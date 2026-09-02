article/comments
article/share
Haberler
Spor
Trabzonspor Richarlison’la 3 Katı Maaşa Anlaştı: Tottenham’a Yeni Teklif Geliyor

Trabzonspor Richarlison’la 3 Katı Maaşa Anlaştı: Tottenham’a Yeni Teklif Geliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 20:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, dünya futbolunun önemli isimlerinden biri için vites artırdı. Bordo-mavililer, Premier Lig devi Tottenham’ın Brezilyalı yıldız santraforu Richarlison ile el sıkıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; 29 yaşındaki Sambacı golcü, Trabzonspor’un sunduğu cazip teklifi kabul etti.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; 29 yaşındaki Sambacı golcü, Trabzonspor’un sunduğu cazip teklifi kabul etti.

Brezilyalı yıldızın, İngiliz ekibinde kazandığı yıllık ücretin 3 katına tekabül eden şartlar karşılığında Trabzonspor'a transfer olmaya onay verdiği öğrenildi.

Oyuncu tarafıyla prensipte anlaşmaya varan Trabzonspor yönetimi, kulüp engeline takıldı. Tottenham, Bordo-Mavili ekibin ilettiği 15 milyon Pound ve 20 milyon Pound değerindeki iki ayrı resmi bonservis teklifini reddetti.

Ancak transfer sürecinde pes etmeye niyeti olmayan Trabzonspor'un direncini kırmak adına masaya üçüncü ve daha yüksek bir teklif koymaya hazırlandığı bildirildi.

Ancak transfer sürecinde pes etmeye niyeti olmayan Trabzonspor'un direncini kırmak adına masaya üçüncü ve daha yüksek bir teklif koymaya hazırlandığı bildirildi.

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala gözler, Tottenham'ın vereceği nihai karara ve Trabzonspor'un yapacağı yeni teklife çevrildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın