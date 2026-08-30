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1 Eylül'den İtibaren 3 İlde Devreye Giriyor: Telefonlara SMS Gönderilecek

1 Eylül'den İtibaren 3 İlde Devreye Giriyor: Telefonlara SMS Gönderilecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 11:52
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmak ve vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan 'Alo Adalet 135' uygulamasının 1 Eylül itibarıyla pilot olarak belirlenen 3 ilde hayata geçirileceğini duyurdu.

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Bakan Gürlek, uygulamanın ilk aşamada Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını bildirdi.

Bakan Gürlek, uygulamanın ilk aşamada Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını bildirdi.

'Alo Adalet 135' hattı sayesinde vatandaşlar, uzun süredir devam eden dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını hızlı ve güvenli bir şekilde iletebilecek.

Sistem üzerinden başvuru yapılabilecek dosya kriterleri şu şekilde belirlendi:

Sistem üzerinden başvuru yapılabilecek dosya kriterleri şu şekilde belirlendi:

  • Dava Dosyaları: İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde süresi 5 yılı aşan dava dosyaları.

  • Soruşturma Dosyaları: Süresi 3 yılı aşan soruşturma dosyaları.

Başvurular, yapay zeka destekli sesli asistan veya alanda uzman temsilciler aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebilecek.

Uygulama kapsamında iletilen talepler, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak.

Uygulama kapsamında iletilen talepler, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak.

Gelen başvurular gerekli görülen hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alınacak. Değerlendirme sürecine ve dosyanın son durumuna ilişkin tüm bilgilendirmeler ise vatandaşlara SMS yoluyla iletilecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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