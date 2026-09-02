10 Taneydiler 100 Bini Geçtiler: Elektrik Kablolarını Kemiriyor, Karaciğer Yetmezliğine Neden Oluyorlar
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Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Lujan şehri, kontrolsüz bir şekilde çoğalan binlerce kırmızı karınlı sincabın istilasıyla karşı karşıya. 1970 yılında doğal alanları zenginleştirmek amacıyla Belçika'dan getirilen 10-12 sincabın popülasyonu, bugün sadece Lujan'da 100 bini aşmış durumda. Asya kökenli olan bu istilacı tür; elektrik kesintilerinden tarımsal zararlara, ciddi sağlık risklerinden çevresel tehditlere kadar bölgede büyük bir kaosa yol açıyor.
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Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Doğal Kaynaklar Çevre Politikası Sekreteri Florencia Gomez, hayvanların taşıdığı sağlık risklerine dikkat çekti.
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Juan Cabandie liderliğindeki Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan istilacı ve yerli olmayan türler listesine eklenen kırmızı karınlı sincaplar, Ulusal İstilacı Yabancı Türler Bilgi Sistemi'ne kaydedildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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