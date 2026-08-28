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2026’nın En Şanslı Düğün Tarihleri Belli Oldu

2026’nın En Şanslı Düğün Tarihleri Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 15:54
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Düğün hazırlıklarının en kafa karıştırıcı adımı olan tarih seçimine astrolojiden yanıt geldi. Merkür ve Venüs retrolarından temizlenen 2026 takviminde, gökyüzünün evlilik için onay verdiği en uğurlu günler belirlendi.

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Düğün planlama sürecinin en kritik ve ilk adımı olan tarih seçimi, çoğu çift için stresli bir karara dönüşebiliyor.

Düğün planlama sürecinin en kritik ve ilk adımı olan tarih seçimi, çoğu çift için stresli bir karara dönüşebiliyor.

Mekan tutmaktan davetiyelere kadar tüm organizasyonun temelini oluşturan bu özel gün için birçok çift astrolojinin rehberliğine başvuruyor. Astrolojiye göre düğün günündeki gezegen konumları, evliliğin geleceğine ve çiftin duygusal bağına dair güçlü ipuçları barındırıyor.

Düğün uzmanı ve 'Lucky in Love' kitabının yazarı Eleni N. Gage, astrolojik veriler doğrultusunda 2026 yılının evlilik için en uğurlu ve şanslı günlerini tek tek sıraladı.

Astrolojide bir evlilik haritası çıkarılırken gök cisimlerinin konumları hayati önem taşıyor:

Astrolojide bir evlilik haritası çıkarılırken gök cisimlerinin konumları hayati önem taşıyor:

Venüs ve Ay’ın Upalımı: Aşk, romantizm ve evlilik gezegeni olan Venüs’ün özellikle güçlü olduğu Boğa, Terazi ve Balık burçlarında bulunması ve Ay ile olumlu açılar yapması ideal bir evlilik haritası sunar.

Retro (Gerileme) Dönemlerine Dikkat: Astrologlar, Venüs gerilemesinde evlenmekten kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Aynı şekilde iletişim ve evrak işlerini temsil eden Merkür retrosu da düğün organizasyonunda aksiliklere ve yasal işlemlerde pürüzlere yol açabileceği için bu dönemlerden uzak durulması öneriliyor.

Ay’ın Evresi: Ay burcu, eşler arasındaki duygusal tatmini simgeler. Düğün gününde Ay'ın Güneş veya Venüs tarafından desteklenmesi, çiftin arasındaki bağı güçlendirir.

2026 Yılının En Uğurlu ve Şanslı Düğün Günleri

2026 Yılının En Uğurlu ve Şanslı Düğün Günleri

Merkür ve Venüs retrolarının elenerek hazırlandığı, astrolojik açıdan en şanslı düğün tarihleri listesi şu şekilde:

  • Ocak: 1, 2, 7, 19, 26 ve 27 Ocak

  • Şubat: 1, 2, 3, 6, 8 ve 12 Şubat

  • Mart: 24 Mart

  • Nisan: 1, 2, 7, 15 ve 21 Nisan

  • Mayıs: 1, 2, 19 ve 21 Mayıs

  • Haziran: 1, 2, 12, 19 ve 22 Haziran

  • Ağustos: 1, 6, 15 ve 19 Ağustos

  • Eylül: 2, 5 ve 7 Eylül

  • Kasım: 16, 17 ve 29 Kasım

  • Aralık: 1 ve 18 Aralık

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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