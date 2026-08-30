10 Bin Kişi Yaşıyordu Şimdi Sadece 216 Kişi Kaldı: Evler Terk Edildi Tiyatroya İnekler Girdi

1991'den bu yana ülkenin kuzey bölgesinden 1,2 milyon insan ayrıldı. Göçün ana nedenleri arasında ekonomik fırsatların yetersizliği, gençlerin dinamizm arayışı ve çoğunluğu Sovyet döneminde zorla yerleştirilen insanların torunları olan etnik Slav nüfusun yaşlanması ile bölgeden ayrılması yer alıyor.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede, halkın yüzde 25-30'u sadece üç merkezde toplanmış durumda: Başkent Astana ile güneydeki metropoller Almatı ve Şımkent.

Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, bölgelerdeki sosyal olanak yetersizliği nedeniyle yaşanan bu toplu akının şehirler üzerinde 'muazzam bir baskı' oluşturduğu hususunda uyardı. Astana'da okulların aşırı kalabalıklaştığı, ısıtma ve su temin sistemlerinin yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Diğer yandan, Astana merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kosshy banliyösü, bu akının etkisiyle son 25 yılda nüfusunu 2.000'den 80.000'e çıkardı. Küçük ve kirli bir sanayi kasabasından Astana'ya taşınan öğretmen Anara Batalova, kentlerin çekim gücünü 'Astana beni ışıkları, gençleri, hareketliliği, yeni etkinlikleri ve sergileriyle kendine çekti. Tüm komşularımız farklı köy ve kasabalardan geldi' diyerek özetliyor.