30 Kuşu Doğaya Saldılar Ama Orman Acımasız Çıktı: Hayatta Kalabilen Tek Kuştan Bilgi Edinmeye Çalıştılar
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İspanya’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Kantabria orman tavuklarını kurtarmak amacıyla başlatılan büyük bütçeli koruma projesi, dağlarda sert bir gerçeklikle karşılaştı. Yaklaşık 5 milyon avro (5,8 milyon dolar) harcanarak yetiştirilen ve doğaya salınan 30 kuşun 29'u altı ay içinde yaşamını yitirdi.
Kastilya ve León Özerk Yönetimi bünyesindeki Valsemana üreme merkezinde yetiştirilen ve Alto Sil Kuş Koruma Alanı'nda doğaya bırakılan kuşlardan geriye yalnızca tek bir dişi kaldı.
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Yaklaşık 180 günlük takip sürecinin ardından hayatta kalma oranı %3,4'te kaldı.
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Uzmanlar, projenin tamamen bir başarısızlık olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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