4 Bin Yıl Toprağın Altında Kalmış: Üzerindeki Semboller Hala Çözülemiyor

Bu küçük nesnelerde çizgiler, noktalar, daireler, üçgenler, kareler ve dikdörtgenleri andıran çeşitli şekiller yer alıyor.

Ancak araştırmacılar, bu işaretlerin doğrudan bir yazı sistemi olduğunu söylemiyor. Dolayısıyla tabletlerin Mezopotamya'daki yazılı kil tabletlerle aynı işlevi gördüğünü düşünmek için de henüz yeterli kanıt bulunmuyor.

Lucone'deki tabletler genel olarak MÖ 2200 ile 1600 arasına tarihlendiriliyor. Üzerlerinde bulunan sembollerin benzerlerine Kuzey İtalya'nın yanı sıra Orta ve Güneydoğu Avrupa'daki farklı arkeolojik alanlarda da rastlanması, araştırmacıların dikkatini çeken bir başka ayrıntı.

Takvim, Sayım Aracı Ya Da Ticaret Kaydı Olabilir

Tabletlerin hangi amaçla üretildiği konusunda kesin bir cevap bulunmuyor. Araştırmacılar bunların takvim benzeri bir sistemin parçası, sayım aracı, kimlik göstergesi veya törensel bir nesne olarak kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Bir diğer ihtimal ise Tunç Çağı'ndaki ticari faaliyetlerle bağlantılı olmaları. Özellikle metal ve diğer ürünlerin değiş tokuşunda belirli bilgileri kaydetmek ya da aktarmak için kullanılmış olmaları ihtimaller arasında. Ancak bu teorilerin hiçbiri şu aşamada kesinleşmiş değil.