KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Görevden Alındı

Alınan kararların kişileri doğrudan suçlu kılmadığına dikkat çeken Başbakan, masumiyet karinesinin herkes için geçerli olduğunu ve yargı kararı verilene kadar kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini altını çizdi.

Soruşturmanın hızlı, titiz ve şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini vurgulayan Üstel, ihmali veya sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vereceğini belirterek, önceliklerinin tüm kayıplara ulaşmak ve faciayı tüm yönleriyle aydınlatmak olduğunu sözlerine ekledi.