Şehre 2 Milyar Lira Kazandıracak Ürünler Tırlara Yükleniyor: Hasat Başladı
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Geniş tarım arazilerine sahip Muş’ta, 3 bin 200 hektarlık alanda ekimi yapılan karpuzda beklenen hasat dönemi başladı. Tarlalarda işçiler tarafından özenle toplanan karpuzlar, kamyon ve tırlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanındaki kentlere gönderiliyor.
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Bu yıl yaşanan bol yağışların verime olumlu yansıdığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, kentteki karpuz üretiminin 230 bin tona ulaşmasının beklendiğini söyledi.
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Sezon boyunca üreticileri yalnız bırakmadıklarını ve sahada rehberlik ettiklerini belirten Gönç, yeni hasat döneminin tüm üreticilere ve ülke tarımına hayırlı olmasını diledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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