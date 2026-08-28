Kardiyolog Dondurucuda Bulundurulmaması Gereken Gıdayı Açıkladı: Kalbi Tehdit Ediyor
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Kalp sağlığını korumanın ve yüksek faturalı dışarıda yeme alışkanlığından kaçınmanın yolu evde yemek pişirmekten geçiyor. Ancak evde pişirilen yemeğin ne kadar sağlıklı olduğu, dondurucumuzda ve kilerimizde sakladığımız malzemelerle doğrudan bağlantılı.
Kardiyolog Dr. Dara Lee Lewis, mutfağını her zaman kalp dostu gıdalarla dolu tuttuğunu ancak asla dondurucusuna sokmadığı popüler bir gıda bulunduğunu açıklıyor.
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Dr. Lee Lewis'in dondurucusunda asla yer vermediği yiyecek geleneksel dondurma.
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Yoğun çalışma temposuna rağmen beslenmesinden taviz vermeyen Dr. Lee Lewis, dondurucu ve kilerinde her zaman elinin altında bulundurduğu kalp dostu gıdaları ise şöyle sıralıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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