91 Yaşında, 1 Milyon Kitapla Halep’in Kültürel Hafızasını Koruyor
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Halep’te yaklaşık 40 yıldır sahaflık yapan 91 yaşındaki Rızkullah Abd, yalnızca kitap satmıyor; şehrin geçmişine ait eserleri koruyarak kültürel hafızanın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.
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Abd, sahaflığı yalnızca geçimini sağladığı bir meslek olarak görmüyor.
Ancak 91 yaşındaki sahafın hayatındaki en büyük eksiklik kitaplarla ilgili değil.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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