Nüfusu Düştü, Belediye Başkanı Çağrı Yaptı: Köye Taşınana Ev ve İş Var

Turia kanyonunun etkileyici manzarasına sahip köy, doğayla iç içe ve yüksek kalitede bir yaşam vaat ediyor.

Büyük şehirlerin aksine konut bolluğunun yaşandığı köyde, yenilenip kiralanmayı bekleyen pek çok boş ev bulunuyor. Belediye başkanı, bu durumun özellikle uzaktan çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve sakin bir yaşam arayan aileler için hızlı ve düşük maliyetli bir yerleşme fırsatı sunduğunu belirtiyor.