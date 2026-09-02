Trabzonspor Richarlison’la 3 Katı Maaşa Anlaştı: Tottenham’a Yeni Teklif Geliyor
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Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, dünya futbolunun önemli isimlerinden biri için vites artırdı. Bordo-mavililer, Premier Lig devi Tottenham’ın Brezilyalı yıldız santraforu Richarlison ile el sıkıştı.
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Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; 29 yaşındaki Sambacı golcü, Trabzonspor’un sunduğu cazip teklifi kabul etti.
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Ancak transfer sürecinde pes etmeye niyeti olmayan Trabzonspor'un direncini kırmak adına masaya üçüncü ve daha yüksek bir teklif koymaya hazırlandığı bildirildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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