Yıllık Kazancı 280 Milyon TL Olan Yıldız İsim İETT Otobüsünü Kullanıyor
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Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Alexander Nübel, Beşiktaş Dergisi’nin Eylül sayısına verdiği samimi röportajda İstanbul’daki yeni yaşamı ve transfer süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saha içinde gösterdiği performansın yanı sıra saha dışındaki mütevazı yaşamıyla da dikkat çeken yıldız kaleci, İstanbul’u sıradan bir vatandaş gibi keşfetmekten büyük keyif aldığını belirtti.
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Tüpraş Stadyumu’nun atmosferinden övgüyle bahseden Nübel, taraftarın desteğine vurgu yaptı.
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İstanbul kültürüne kısa sürede adapte olan ve şehri kendi başına gezdiğini anlatan tecrübeli kaleci, toplu taşıma deneyimlerini şu sözlerle paylaştı:
Futbol dışındaki hobilerinden de bahseden Nübel, özellikle analog fotoğrafçılığa büyük ilgisi olduğunu dile getirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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