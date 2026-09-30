Bu Testte Seçtiklerin Sana Aşkta Nasıl Biri Olduğunu Söyleyecek!
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Aşkta nasıl biri olduğumuzu bazen kendimiz bile tam olarak çözemeyiz. Kimimiz hislerini hemen belli eder, kimimiz karşısındakini uzun süre gözlemler. Kimimiz için romantizm küçük detaylarda saklıyken kimimiz tutkuyu ve heyecanı daha önemli bulur. Peki sen aşk hayatında gerçekten nasıl birisin? Bu testte vereceğin seçimler, ilişkilerdeki yaklaşımın hakkında küçük ipuçları verecek. Sana en yakın gelen seçeneği işaretle ve testin sonunda aşkta nasıl biri olduğunu birlikte keşfedelim!
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#1
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#6
Sen Aşkta Tutkulu ve Romantik Birisin!
Sen Aşkta Güven Arayan Birisin!
Sen Aşkta Eğlenceli ve Maceracı Birisin!
Sen Aşkta Derin Bağlar Kuran Birisin!
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