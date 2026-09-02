KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Görevden Alındı
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Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Başbakan Üstel, Türkiye’nin desteğiyle sürdürülen çalışmalarda TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin batıkta yaptığı incelemelerde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.
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Görevden alma kararının siyasi bir adım olmadığını vurgulayan Üstel, Erhan Arıklı ile dört buçuk yıldır başarılı projeler yürüttüklerini hatırlattı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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