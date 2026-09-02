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Nüfusu Düştü, Belediye Başkanı Çağrı Yaptı: Köye Taşınana Ev ve İş Var

Nüfusu Düştü, Belediye Başkanı Çağrı Yaptı: Köye Taşınana Ev ve İş Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 18:33
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İspanya’nın Cuenca eyaletinde yer alan 200 nüfuslu Santa Cruz de Moya köyü, Avrupa'daki kırsal alanların yaşadığı demografik krizle mücadele ediyor. Köy Belediye Başkanı Virgilio Antón, sosyal medyada yayınladığı bir video ile çağrıda bulunarak yerleşim yerinde hem boş konutların hem de doldurulmayı bekleyen iş imkanlarının bulunduğunu duyurdu.

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Kırsal bölgelerin mesleki fırsatlardan ve temel hizmetlerden yoksun olduğu algısını yıkmak isteyen Antón, Santa Cruz de Moya'da okul, sağlık hizmetleri ve sosyal aktivitelerin eksiksiz sunulduğunu vurguluyor.

Kırsal bölgelerin mesleki fırsatlardan ve temel hizmetlerden yoksun olduğu algısını yıkmak isteyen Antón, Santa Cruz de Moya'da okul, sağlık hizmetleri ve sosyal aktivitelerin eksiksiz sunulduğunu vurguluyor.

Turia kanyonunun etkileyici manzarasına sahip köy, doğayla iç içe ve yüksek kalitede bir yaşam vaat ediyor.

Büyük şehirlerin aksine konut bolluğunun yaşandığı köyde, yenilenip kiralanmayı bekleyen pek çok boş ev bulunuyor. Belediye başkanı, bu durumun özellikle uzaktan çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve sakin bir yaşam arayan aileler için hızlı ve düşük maliyetli bir yerleşme fırsatı sunduğunu belirtiyor.

Ekonomisi tarım, hayvancılık, badem ve zeytinyağı üretimi ile ormancılığa dayanan köyde, acil iş gücü ihtiyacı duyulan alanlar ise şu şekilde öne çıkıyor:

Ekonomisi tarım, hayvancılık, badem ve zeytinyağı üretimi ile ormancılığa dayanan köyde, acil iş gücü ihtiyacı duyulan alanlar ise şu şekilde öne çıkıyor:

  • İnşaat ve Bakım: İnşaat ustaları, elektrikçiler, tesisatçılar

  • Sosyal Hizmetler: Yaşlı bakım personelleri ve nitelikli uzmanlar

Kırsal nüfus kaybı Avrupa genelinde ortak bir sorun olmayı sürdürse de, kamu destekleri ve yenileme projeleriyle bu eğilimi tersine çevirmek hedefleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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