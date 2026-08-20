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4 Bin Yıl Toprağın Altında Kalmış: Üzerindeki Semboller Hala Çözülemiyor

4 Bin Yıl Toprağın Altında Kalmış: Üzerindeki Semboller Hala Çözülemiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 11:18
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İtalya'daki yaklaşık 4 bin yıllık bir Tunç Çağı yerleşiminde bulunan kil tablet, üzerindeki gizemli sembollerle arkeologların ilgisini çekti. Tek parça halinde günümüze ulaşan tabletin hangi amaçla kullanıldığı ve üzerindeki işaretlerin ne anlattığı ise hala çözülebilmiş değil.

Kaynak: https://arkeonews.net/rare-4000-year-...
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İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü çevresinde sürdürülen arkeolojik kazılar, yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait dikkat çekici bir keşfi ortaya çıkardı.

İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü çevresinde sürdürülen arkeolojik kazılar, yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait dikkat çekici bir keşfi ortaya çıkardı.

Tunç Çağı yerleşimi Lucone di Polpenazze'de bulunan küçük kil tablet, üzerindeki geometrik semboller nedeniyle araştırmacıların ilgisini çekti.

Tablet, arkeolojik tabakada tek parça halinde bulunmasıyla da öne çıkıyor. Benzer örneklerin çoğunun kırılmış halde ele geçirilmesi, bu keşfi sembollerin incelenmesi açısından daha değerli hale getiriyor.

Yeni keşifle birlikte Lucone'de bulunan benzer tabletlerin sayısı 21'e ulaştı.

Yeni keşifle birlikte Lucone'de bulunan benzer tabletlerin sayısı 21'e ulaştı.

Bu küçük nesnelerde çizgiler, noktalar, daireler, üçgenler, kareler ve dikdörtgenleri andıran çeşitli şekiller yer alıyor.

Ancak araştırmacılar, bu işaretlerin doğrudan bir yazı sistemi olduğunu söylemiyor. Dolayısıyla tabletlerin Mezopotamya'daki yazılı kil tabletlerle aynı işlevi gördüğünü düşünmek için de henüz yeterli kanıt bulunmuyor.

Lucone'deki tabletler genel olarak MÖ 2200 ile 1600 arasına tarihlendiriliyor. Üzerlerinde bulunan sembollerin benzerlerine Kuzey İtalya'nın yanı sıra Orta ve Güneydoğu Avrupa'daki farklı arkeolojik alanlarda da rastlanması, araştırmacıların dikkatini çeken bir başka ayrıntı.

Takvim, Sayım Aracı Ya Da Ticaret Kaydı Olabilir

Tabletlerin hangi amaçla üretildiği konusunda kesin bir cevap bulunmuyor. Araştırmacılar bunların takvim benzeri bir sistemin parçası, sayım aracı, kimlik göstergesi veya törensel bir nesne olarak kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Bir diğer ihtimal ise Tunç Çağı'ndaki ticari faaliyetlerle bağlantılı olmaları. Özellikle metal ve diğer ürünlerin değiş tokuşunda belirli bilgileri kaydetmek ya da aktarmak için kullanılmış olmaları ihtimaller arasında. Ancak bu teorilerin hiçbiri şu aşamada kesinleşmiş değil.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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