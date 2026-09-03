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Boşanmış 84 Erkek İtiraf Etti: Evliliğin Bittiğini Gösteren 2 Sinsi İşaret

Boşanmış 84 Erkek İtiraf Etti: Evliliğin Bittiğini Gösteren 2 Sinsi İşaret

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 13:08
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Evlilikler genellikle büyük bir umutla başlasa da birçoğu beklenmedik ayrılık kararlarıyla son buluyor. Erkeklerin bir kısmı evliliklerinin bittiğini ancak ellerine boşanma tebligatı ulaştığında anlarken, yaşanan sürecin aslında aylar öncesinden işaretler verdiği ortaya çıkıyor. Sosyal medya platformu Reddit’te bir araya gelen 84 boşanmış erkek, ilişkilerinin kırılma noktasından önceki sessiz uyarı işaretlerini, pişmanlıklarını ve genç hallerine vermek istedikleri dersleri paylaştı.

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Erkeklerin en çok vurguladığı noktalardan biri, evlilikteki sessizlik süreci oldu.

Erkeklerin en çok vurguladığı noktalardan biri, evlilikteki sessizlik süreci oldu.

Çiftler arasındaki kavgaların durması genellikle işlerin yoluna girdiği şeklinde yorumlansa da tecrübeli isimler bunun tam aksini savunuyor. Eşlerin artık tartışmaması, sorunları çözmekten veya ilişkiyi kurtarmaktan umut kestiklerinin ve duygusal olarak tamamen koptuklarının en net göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bavullar toplanmadan aylar önce gelen bu kayıtsızlık, boşanmanın en belirgin ilk aşamasını oluşturuyor.

Paylaşılan deneyimlerde, ev işleri ve sorumlulukların adaletsiz dağılımı da öne çıkan faktörler arasında yer aldı.

Paylaşılan deneyimlerde, ev işleri ve sorumlulukların adaletsiz dağılımı da öne çıkan faktörler arasında yer aldı.

Kadınların günlük hayatın ve ev işlerinin aslan payını üstlenmek zorunda kalmasının zamanla ciddi bir tükenmişliğe yol açtığı ifade ediliyor. Eşlerin sürekli dile getirdiği rahatsızlıkların 'dırdır' olarak görülüp geçiştirilmesinin büyük bir hata olduğunu belirten erkekler, sorumluluk alınmadığında ilişkinin kademeli olarak çöküşe geçtiğini kabul ediyor.

Boşanmış Erkeklerden Evliliği Kurtaracak Hayat Kurtarıcı Tavsiyeler

Boşanmış Erkeklerden Evliliği Kurtaracak Hayat Kurtarıcı Tavsiyeler

Flört Etmeyi Asla Bırakmayın: Evli olmak, partnerinizi kazanma çabasının bittiği anlamına gelmez. İlk günkü ilgiyi ve takdiri canlı tutmak bağları korur.

Kendi Psikolojik Yüklerinizi Çözün: Çocukluk travmaları, kaygılar ve güvensizlikler tedavi edilmediğinde doğrudan eşin üzerine yüklenir ve ilişkiyi yıpratır.

Eşit Çaba Gösterin: Evlilik %50-%50 değil, her iki tarafın da %100 çaba göstermesi gereken bir ortaklıktır. Dengelerin korunduğundan emin olun.

Erken Müdahale Edin: Sorunlar büyümeden, özellikle ilk aldatma, bağımlılık veya kopuş işaretleri görüldüğünde profesyonel destek alın veya radikal kararlar vermekten çekinmeyin.

Göz Temasını ve İletişimi Kesmeyin: Küçük bir kırgınlığın veya yanıtsız kalan bir mesajın aylarca biriken büyük bir patlamanın habercisi olabileceğini unutmayın.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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