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Yıllık Kazancı 280 Milyon TL Olan Yıldız İsim İETT Otobüsünü Kullanıyor

Yıllık Kazancı 280 Milyon TL Olan Yıldız İsim İETT Otobüsünü Kullanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 21:27
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Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Alexander Nübel, Beşiktaş Dergisi’nin Eylül sayısına verdiği samimi röportajda İstanbul’daki yeni yaşamı ve transfer süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saha içinde gösterdiği performansın yanı sıra saha dışındaki mütevazı yaşamıyla da dikkat çeken yıldız kaleci, İstanbul’u sıradan bir vatandaş gibi keşfetmekten büyük keyif aldığını belirtti.

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Tüpraş Stadyumu’nun atmosferinden övgüyle bahseden Nübel, taraftarın desteğine vurgu yaptı.

Tüpraş Stadyumu’nun atmosferinden övgüyle bahseden Nübel, taraftarın desteğine vurgu yaptı.

Çocukluk hayallerinden birini yaşadığını belirten Alman eldiven, 'Taraftarlarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde, aslında böyle atmosferlerde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içerisinde oynama fırsatı buluyorum.' ifadelerini kullandı.

İstanbul kültürüne kısa sürede adapte olan ve şehri kendi başına gezdiğini anlatan tecrübeli kaleci, toplu taşıma deneyimlerini şu sözlerle paylaştı:

İstanbul kültürüne kısa sürede adapte olan ve şehri kendi başına gezdiğini anlatan tecrübeli kaleci, toplu taşıma deneyimlerini şu sözlerle paylaştı:

'Beşiktaş’ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos’ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim’e gittim. Asya Yakası’na da geçtim. İstanbul’un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum.'

Futbol dışındaki hobilerinden de bahseden Nübel, özellikle analog fotoğrafçılığa büyük ilgisi olduğunu dile getirdi.

Futbol dışındaki hobilerinden de bahseden Nübel, özellikle analog fotoğrafçılığa büyük ilgisi olduğunu dile getirdi.

Şehri gezerken elinden makinesini düşürmediğini belirten başarılı kaleci, sözlerini taraftarlara mesaj göndererek tamamladı:

İstanbul’u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli. Taraftarlarımızın desteğiyle çok güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Umarım sezon sonu taraftarlarımızı mutlu edecek başarılara hep birlikte ulaşmış oluruz.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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