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22 Kilo Verdi, Verdiği Kiloları Geri Almadı: Her Gün Uyguladığı 5 Alışkanlığı Açıkladı

22 Kilo Verdi, Verdiği Kiloları Geri Almadı: Her Gün Uyguladığı 5 Alışkanlığı Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 13:53
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22 kilo vererek verdiği kiloları korumayı başaran Ruth Soukup, bunu yalnızca daha az yemekle değil, günlük beslenme alışkanlıklarına dikkat ederek yaptığını söylüyor. İşte kilo verme sürecinde dikkat ettiği ve rutinine dahil ettiği 5 alışkanlık...

Kaynak: https://bodynetwork.com/she-lost-49-p...
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40'lı yaşlarında yaklaşık 22 kilo veren Ruth Soukup, kilo kaybını korumasına yardımcı olduğunu düşündüğü günlük beslenme alışkanlıklarını paylaştı.

40'lı yaşlarında yaklaşık 22 kilo veren Ruth Soukup, kilo kaybını korumasına yardımcı olduğunu düşündüğü günlük beslenme alışkanlıklarını paylaştı.

Soukup, yıllar boyunca kilo verip yeniden aldığını ve sonunda beslenme alışkanlıklarını değiştirerek yaklaşık 22 kilo verdiğini belirtiyor. Ardından verdiği kiloları korumasına yardımcı olduğunu söylediği beş besini düzenli olarak tüketmeye başladığını ifade ediyor.

İşte Kilo Verirken Dikkat Ettiği 5 Alışkanlık

İşte Kilo Verirken Dikkat Ettiği 5 Alışkanlık

1. Kırmızı Eti Beslenmesine Dahil Ediyor

Soukup'un beslenmesinde öne çıkan yiyeceklerden biri kırmızı et. Protein açısından zengin olan kırmızı et aynı zamanda demir ve çinko gibi önemli mineralleri de içeriyor.

Yeterli protein tüketimi, kilo verme döneminde tokluk hissinin korunmasına ve kas kütlesinin desteklenmesine yardımcı olabilir. Ancak kırmızı etin miktarı ve tüketim sıklığının genel beslenme düzeni içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor.

2. Yumurtayı Sarısıyla Birlikte Tüketiyor

Listenin ikinci sırasında yumurta var. Soukup özellikle yumurtayı sarısıyla birlikte tükettiğini söylüyor.

Yumurta; protein, kolin ve çeşitli B vitaminleri bakımından zengin bir besin. Yumurtanın sarısı aynı zamanda yağda çözünen bazı vitaminleri de içeriyor. Bu nedenle dengeli bir beslenme düzeninde bütün yumurtadan yararlanılabilir.

3. Fermente Sebzelere Yer Veriyor

Kimchi ve lahana turşusu gibi fermente sebzeler de Soukup'un günlük beslenmesinde yer alıyor.

Fermente gıdalar, içerdikleri canlı mikroorganizmalar nedeniyle bağırsak sağlığı açısından ilgi gören besinler arasında bulunuyor. Ancak her fermente ürünün içeriği aynı değil. Özellikle pastörize edilmiş ürünlerde canlı mikroorganizma miktarı daha düşük olabiliyor.

4. Tereyağını Ölçülü Tüketiyor

Soukup'un listesinde daha şaşırtıcı bir seçenek de tereyağı. Kendisi tereyağını düzenli olarak tükettiğini ve bunun beslenmesinin bir parçası olduğunu belirtiyor.

Tereyağı yağ ve dolayısıyla kalori açısından yoğun bir besin olduğu için porsiyon miktarı önem taşıyor. Bu nedenle tereyağının tek başına kilo verdirdiği sonucuna varmak doğru değil. Kilo kaybında belirleyici olan, genel beslenme düzeni ve enerji dengesidir.

5. Elektrolit Tüketimine Dikkat Ediyor

Listenin son sırasında ise elektrolitler bulunuyor. Soukup özellikle deniz tuzu ve LMNT gibi elektrolit ürünlerinden söz ediyor.

Elektrolitler; sıvı dengesi, sinir iletimi ve kas fonksiyonları açısından önemli mineralleri kapsıyor. Ancak elektrolit takviyeleri herkes için gerekli değil. İhtiyaç; fiziksel aktivite, terleme, beslenme ve kişinin genel durumuna göre değişebiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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