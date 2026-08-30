10 Bin Kişi Yaşıyordu Şimdi Sadece 216 Kişi Kaldı: Evler Terk Edildi Tiyatroya İnekler Girdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın en düşük nüfus yoğunluklarından birine sahip ve alan olarak dokuzuncu büyük ülkesi olan Kazakistan, tarihinin en büyük iç göç krizlerinden birini yaşıyor. Yüzyılın başından bu yana yaklaşık 1.800 yerleşim yerinin haritadan silindiği ülkede, kırsalın boşalması hem hayalet köyler yaratıyor hem de büyük şehirleri altyapı çöküşünün eşiğine getiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaozerny kasabası, kırsaldaki dramatik çöküşün en somut örneği.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
33 yaşındaki öğretmen ve iki çocuk annesi Yulia Sadvakasova, ortamın sakinliğini ve çocukları gözetmenin kolaylığını sevse de koşulların ağırlığını, "Her şey çok kötü durumda. Ne zaman fırsat bulsak, zor olsa da bir yerlere gidiyoruz" sözleriyle açıklıyor.
Kırsalın boşalmasını engellemek ve kentlerdeki baskıyı azaltmak isteyen hükümetin uyguladığı adımlar ve son durum şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın