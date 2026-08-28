Üzerinde H Harfi Bulunan Tabelayı Çoğu Sürücü Bilmiyor: Ülkelere Göre Anlamı Değişiyor
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Sokaklarda, yol kenarlarında veya duvarlarda sıkça rastlanan 'H' harfli tabelalar, sürücülerin ve yayaların günlük hayatta en çok karşılaştığı ancak anlamına dair en çok yanılgıya düştüğü işaretler arasında yer alıyor. Görünüşte basit bir harften ibaret olan bu levhalar, bulundukları ülkeye ve renklere bağlı olarak hayat kurtaran hayati bilgiler taşıyor.
İşte dünya genelinde ve Türkiye'de 'H' harfli işaretlerin taşıdığı gerçek anlamlar...
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İngiltere'deki sokak lambası direklerinde, duvarlarda veya beton bloklarda görülen parlak sarı zemin üzerindeki siyah "H" harfi, sanılanın aksine hastane veya helikopter pisti anlamına gelmiyor.
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Alman sokaklarında yeşil bir çerçeveyle çevrili sarı daire içerisinde görülen yeşil "H" harfi, bambaşka bir kuralla karşımıza çıkıyor.
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede "H" harfi daha çok sağlık ve havacılıkla bağdaştırılıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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