Boşanmış 84 Erkek İtiraf Etti: Evliliğin Bittiğini Gösteren 2 Sinsi İşaret
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Evlilikler genellikle büyük bir umutla başlasa da birçoğu beklenmedik ayrılık kararlarıyla son buluyor. Erkeklerin bir kısmı evliliklerinin bittiğini ancak ellerine boşanma tebligatı ulaştığında anlarken, yaşanan sürecin aslında aylar öncesinden işaretler verdiği ortaya çıkıyor. Sosyal medya platformu Reddit’te bir araya gelen 84 boşanmış erkek, ilişkilerinin kırılma noktasından önceki sessiz uyarı işaretlerini, pişmanlıklarını ve genç hallerine vermek istedikleri dersleri paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkeklerin en çok vurguladığı noktalardan biri, evlilikteki sessizlik süreci oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşılan deneyimlerde, ev işleri ve sorumlulukların adaletsiz dağılımı da öne çıkan faktörler arasında yer aldı.
Boşanmış Erkeklerden Evliliği Kurtaracak Hayat Kurtarıcı Tavsiyeler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın