4 Bin Yıl Toprağın Altında Kalmış: Üzerindeki Semboller Hala Çözülemiyor
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Kaynak: https://arkeonews.net/rare-4000-year-...
İtalya'daki yaklaşık 4 bin yıllık bir Tunç Çağı yerleşiminde bulunan kil tablet, üzerindeki gizemli sembollerle arkeologların ilgisini çekti. Tek parça halinde günümüze ulaşan tabletin hangi amaçla kullanıldığı ve üzerindeki işaretlerin ne anlattığı ise hala çözülebilmiş değil.
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İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü çevresinde sürdürülen arkeolojik kazılar, yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait dikkat çekici bir keşfi ortaya çıkardı.
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Yeni keşifle birlikte Lucone'de bulunan benzer tabletlerin sayısı 21'e ulaştı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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