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Yaşam
15 Yıldır Aynı Yere Gelen Yaren Leylek Göç Yolculuğuna Başladı

15 Yıldır Aynı Yere Gelen Yaren Leylek Göç Yolculuğuna Başladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 08:43
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Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, bu sene 15'inci kez gelmişti. Yaren Leylek ve eşi Nazlı, yaz aylarını geçirdikten sonra şimdi göç yolculuğuna başladı. Leyleklerin göçü, binlerce kilometre sürecek.

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Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz, bir kez daha ayrıldı.

Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz, bir kez daha ayrıldı.

Yıllardır aynı yere gelen Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu, filmlere bile konu oldu. Tüm Türkiye'nin göç mevsimi başlayınca merakla beklediği Yaren Leylek, bu sene 24 Şubat’ta 15'inci kez Uluabat Gölü'nün kıyısındaki Eskikaraağaç'a gelmişti. 10 Mart'ta ise göçten dönen eşi Nazlı'yı karşılamıştı. 

Yaren ve Nazlı leylekler, yazın son günlerinde yine yollara düştü ve binlerce kilometre sürecek olan göçlerine başladı.

"Adem Amca öğle saatlerinde aradı, 'Yaren görünürde yok' dedi."

"Adem Amca öğle saatlerinde aradı, 'Yaren görünürde yok' dedi."

Leylek Yaren ve eşi Nazlı, yaz boyunca Uluabat Gölü'nde balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak besleniyorlar ve köylülerin ilgi odağı oluyorlar. Bu sene Yaren ve Nazlı, kuluçka dönemini tamamlayıp yavrularını büyüttükten sonra son hazırlıklarını yaptı.

Sonbaharın yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla Yaren ve Nazlı, Afrika rotasındaki uzun yolculuklarına başladı.

Yaren leylek ile Adem amcanın hikayesinin kaşifi olan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bölgedeki leyleklerin bu kez hep beraber gittiğini söyledi. 

Tüydeş, 'Adem Amca öğle saatlerinde aradı, 'Yaren görünürde yok' dedi. Belki döner umuduyla hava kararana kadar beklemiş ama köydeki diğer leylekler de görünürde yokmuş. Böylelikle hepsinin gittiğini anladık. Bazen farklı zamanlarda gidiyorlardı ama bu yıl hepsi aynı zamanda gitti.' dedi.

Bir daha gelişini sabırsızlıkla bekliyoruz Yaren Leylek!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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