Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Bağıran Kişilerin 4 Ortak Özelliği

Toplumda konuşurken sesini yükselten veya bağıran kişilerin genellikle öfkeli, tartışmaya meyilli ya da saldırgan olduğu düşünülür. Ancak psikoloji ve iletişim uzmanlarına göre durum sanıldığı kadar basit değil. Araştırmalar, yüksek sesle konuşmanın kasıtlı bir saldırganlık eyleminden ziyade, yoğun duyguları yönetme ve ifade etme yöntemi olabileceğini ortaya koyuyor.

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