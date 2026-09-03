Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Bağıran Kişilerin 4 Ortak Özelliği
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Toplumda konuşurken sesini yükselten veya bağıran kişilerin genellikle öfkeli, tartışmaya meyilli ya da saldırgan olduğu düşünülür. Ancak psikoloji ve iletişim uzmanlarına göre durum sanıldığı kadar basit değil. Araştırmalar, yüksek sesle konuşmanın kasıtlı bir saldırganlık eyleminden ziyade, yoğun duyguları yönetme ve ifade etme yöntemi olabileceğini ortaya koyuyor.
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Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan bir çalışma, kişilerin duygusal deneyimlerinden bahsederken ses yoğunluklarının, sıradan olayları anlatırken kullandıkları tona kıyasla çok daha yüksek olduğunu gösterdi.
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Yüksek Sesle Konuşan Kişilerin Öne Çıkan Özellikleri
Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir başka araştırma ise dinleyicilerin sesin yoğunluk derecesini rahatlıkla algıladığını, ancak ses seviyesi aşırı yükseldiğinde arkasındaki spesifik duyguyu (öfke mi, coşku mu, korku mu) ayırt etmekte zorlandığını tespit etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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