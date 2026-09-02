Evlilik İçin En Uygun Yaş Aralığı Açıklandı: Boşanma İhtimali Neredeyse Sıfır

Literatürde 'Goldilocks Teorisi' olarak adlandırılan bu duruma göre evlilikte ne çok erken ne de çok geç kalmak gerekiyor.

Toplanan 10 binden fazla katılımcıya ait veriler, ilk beş yıldaki boşanma ihtimalinin 28 ile 32 yaşları arasında yapılan evliliklerde en düşük seviyeye indiğini gösteriyor.