22 Kilo Verdi, Verdiği Kiloları Geri Almadı: Her Gün Uyguladığı 5 Alışkanlığı Açıkladı
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Kaynak: https://bodynetwork.com/she-lost-49-p...
22 kilo vererek verdiği kiloları korumayı başaran Ruth Soukup, bunu yalnızca daha az yemekle değil, günlük beslenme alışkanlıklarına dikkat ederek yaptığını söylüyor. İşte kilo verme sürecinde dikkat ettiği ve rutinine dahil ettiği 5 alışkanlık...
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40'lı yaşlarında yaklaşık 22 kilo veren Ruth Soukup, kilo kaybını korumasına yardımcı olduğunu düşündüğü günlük beslenme alışkanlıklarını paylaştı.
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İşte Kilo Verirken Dikkat Ettiği 5 Alışkanlık
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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