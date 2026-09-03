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2026’nın En İyi Telefonları Belli Oldu: O Marka iPhone’u Geride Bıraktı

2026’nın En İyi Telefonları Belli Oldu: O Marka iPhone’u Geride Bıraktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 15:06
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Uzman Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA), merakla beklenen 2026-2027 Mobil Cihaz Ödülleri'ni duyurdu. Sektörün en prestijli değerlendirmelerinden biri kabul edilen ödüller; yıl boyunca yapılan detaylı testlerin ardından, her cihazın en az beş farklı EISA üyesi yayın tarafından incelenmesi ve oylanmasıyla karara bağlandı.

Teknoloji dünyasının devlerini karşı karşıya getiren listede Xiaomi ana ödülü kucaklarken; Honor, Oppo ve Samsung da farklı kategorilerdeki üstün performanslarıyla dikkat çekti.

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Ana Ödül Xiaomi’ye Gitti

Ana Ödül Xiaomi’ye Gitti

Genel klasmanda ipi göğüsleyen Xiaomi 17T Pro, 'Yılın Akıllı Telefonu' seçildi. Cihazın dengeli donanımı, güçlü yonga seti, başarılı ekranı ve uzun pil ömrü jüriden tam not aldı.

Fotoğrafta Zirve Oppo’nun

Fotoğrafta Zirve Oppo’nun

'En İyi Fotoğraf ve Video Telefonu' ödülünü Oppo Find X9 Ultra kazandı. Süper zoom kameralarla yarışan gelişmiş lens sistemi ve sunduğu geniş alan imkanı, mobil fotoğrafçılıkta çıtayı bir adım yukarı taşıdı.

Katlanabilir Ekranın Lideri Honor

Katlanabilir Ekranın Lideri Honor

Honor Magic V6, yüksek pil kapasitesi, güçlü performansı ve su/toz dayanıklılığını belirleyen IP derecelendirmesiyle katlanabilir telefon segmentinde birinci sıraya yerleşti.

Yapay Zekada Samsung Rüzgarı

Yapay Zekada Samsung Rüzgarı

Samsung Galaxy S26 Ultra, sesli ve yazılı komutlarla fotoğraf düzenleyen Fotoğraf Yardım paketi ile Now Brief ve Now Nudge gibi yenilikleriyle 'Yılın Yapay Zeka Telefonu' oldu. Cihaz ayrıca dahili Gizlilik Ekranı ve güvenlik uyarılarıyla dikkat çekiyor.

Kulaklıkta da Samsung Ön Sırada

Kulaklıkta da Samsung Ön Sırada

Kablosuz kulaklık kategorisinde ödül Galaxy Buds4 Pro’ya gitti. Ortama göre gürültü engelleyen yapay zeka desteği, net arama kalitesi ve siren gibi acil durum seslerini içeri alan güvenlik sistemi ödülde büyük rol oynadı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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