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İstanbul Dahil Birçok İlde Hava Bir Anda Değişecek: Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Geliyor

İstanbul Dahil Birçok İlde Hava Bir Anda Değişecek: Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Geliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 08:47
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ağustos 2026 Pazar gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölge için gök gürültülü sağanak yağış, fırtına ve toz taşınımı uyarıları peş peşe geldi. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.

İşte günlük hava durumu tahmini...

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Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis ve Şırnak hariç) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis ve Şırnak hariç) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olunması gerekirken; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Denizlerde de hareketli bir gün yaşanacak. Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar beklenirken, rüzgar hızının yer yer 7 kuvvetine ulaşabileceği ve dalga yüksekliğinin bazı bölgelerde 3 metreye kadar çıkabileceği bildirildi.

3 Dereceye Kadar Değişen Büyükşehir Havası

3 Dereceye Kadar Değişen Büyükşehir Havası

  • İstanbul: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • Ankara: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

  • İzmir: 34°C, parçalı ve az bulutlu.

  • Bursa: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

  • Antalya: 36°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.

  • Trabzon: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.

  • Diyarbakır: 34°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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