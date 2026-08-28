Kardiyolog Dondurucuda Bulundurulmaması Gereken Gıdayı Açıkladı: Kalbi Tehdit Ediyor

Kalp sağlığını korumanın ve yüksek faturalı dışarıda yeme alışkanlığından kaçınmanın yolu evde yemek pişirmekten geçiyor. Ancak evde pişirilen yemeğin ne kadar sağlıklı olduğu, dondurucumuzda ve kilerimizde sakladığımız malzemelerle doğrudan bağlantılı.

Kardiyolog Dr. Dara Lee Lewis, mutfağını her zaman kalp dostu gıdalarla dolu tuttuğunu ancak asla dondurucusuna sokmadığı popüler bir gıda bulunduğunu açıklıyor.

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