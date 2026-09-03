article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Bağıran Kişilerin 4 Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Bağıran Kişilerin 4 Ortak Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 11:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Toplumda konuşurken sesini yükselten veya bağıran kişilerin genellikle öfkeli, tartışmaya meyilli ya da saldırgan olduğu düşünülür. Ancak psikoloji ve iletişim uzmanlarına göre durum sanıldığı kadar basit değil. Araştırmalar, yüksek sesle konuşmanın kasıtlı bir saldırganlık eyleminden ziyade, yoğun duyguları yönetme ve ifade etme yöntemi olabileceğini ortaya koyuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan bir çalışma, kişilerin duygusal deneyimlerinden bahsederken ses yoğunluklarının, sıradan olayları anlatırken kullandıkları tona kıyasla çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan bir çalışma, kişilerin duygusal deneyimlerinden bahsederken ses yoğunluklarının, sıradan olayları anlatırken kullandıkları tona kıyasla çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

Ses yüksekliği, ritmi ve tonlaması 'duygusal prozodi' olarak adlandırılan yapının parçalarıdır. Kişinin yaşadığı coşku, heyecan, gerginlik veya yoğun bir his, ses tellerinde ve konuşma ritminde otomatik değişime yol açarak ses seviyesini yükseltebilir.

Yüksek Sesle Konuşan Kişilerin Öne Çıkan Özellikleri

Yüksek Sesle Konuşan Kişilerin Öne Çıkan Özellikleri

  • Hissiyatlarını kelimelerden çok ses aracılığıyla dışa aktarma eğilimindedirler.

  • Sadece öfke anında değil, aşırı heyecanlandıklarında da ses seviyeleri kontrolsüzce artabilir.

  • Çocukluktan beri öğrenilmiş iletişim tarzları veya yetiştikleri ortam nedeniyle seslerini yükseltmeyi rutin bir iletişim yolu olarak kullanabilirler.

  • Bağırma eylemi her zaman birini bastırma veya tartışma başlatma niyeti taşımaz.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir başka araştırma ise dinleyicilerin sesin yoğunluk derecesini rahatlıkla algıladığını, ancak ses seviyesi aşırı yükseldiğinde arkasındaki spesifik duyguyu (öfke mi, coşku mu, korku mu) ayırt etmekte zorlandığını tespit etti.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir başka araştırma ise dinleyicilerin sesin yoğunluk derecesini rahatlıkla algıladığını, ancak ses seviyesi aşırı yükseldiğinde arkasındaki spesifik duyguyu (öfke mi, coşku mu, korku mu) ayırt etmekte zorlandığını tespit etti.

Uzmanlar, yüksek sesle konuşan birinin gerçekten kızgın olup olmadığını anlamak için yalnızca ses seviyesine odaklanmanın yanıltıcı olacağını vurguluyor. Bir kişinin niyetini doğru analiz edebilmek için kelime seçimi, beden dili, tonlama ve içinde bulunulan bağlamın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın