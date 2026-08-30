İstanbul Dahil Birçok İlde Hava Bir Anda Değişecek: Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ağustos 2026 Pazar gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölge için gök gürültülü sağanak yağış, fırtına ve toz taşınımı uyarıları peş peşe geldi. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.

İşte günlük hava durumu tahmini...