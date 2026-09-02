10 Taneydiler 100 Bini Geçtiler: Elektrik Kablolarını Kemiriyor, Karaciğer Yetmezliğine Neden Oluyorlar

Rapora göre bu tür yalnızca Lujan ile sınırlı kalmayıp Cordoba, Mendoza ve Santa Fe eyaletlerinin yanı sıra San Miguel, Escobar, Moreno ve Merlo gibi pek çok yerleşim yerine de yayılmış durumda.

Yetkililer, 'çekici' görünümleri nedeniyle halk tarafından genellikle bir tehdit olarak görülmeyen bu gündüzcül hayvanlara kesinlikle dokunulmaması ve evcil hayvan olarak beslenmeye çalışılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Sincapları gören vatandaşların vakit kaybetmeden yerel çevre yetkililerine veya Çevre Bakanlığı'na bildirimde bulunmaları isteniyor.