2026’nın En Şanslı Düğün Tarihleri Belli Oldu

Mekan tutmaktan davetiyelere kadar tüm organizasyonun temelini oluşturan bu özel gün için birçok çift astrolojinin rehberliğine başvuruyor. Astrolojiye göre düğün günündeki gezegen konumları, evliliğin geleceğine ve çiftin duygusal bağına dair güçlü ipuçları barındırıyor.

Düğün uzmanı ve 'Lucky in Love' kitabının yazarı Eleni N. Gage, astrolojik veriler doğrultusunda 2026 yılının evlilik için en uğurlu ve şanslı günlerini tek tek sıraladı.