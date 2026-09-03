article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
30 Kuşu Doğaya Saldılar Ama Orman Acımasız Çıktı: Hayatta Kalabilen Tek Kuştan Bilgi Edinmeye Çalıştılar

30 Kuşu Doğaya Saldılar Ama Orman Acımasız Çıktı: Hayatta Kalabilen Tek Kuştan Bilgi Edinmeye Çalıştılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 15:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İspanya’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Kantabria orman tavuklarını kurtarmak amacıyla başlatılan büyük bütçeli koruma projesi, dağlarda sert bir gerçeklikle karşılaştı. Yaklaşık 5 milyon avro (5,8 milyon dolar) harcanarak yetiştirilen ve doğaya salınan 30 kuşun 29'u altı ay içinde yaşamını yitirdi.

Kastilya ve León Özerk Yönetimi bünyesindeki Valsemana üreme merkezinde yetiştirilen ve Alto Sil Kuş Koruma Alanı'nda doğaya bırakılan kuşlardan geriye yalnızca tek bir dişi kaldı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaklaşık 180 günlük takip sürecinin ardından hayatta kalma oranı %3,4'te kaldı.

Yaklaşık 180 günlük takip sürecinin ardından hayatta kalma oranı %3,4'te kaldı.

Uzmanlar, toplu kayıpların tek bir nedene bağlı olmadığını, esaret altında büyüyen kuşların vahşi doğadaki yırtıcılara karşı savunmasız kalmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Ölümlerin arkasındaki ana etkenler şöyle sıralandı:Tilkiler: 12 kuşun ölümüne yol açarak en büyük kayba neden oldu.

Yırtıcı Kuşlar: 6 kuşun ölümünden sorumlu tutuldu.

Sansarlar: 4 kuşun yaşamına son verdi.

Diğer Faktörler: Kalan kayıplarda ise kesin neden belirlenemedi.

Uzmanlar, projenin tamamen bir başarısızlık olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, projenin tamamen bir başarısızlık olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Esaret altında doğan kuşların nerede saklanacağını, açık alandan nasıl kaçınacağını veya yüksek yerlerde tünemeyi bilmediğini ifade eden araştırmacılar, bu süreci gelecekteki çalışmalar için kritik bir 'pilot proje' olarak değerlendiriyor.

Projeden elde edilen veriler ışığında, bundan sonraki salımlarda kuşlara yırtıcılara karşı farkındalık eğitimi verilmesi, kafes tasarımlarının değiştirilmesi ve zamanlamanın yeniden gözden geçirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, hayatta kalan tek dişi kuşun alan içerisindeki başarılı uçuşları ve üreme bölgelerini ziyaret etmesi, araştırmacılar için geleceğe dair küçük de olsa bir umut ışığı sunuyor. Toplam nüfusları sadece birkaç yüzle ifade edilen bu hassas türü kurtarma çalışmaları, elde edilen bu sert tecrübelerle devam edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın