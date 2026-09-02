Şehre 2 Milyar Lira Kazandıracak Ürünler Tırlara Yükleniyor: Hasat Başladı

Dilimli köyünde 70 dönümlük arazisinde karpuz yetiştiren İbrahim Dora da sezondan umutlu olan üreticilerden biri. Yağışların rekolteyi artırdığını belirten Dora, 'Ürünlerimizi piyasaya sürmeye başladık. Nasibimiz neyse onu alacağız. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptık. İnşallah karşılığını alırız. Çünkü karpuzumuz doğal ve organik.' ifadelerini kullandı.

Bereketli geçen sezonun ardından pazara sunulan Muş karpuzu, hem üreticisinin yüzünü güldürmeyi hem de kent ekonomisine 2 milyar liralık canlılık katmayı hedefliyor.