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Bu Testte Seçtiklerin Sana Aşkta Nasıl Biri Olduğunu Söyleyecek!

Bu Testte Seçtiklerin Sana Aşkta Nasıl Biri Olduğunu Söyleyecek!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
30.09.2026 - 22:01
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Aşkta nasıl biri olduğumuzu bazen kendimiz bile tam olarak çözemeyiz. Kimimiz hislerini hemen belli eder, kimimiz karşısındakini uzun süre gözlemler. Kimimiz için romantizm küçük detaylarda saklıyken kimimiz tutkuyu ve heyecanı daha önemli bulur. Peki sen aşk hayatında gerçekten nasıl birisin? Bu testte vereceğin seçimler, ilişkilerdeki yaklaşımın hakkında küçük ipuçları verecek. Sana en yakın gelen seçeneği işaretle ve testin sonunda aşkta nasıl biri olduğunu birlikte keşfedelim!

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Sen Aşkta Tutkulu ve Romantik Birisin!

Sen Aşkta Tutkulu ve Romantik Birisin!

Sen aşık olduğunda duygularını içinde tutmakta çok başarılı değilsin. Birini gerçekten sevdiğinde bunu davranışlarınla, sözlerinle ve ilgilinle belli ediyorsun. Senin için aşk sadece 'birlikte olmak' değil, iki insanın birbirine karşı güçlü duygular hissetmesi ve bunu gerçekten yaşaması demek. İlişkide romantik detaylara önem veriyorsun. Özel günler, beklenmedik mesajlar, küçük sürprizler veya sadece sevgiline bakıp mutlu olmak bile senin için değerli. Büyük jestlerden hoşlansan da asıl aradığın şey, karşındaki kişinin seni gerçekten sevdiğini hissettirmesi. Aşık olduğunda ilişkinin sıradanlaşmasını pek istemiyorsun. İlk günlerdeki heyecanın zamanla tamamen kaybolması seni rahatsız edebilir. Bu yüzden ilişkinin içinde sürekli yeni anılar oluşturmak, birlikte bir şeyler yapmak ve birbirinizi yeniden heyecanlandırmak istersin.

Sen Aşkta Güven Arayan Birisin!

Senin için aşkın temelinde güven var. Birine kalbini açmadan önce onun gerçekten hayatında kalıcı bir yere sahip olup olmayacağını anlamaya çalışıyorsun. Bu yüzden ilişkilerde acele etmektense zaman içinde sağlam bir bağ kurmayı tercih ediyorsun. İlk başta biraz mesafeli görünebilirsin. Ancak bu soğuk olduğun anlamına gelmiyor. Sadece herkese hemen güvenmiyorsun. Karşındaki kişinin sözleriyle davranışlarının birbirini tutup tutmadığına dikkat ediyorsun. Senin için sevgilinin zor zamanlarda yanında olması, verdiği sözleri tutması ve sana karşı dürüst davranması romantik sözlerden bile daha önemli olabilir. Çünkü sen sevgiyi yalnızca güzel cümlelerle değil, davranışlarla ölçüyorsun.

Sen Aşkta Eğlenceli ve Maceracı Birisin!

Senin için aşk biraz da hayatı birlikte eğlenceli hale getirmek demek. Çok ciddi, sürekli kuralların olduğu ve her şeyin önceden planlandığı ilişkiler sana göre olmayabilir. Birlikte gülebileceğin, spontane kararlar alabileceğin ve yeni şeyler deneyebileceğin bir partner istiyorsun. İlişkide mizah senin için oldukça önemli. Seni güldüren biriyle aranda güçlü bir bağ oluşabilir. Çünkü sen sadece romantik sözler değil, birlikte yaşanan komik anıları da ilişkinin önemli bir parçası olarak görüyorsun. Aşık olduğunda partnerini aynı zamanda en yakın arkadaşın gibi görmek isteyebilirsin. Birlikte saçmalayabilmek, plansızca dışarı çıkabilmek, bir anda yolculuğa karar verebilmek veya hiç beklemediğiniz bir yerde güzel bir anı oluşturabilmek seni mutlu ediyor.

Sen Aşkta Derin Bağlar Kuran Birisin!

Senin için aşkın en önemli tarafı birbirini gerçekten anlamak. Birinin yanında olmak kadar, onun zihnini ve duygularını anlayabilmek de senin için önemli. Bu yüzden ilişkilerinde yüzeysel yakınlıklardan çok derin bağlar arıyorsun. Kolay kolay herkese tamamen açılmıyorsun. Önce karşındaki kişiyi tanıyor, güveniyor ve aranızdaki bağın güçlendiğini hissediyorsun. Ancak gerçekten sevdiğinde kendini çok daha fazla açabiliyorsun. Küçük detayları fark etmen senin ilişkilerindeki en belirgin özelliklerinden biri olabilir. Partnerinin sevdiği bir şeyi hatırlamak, önemli bir gününü unutmamak veya moralinin bozuk olduğunu söylemesine gerek kalmadan fark etmek senin için sevginin doğal bir göstergesi.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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