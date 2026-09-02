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KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Görevden Alındı

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Görevden Alındı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 18:55
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın selameti gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı görevden aldığını duyurdu.

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Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Başbakan Üstel, Türkiye’nin desteğiyle sürdürülen çalışmalarda TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin batıkta yaptığı incelemelerde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Başbakan Üstel, Türkiye’nin desteğiyle sürdürülen çalışmalarda TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin batıkta yaptığı incelemelerde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükselirken, kayıp sayısının 19’a düştüğü bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğü ve yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmanın üzerindeki şüpheleri kaldırmak amacıyla idari tedbirlerin kapsamını genişlettiklerini belirten Üstel, kararın gerekçesini şu sözlerle ifade etti:

'Yürütmenin başı olarak görevim, soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır. Böylesine ağır bir soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin veremeyiz.'

Görevden alma kararının siyasi bir adım olmadığını vurgulayan Üstel, Erhan Arıklı ile dört buçuk yıldır başarılı projeler yürüttüklerini hatırlattı.

Görevden alma kararının siyasi bir adım olmadığını vurgulayan Üstel, Erhan Arıklı ile dört buçuk yıldır başarılı projeler yürüttüklerini hatırlattı.

Alınan kararların kişileri doğrudan suçlu kılmadığına dikkat çeken Başbakan, masumiyet karinesinin herkes için geçerli olduğunu ve yargı kararı verilene kadar kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini altını çizdi.

Soruşturmanın hızlı, titiz ve şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini vurgulayan Üstel, ihmali veya sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vereceğini belirterek, önceliklerinin tüm kayıplara ulaşmak ve faciayı tüm yönleriyle aydınlatmak olduğunu sözlerine ekledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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