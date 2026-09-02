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Şehre 2 Milyar Lira Kazandıracak Ürünler Tırlara Yükleniyor: Hasat Başladı

Şehre 2 Milyar Lira Kazandıracak Ürünler Tırlara Yükleniyor: Hasat Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 21:02
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Geniş tarım arazilerine sahip Muş’ta, 3 bin 200 hektarlık alanda ekimi yapılan karpuzda beklenen hasat dönemi başladı. Tarlalarda işçiler tarafından özenle toplanan karpuzlar, kamyon ve tırlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanındaki kentlere gönderiliyor.

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Bu yıl yaşanan bol yağışların verime olumlu yansıdığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, kentteki karpuz üretiminin 230 bin tona ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Bu yıl yaşanan bol yağışların verime olumlu yansıdığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, kentteki karpuz üretiminin 230 bin tona ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Üretimdeki bu artışın kent ekonomisine devasa bir katkı sunacağını vurgulayan Gönç, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Karpuz üretimi ilimiz tarımında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle bu yıl işlenen tarım arazisi ve üretim miktarlarımızda artış bekliyoruz. Uzun yıllar ortalamasına göre oldukça yüksek miktarda yağış aldık. Bu yıl üretim miktarının yaklaşık 230 bin tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu üretim miktarlarıyla birlikte yaklaşık olarak 2 milyar liralık bir gelirin il ekonomisine yansımasını öngörüyoruz.'

Sezon boyunca üreticileri yalnız bırakmadıklarını ve sahada rehberlik ettiklerini belirten Gönç, yeni hasat döneminin tüm üreticilere ve ülke tarımına hayırlı olmasını diledi.

Sezon boyunca üreticileri yalnız bırakmadıklarını ve sahada rehberlik ettiklerini belirten Gönç, yeni hasat döneminin tüm üreticilere ve ülke tarımına hayırlı olmasını diledi.

Dilimli köyünde 70 dönümlük arazisinde karpuz yetiştiren İbrahim Dora da sezondan umutlu olan üreticilerden biri. Yağışların rekolteyi artırdığını belirten Dora, 'Ürünlerimizi piyasaya sürmeye başladık. Nasibimiz neyse onu alacağız. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptık. İnşallah karşılığını alırız. Çünkü karpuzumuz doğal ve organik.' ifadelerini kullandı.

Bereketli geçen sezonun ardından pazara sunulan Muş karpuzu, hem üreticisinin yüzünü güldürmeyi hem de kent ekonomisine 2 milyar liralık canlılık katmayı hedefliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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