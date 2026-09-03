30 Kuşu Doğaya Saldılar Ama Orman Acımasız Çıktı: Hayatta Kalabilen Tek Kuştan Bilgi Edinmeye Çalıştılar

İspanya’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Kantabria orman tavuklarını kurtarmak amacıyla başlatılan büyük bütçeli koruma projesi, dağlarda sert bir gerçeklikle karşılaştı. Yaklaşık 5 milyon avro (5,8 milyon dolar) harcanarak yetiştirilen ve doğaya salınan 30 kuşun 29'u altı ay içinde yaşamını yitirdi.

Kastilya ve León Özerk Yönetimi bünyesindeki Valsemana üreme merkezinde yetiştirilen ve Alto Sil Kuş Koruma Alanı'nda doğaya bırakılan kuşlardan geriye yalnızca tek bir dişi kaldı.

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