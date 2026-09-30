Kuşları Kurtarmak İçin Binaların Işıklarını Söndürüyorlar: Çarpışmalar Yüzde 70 Azaldı
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Her ilkbahar ve sonbaharda milyarlarca kuş, geceleri ABD semalarından geçerek göç ediyor. Yolculuklarında ay ve yıldızlardan yararlanan bu kuşlar için şehirlerin ışıkları ölümcül bir tuzağa dönüşebiliyor. Bu yüzden ABD'de 45'ten fazla şehir, göç dönemlerinde binalardaki gereksiz ışıkları kapatıyor.
Ayrıntılar haberimizde.
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Yapay ışıklar kuşların yönünü şaşırtıyor, onları cam yüzeylere çarptırıyor.
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Program, göç dönemlerinde binalardaki gereksiz ışıkların kapatılmasını istiyor.
Philadelphia'daki bir noktada kuş çarpışmaları yüzde 70 azaldı.
Çarpışmaların çoğu gökdelenlerde değil, alçak binalarda yaşanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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