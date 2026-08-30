1 Eylül'den İtibaren 3 İlde Devreye Giriyor: Telefonlara SMS Gönderilecek
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmak ve vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan 'Alo Adalet 135' uygulamasının 1 Eylül itibarıyla pilot olarak belirlenen 3 ilde hayata geçirileceğini duyurdu.
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Bakan Gürlek, uygulamanın ilk aşamada Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını bildirdi.
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Sistem üzerinden başvuru yapılabilecek dosya kriterleri şu şekilde belirlendi:
Uygulama kapsamında iletilen talepler, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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