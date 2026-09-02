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Evlilik İçin En Uygun Yaş Aralığı Açıklandı: Boşanma İhtimali Neredeyse Sıfır

Evlilik İçin En Uygun Yaş Aralığı Açıklandı: Boşanma İhtimali Neredeyse Sıfır

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 17:18
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Evlilik kararı alırken toplumun geneline yayılmış iki temel inanış vardır. İlk inanış, 'Çok genç yaşta evlenilmez, ömrün heba olur' derken; ikincisi, 'Ne kadar geç evlenirsen olgunluğun o kadar artar, ilişkin o kadar sağlam olur' mantığına dayanır. Ancak yürütülen geniş kapsamlı sosyolojik araştırmalar, bu geleneksel kabulün ezberini bozuyor.

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Utah Üniversitesi’nden sosyolog Nicholas H. Wolfinger’ın ABD Ulusal Aile Büyümesi Araştırması (NSFG) verileri üzerinden gerçekleştirdiği analizler, evlilik yaşı ile boşanma riski arasındaki ilişkinin düz bir çizgi değil, "U" şeklinde bir eğri çizdiğini ortaya koyuyor.

Utah Üniversitesi’nden sosyolog Nicholas H. Wolfinger’ın ABD Ulusal Aile Büyümesi Araştırması (NSFG) verileri üzerinden gerçekleştirdiği analizler, evlilik yaşı ile boşanma riski arasındaki ilişkinin düz bir çizgi değil, "U" şeklinde bir eğri çizdiğini ortaya koyuyor.

Literatürde 'Goldilocks Teorisi' olarak adlandırılan bu duruma göre evlilikte ne çok erken ne de çok geç kalmak gerekiyor.

Toplanan 10 binden fazla katılımcıya ait veriler, ilk beş yıldaki boşanma ihtimalinin 28 ile 32 yaşları arasında yapılan evliliklerde en düşük seviyeye indiğini gösteriyor.

İlişkinin yaşa göre seyrinde öne çıkan tablo şu şekilde özetleniyor:

İlişkinin yaşa göre seyrinde öne çıkan tablo şu şekilde özetleniyor:

20'li Yaşların Başı: Erken yaşlarda yapılan evliliklerde duygusal olgunlaşmanın tamamlanmaması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle boşanma riski oldukça yüksek.

28 - 32 Yaş Aralığı: Risk tablosunun dibe vurduğu 'altın dönem'. Bireylerin hem kariyer hem de kişisel oturmuşluk anlamında dengeye ulaştığı bu evre, evliliğin en sağlam temellere oturduğu süreç olarak öne çıkıyor.

35 Yaş ve Üzeri: İnanılanın aksine, 30'lu yaşların ortasından itibaren evlenen çiftlerde boşanma riski yeniden tırmanışa geçiyor.

Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalar, yaş ilerledikçe boşanma oranlarının istikrarlı biçimde düştüğünü varsayıyordu.

Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalar, yaş ilerledikçe boşanma oranlarının istikrarlı biçimde düştüğünü varsayıyordu.

Ancak güncel veri setleri, 35 yaşından sonra kurulan yuvalarda boşanma ihtimalinin tekrar yükseldiğini belgeliyor.

Eğitim düzeyi, dini inançlar, yaşam tarzı ve aile yapısı gibi değişkenler kontrol altına alındığında dahi bu artış varlığını koruyor. Sosyologlar, otuzlu yaşların ortasından sonra evlenen bireylerde riskin yükselmesini birkaç temel nedene bağlıyor:

  • İleri yaşlarda bireysel yaşam tarzının ve kişisel alan sınırlarının katılaşması, ortak bir hayat kurmayı ve fedakarlık yapmayı zorlaştırabiliyor.

  • Yaş ilerledikçe eş seçiminde esneklik azalabiliyor ya da uzun süre yalnız yaşamaya alışmış kişiler evlilik içi uyum süreçlerinde daha fazla bocalayabiliyor.

Söz konusu veriler sosyoloji dünyasında geniş bir yankı buldu.

Söz konusu veriler sosyoloji dünyasında geniş bir yankı buldu.

Maryland Üniversitesi’nden sosyolog Philip Cohen gibi bazı araştırmacılar farklı veri kümelerini öne sürerek bu çıkarımlara eleştiriler getirse de, zaman içinde tekrarlanan analizler Goldilocks etkisinin varlığını koruduğunu gösteriyor.

Günün sonunda istatistikler net bir tablo çizse de evliliğin başarısı yalnızca takvim yaşına bağlı değil. Yine de veriler, hayat ortağını seçerken hem duygusal hem de zihinsel olgunluğun tam kesiştiği 28-32 yaş aralığının istatistiksel olarak en güvenli liman olduğunu kanıtlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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