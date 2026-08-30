İstanbul Dahil Birçok İlde Hava Bir Anda Değişecek: Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ağustos 2026 Pazar gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölge için gök gürültülü sağanak yağış, fırtına ve toz taşınımı uyarıları peş peşe geldi. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.
İşte günlük hava durumu tahmini...
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Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis ve Şırnak hariç) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
3 Dereceye Kadar Değişen Büyükşehir Havası
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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