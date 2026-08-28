Üzerinde H Harfi Bulunan Tabelayı Çoğu Sürücü Bilmiyor: Ülkelere Göre Anlamı Değişiyor

Sokaklarda, yol kenarlarında veya duvarlarda sıkça rastlanan 'H' harfli tabelalar, sürücülerin ve yayaların günlük hayatta en çok karşılaştığı ancak anlamına dair en çok yanılgıya düştüğü işaretler arasında yer alıyor. Görünüşte basit bir harften ibaret olan bu levhalar, bulundukları ülkeye ve renklere bağlı olarak hayat kurtaran hayati bilgiler taşıyor.

İşte dünya genelinde ve Türkiye'de 'H' harfli işaretlerin taşıdığı gerçek anlamlar...

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