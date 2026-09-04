15 Yıldır Aynı Yere Gelen Yaren Leylek Göç Yolculuğuna Başladı

Yıllardır aynı yere gelen Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu, filmlere bile konu oldu. Tüm Türkiye'nin göç mevsimi başlayınca merakla beklediği Yaren Leylek, bu sene 24 Şubat’ta 15'inci kez Uluabat Gölü'nün kıyısındaki Eskikaraağaç'a gelmişti. 10 Mart'ta ise göçten dönen eşi Nazlı'yı karşılamıştı.

Yaren ve Nazlı leylekler, yazın son günlerinde yine yollara düştü ve binlerce kilometre sürecek olan göçlerine başladı.