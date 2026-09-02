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10 Taneydiler 100 Bini Geçtiler: Elektrik Kablolarını Kemiriyor, Karaciğer Yetmezliğine Neden Oluyorlar

10 Taneydiler 100 Bini Geçtiler: Elektrik Kablolarını Kemiriyor, Karaciğer Yetmezliğine Neden Oluyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 23:13
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Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Lujan şehri, kontrolsüz bir şekilde çoğalan binlerce kırmızı karınlı sincabın istilasıyla karşı karşıya. 1970 yılında doğal alanları zenginleştirmek amacıyla Belçika'dan getirilen 10-12 sincabın popülasyonu, bugün sadece Lujan'da 100 bini aşmış durumda. Asya kökenli olan bu istilacı tür; elektrik kesintilerinden tarımsal zararlara, ciddi sağlık risklerinden çevresel tehditlere kadar bölgede büyük bir kaosa yol açıyor.

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Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Doğal Kaynaklar Çevre Politikası Sekreteri Florencia Gomez, hayvanların taşıdığı sağlık risklerine dikkat çekti.

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Doğal Kaynaklar Çevre Politikası Sekreteri Florencia Gomez, hayvanların taşıdığı sağlık risklerine dikkat çekti.

Sincapların, enfekte hayvan idrarı, kirlenmiş su, toprak veya yiyecekler aracılığıyla bulaşan ve böbrek ile karaciğer yetmezliğine, hatta ölüme yol açabilen leptospiroz bakterisini taşıdığı belirtildi.

Bunun yanı sıra sincaplar; elektrik kablolarını ve sulama sistemlerini kemirerek altyapıya büyük zararlar veriyor. Escobar ve Loma Verde gibi bölgelerde şimdiden elektrik kesintilerine neden olan hayvanlar, tarım ürünlerine ve yerel ekosisteme de zarar veriyor.

Juan Cabandie liderliğindeki Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan istilacı ve yerli olmayan türler listesine eklenen kırmızı karınlı sincaplar, Ulusal İstilacı Yabancı Türler Bilgi Sistemi'ne kaydedildi.

Juan Cabandie liderliğindeki Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan istilacı ve yerli olmayan türler listesine eklenen kırmızı karınlı sincaplar, Ulusal İstilacı Yabancı Türler Bilgi Sistemi'ne kaydedildi.

Rapora göre bu tür yalnızca Lujan ile sınırlı kalmayıp Cordoba, Mendoza ve Santa Fe eyaletlerinin yanı sıra San Miguel, Escobar, Moreno ve Merlo gibi pek çok yerleşim yerine de yayılmış durumda.

Yetkililer, 'çekici' görünümleri nedeniyle halk tarafından genellikle bir tehdit olarak görülmeyen bu gündüzcül hayvanlara kesinlikle dokunulmaması ve evcil hayvan olarak beslenmeye çalışılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Sincapları gören vatandaşların vakit kaybetmeden yerel çevre yetkililerine veya Çevre Bakanlığı'na bildirimde bulunmaları isteniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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