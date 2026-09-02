Evlilik İçin En Uygun Yaş Aralığı Açıklandı: Boşanma İhtimali Neredeyse Sıfır
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Evlilik kararı alırken toplumun geneline yayılmış iki temel inanış vardır. İlk inanış, 'Çok genç yaşta evlenilmez, ömrün heba olur' derken; ikincisi, 'Ne kadar geç evlenirsen olgunluğun o kadar artar, ilişkin o kadar sağlam olur' mantığına dayanır. Ancak yürütülen geniş kapsamlı sosyolojik araştırmalar, bu geleneksel kabulün ezberini bozuyor.
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Utah Üniversitesi’nden sosyolog Nicholas H. Wolfinger’ın ABD Ulusal Aile Büyümesi Araştırması (NSFG) verileri üzerinden gerçekleştirdiği analizler, evlilik yaşı ile boşanma riski arasındaki ilişkinin düz bir çizgi değil, "U" şeklinde bir eğri çizdiğini ortaya koyuyor.
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İlişkinin yaşa göre seyrinde öne çıkan tablo şu şekilde özetleniyor:
Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalar, yaş ilerledikçe boşanma oranlarının istikrarlı biçimde düştüğünü varsayıyordu.
Söz konusu veriler sosyoloji dünyasında geniş bir yankı buldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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