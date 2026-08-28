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Üzerinde H Harfi Bulunan Tabelayı Çoğu Sürücü Bilmiyor: Ülkelere Göre Anlamı Değişiyor

Üzerinde H Harfi Bulunan Tabelayı Çoğu Sürücü Bilmiyor: Ülkelere Göre Anlamı Değişiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 13:00
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Sokaklarda, yol kenarlarında veya duvarlarda sıkça rastlanan 'H' harfli tabelalar, sürücülerin ve yayaların günlük hayatta en çok karşılaştığı ancak anlamına dair en çok yanılgıya düştüğü işaretler arasında yer alıyor. Görünüşte basit bir harften ibaret olan bu levhalar, bulundukları ülkeye ve renklere bağlı olarak hayat kurtaran hayati bilgiler taşıyor.

İşte dünya genelinde ve Türkiye'de 'H' harfli işaretlerin taşıdığı gerçek anlamlar...

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İngiltere'deki sokak lambası direklerinde, duvarlarda veya beton bloklarda görülen parlak sarı zemin üzerindeki siyah "H" harfi, sanılanın aksine hastane veya helikopter pisti anlamına gelmiyor.

İngiltere'deki sokak lambası direklerinde, duvarlarda veya beton bloklarda görülen parlak sarı zemin üzerindeki siyah "H" harfi, sanılanın aksine hastane veya helikopter pisti anlamına gelmiyor.

Buradaki 'H' harfi 'Hydrant' (Yangın Musluğu) kelimesini temsil ediyor. 

İtfaiye ekiplerinin olası bir yangın anında su kaynağına hızlıca ulaşmasını sağlıyor. Özellikle yangın musluğu kapağının çamur, kar veya otlar nedeniyle kapandığı durumlarda ekipler için hayati bir kılavuz görevi görüyor.

Alman sokaklarında yeşil bir çerçeveyle çevrili sarı daire içerisinde görülen yeşil "H" harfi, bambaşka bir kuralla karşımıza çıkıyor.

Alman sokaklarında yeşil bir çerçeveyle çevrili sarı daire içerisinde görülen yeşil "H" harfi, bambaşka bir kuralla karşımıza çıkıyor.

Bu işaret Almanca 'Haltestelle' yani otobüs veya tramvay durağı anlamına geliyor.

Sürücülerin bu tabelanın hemen çevresine araç park etmesi veya alanı engellemesi kesinlikle yasaktır. Bu bölge, toplu taşıma araçlarının yolcu alıp bırakabilmesi için boş tutulmalıdır.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede "H" harfi daha çok sağlık ve havacılıkla bağdaştırılıyor:

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede "H" harfi daha çok sağlık ve havacılıkla bağdaştırılıyor:

Sokaklarda ve karayollarında mavi zemin üzerine beyaz renkle basılmış büyük 'H' harfi, yakınlarda bir hastane veya sağlık kuruluşu olduğunu gösterir. Sürücüleri acil durum trafiğine karşı uyarır ve korna çalınmaması gerektiğini hatırlatır.

Binaların çatılarında, acil servis bahçelerinde veya düz zeminlerde yere çizilmiş büyük 'H' harfi ise 'Helikopter' kelimesinden gelir ve helikopter iniş-kalkış alanını (heliport) simgeler.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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