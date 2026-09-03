2026’nın En İyi Telefonları Belli Oldu: O Marka iPhone’u Geride Bıraktı
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Uzman Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA), merakla beklenen 2026-2027 Mobil Cihaz Ödülleri'ni duyurdu. Sektörün en prestijli değerlendirmelerinden biri kabul edilen ödüller; yıl boyunca yapılan detaylı testlerin ardından, her cihazın en az beş farklı EISA üyesi yayın tarafından incelenmesi ve oylanmasıyla karara bağlandı.
Teknoloji dünyasının devlerini karşı karşıya getiren listede Xiaomi ana ödülü kucaklarken; Honor, Oppo ve Samsung da farklı kategorilerdeki üstün performanslarıyla dikkat çekti.
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Ana Ödül Xiaomi’ye Gitti
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Fotoğrafta Zirve Oppo’nun
Katlanabilir Ekranın Lideri Honor
Yapay Zekada Samsung Rüzgarı
Kulaklıkta da Samsung Ön Sırada
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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