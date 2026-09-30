Kuşları Kurtarmak İçin Binaların Işıklarını Söndürüyorlar: Çarpışmalar Yüzde 70 Azaldı

Geceleri açık kalan ışıklar kuşların kafasını karıştırabiliyor ya da onları rotalarından saptırabiliyor. Bazı kuşlar ışığın çevresinde dönüp duruyor ve sonunda yorgun, savunmasız bir hâlde bir yere konuyor. Işıklar özellikle yağmurlu, sisli ya da alçak bulutlu havalarda kuşları daha fazla kendine çekiyor.

Bu durum kuşların pencerelere ve yansıtıcı camlara çarpmasına yol açabiliyor. Çoğu zaman ölümle sonuçlanan bu çarpışmalar küçük bir sorun değil. Bir araştırmaya göre ABD'de her yıl 1 milyardan fazla kuş binalara çarparak ölüyor.