91 yaşındaki sahafın hayatındaki en büyük eksiklik kitaplarla ilgili değil.

Ancak 91 yaşındaki sahafın hayatındaki en büyük eksiklik kitaplarla ilgili değil.

Abd, 2012 yılında zorla kaybedildiğini söylediği oğlundan yıllardır haber alamıyor. Oğlundan gelecek bir haberin hâlâ en büyük umutlarından biri olduğunu söyleyen Abd, tüm bu acıya rağmen kitaplarının başında durmayı sürdürüyor.

Bugün Halep’in değişen sokakları arasında küçük dükkânında çalışan Abd, bir yandan insanların aradığı kitapları bulmaya çalışırken diğer yandan geçmişten kalan eserleri koruyor. Onun için raflardaki kitaplar yalnızca eski kâğıt parçaları değil; bir şehrin, bir toplumun ve farklı dönemlerin hafızasını taşıyan tanıklar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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