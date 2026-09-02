Nüfusu Düştü, Belediye Başkanı Çağrı Yaptı: Köye Taşınana Ev ve İş Var
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İspanya’nın Cuenca eyaletinde yer alan 200 nüfuslu Santa Cruz de Moya köyü, Avrupa'daki kırsal alanların yaşadığı demografik krizle mücadele ediyor. Köy Belediye Başkanı Virgilio Antón, sosyal medyada yayınladığı bir video ile çağrıda bulunarak yerleşim yerinde hem boş konutların hem de doldurulmayı bekleyen iş imkanlarının bulunduğunu duyurdu.
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Kırsal bölgelerin mesleki fırsatlardan ve temel hizmetlerden yoksun olduğu algısını yıkmak isteyen Antón, Santa Cruz de Moya'da okul, sağlık hizmetleri ve sosyal aktivitelerin eksiksiz sunulduğunu vurguluyor.
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Ekonomisi tarım, hayvancılık, badem ve zeytinyağı üretimi ile ormancılığa dayanan köyde, acil iş gücü ihtiyacı duyulan alanlar ise şu şekilde öne çıkıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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