Boşanmış 84 Erkek İtiraf Etti: Evliliğin Bittiğini Gösteren 2 Sinsi İşaret

Flört Etmeyi Asla Bırakmayın: Evli olmak, partnerinizi kazanma çabasının bittiği anlamına gelmez. İlk günkü ilgiyi ve takdiri canlı tutmak bağları korur.

Kendi Psikolojik Yüklerinizi Çözün: Çocukluk travmaları, kaygılar ve güvensizlikler tedavi edilmediğinde doğrudan eşin üzerine yüklenir ve ilişkiyi yıpratır.

Eşit Çaba Gösterin: Evlilik %50-%50 değil, her iki tarafın da %100 çaba göstermesi gereken bir ortaklıktır. Dengelerin korunduğundan emin olun.

Erken Müdahale Edin: Sorunlar büyümeden, özellikle ilk aldatma, bağımlılık veya kopuş işaretleri görüldüğünde profesyonel destek alın veya radikal kararlar vermekten çekinmeyin.

Göz Temasını ve İletişimi Kesmeyin: Küçük bir kırgınlığın veya yanıtsız kalan bir mesajın aylarca biriken büyük bir patlamanın habercisi olabileceğini unutmayın.