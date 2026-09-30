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Kuşları Kurtarmak İçin Binaların Işıklarını Söndürüyorlar: Çarpışmalar Yüzde 70 Azaldı

Kuşları Kurtarmak İçin Binaların Işıklarını Söndürüyorlar: Çarpışmalar Yüzde 70 Azaldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 22:14
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Her ilkbahar ve sonbaharda milyarlarca kuş, geceleri ABD semalarından geçerek göç ediyor. Yolculuklarında ay ve yıldızlardan yararlanan bu kuşlar için şehirlerin ışıkları ölümcül bir tuzağa dönüşebiliyor. Bu yüzden ABD'de 45'ten fazla şehir, göç dönemlerinde binalardaki gereksiz ışıkları kapatıyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Yapay ışıklar kuşların yönünü şaşırtıyor, onları cam yüzeylere çarptırıyor.

Yapay ışıklar kuşların yönünü şaşırtıyor, onları cam yüzeylere çarptırıyor.

Geceleri açık kalan ışıklar kuşların kafasını karıştırabiliyor ya da onları rotalarından saptırabiliyor. Bazı kuşlar ışığın çevresinde dönüp duruyor ve sonunda yorgun, savunmasız bir hâlde bir yere konuyor. Işıklar özellikle yağmurlu, sisli ya da alçak bulutlu havalarda kuşları daha fazla kendine çekiyor.

Bu durum kuşların pencerelere ve yansıtıcı camlara çarpmasına yol açabiliyor. Çoğu zaman ölümle sonuçlanan bu çarpışmalar küçük bir sorun değil. Bir araştırmaya göre ABD'de her yıl 1 milyardan fazla kuş binalara çarparak ölüyor.

Program, göç dönemlerinde binalardaki gereksiz ışıkların kapatılmasını istiyor.

Program, göç dönemlerinde binalardaki gereksiz ışıkların kapatılmasını istiyor.

'Lights Out' (Işıkları Söndür) adı verilen program ABD'de 20 yılı aşkın süre önce başladı ve son yıllarda Kuzey Amerika'da hızla yayıldı. Amaç, bina sahiplerinin, yöneticilerinin ve yerel yönetimlerin ilkbahar ve sonbahar göçü sırasında gereksiz ışıkları kapatması, kısması ya da yukarı yerine aşağı yönlendirmesi.

Ulusal Audubon Derneği, programı göçmen kuşlar için en tehlikeli 20 metropol bölgesine taşımayı hedefledi. 2023 itibarıyla bu bölgelerin 18'inde Lights Out programı uygulanıyordu.

Philadelphia'daki bir noktada kuş çarpışmaları yüzde 70 azaldı.

Philadelphia'daki bir noktada kuş çarpışmaları yüzde 70 azaldı.

Programın işe yaradığını gösteren veriler de var. Her göç döneminde gönüllüler binaların çevresini dolaşarak ölü ya da yaralı kuşları arıyor, yaralı kuşları tedavi için bakım merkezlerine gönderiyor. Lights Out Philly programı kapsamında yapılan bu izlemeler, bir noktada çarpışmaların yüzde 70 azaldığını gösterdi.

Audubon'a göre programın bina sahiplerine de faydası var. Gereksiz ışıkları kapatmak kuşları korurken enerji faturalarını da düşürüyor.

Çarpışmaların çoğu gökdelenlerde değil, alçak binalarda yaşanıyor.

Çarpışmaların çoğu gökdelenlerde değil, alçak binalarda yaşanıyor.

Program denince akla ilk gökdelenler gelse de kuş çarpışmalarının çoğu alçak binalarda yaşanıyor. Sayıca çok daha fazla olan müstakil evler ve apartmanlar, bu çarpışmaların önemli bir bölümünden sorumlu.

Bu yüzden Audubon, bu sonbahar da ev sahiplerinden, kiracılardan ve bina yöneticilerinden 30 Kasım'a kadar dış cephedeki süs ışıklarını 23.00 ile 06.00 arasında kapatmalarını istiyor. Dış lambaların ışığı yukarı değil aşağı verecek şekilde yönlendirilmesi ve mümkün olan yerlerde hareket sensörü kullanılması da öneriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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