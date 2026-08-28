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Kardiyolog Dondurucuda Bulundurulmaması Gereken Gıdayı Açıkladı: Kalbi Tehdit Ediyor

Kardiyolog Dondurucuda Bulundurulmaması Gereken Gıdayı Açıkladı: Kalbi Tehdit Ediyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 10:38
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Kalp sağlığını korumanın ve yüksek faturalı dışarıda yeme alışkanlığından kaçınmanın yolu evde yemek pişirmekten geçiyor. Ancak evde pişirilen yemeğin ne kadar sağlıklı olduğu, dondurucumuzda ve kilerimizde sakladığımız malzemelerle doğrudan bağlantılı.

Kardiyolog Dr. Dara Lee Lewis, mutfağını her zaman kalp dostu gıdalarla dolu tuttuğunu ancak asla dondurucusuna sokmadığı popüler bir gıda bulunduğunu açıklıyor.

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Dr. Lee Lewis'in dondurucusunda asla yer vermediği yiyecek geleneksel dondurma.

Dr. Lee Lewis'in dondurucusunda asla yer vermediği yiyecek geleneksel dondurma.

Ünlü kardiyolog, dondurmanın kalp üzerindeki olumsuz etkilerini şu sözlerle ifade ediyor:

  • Dondurma doymuş yağ bakımından son derece zengindir. Doymuş yağlar kandaki kötü kolesterolü (LDL) yükselterek kalp damarlarında plak birikmesine yol açar ve kardiyovasküler hastalık riskini doğrudan artırır.

  • İçerdiği yüksek şeker ve kalori miktarı; kilo alımına, vücutta iltihaplanmaya (inflamasyon) ve damar sağlığının bozulmasına neden olur.

Dr. Lee Lewis kendinizi tamamen mahrum bırakmanız gerekmediğini, ölçülü tüketim ile çözüm sağlanabileceğini vurguluyor. Evde sürekli dondurma stoku tutmak yerine, özel anlarda sevdiklerinizle bir dondurmacıya gitmeyi önererek bu tatlıyı 'her gece yenen bir rutin' olmaktan çıkarmayı tavsiye ediyor. Ayrıca evde tüketim için marketlerde bulunan düşük yağlı, düşük şekerli ve yüksek proteinli sağlıklı dondurma alternatiflerinin tercih edilebileceğini belirtiyor.

Yoğun çalışma temposuna rağmen beslenmesinden taviz vermeyen Dr. Lee Lewis, dondurucu ve kilerinde her zaman elinin altında bulundurduğu kalp dostu gıdaları ise şöyle sıralıyor:

Yoğun çalışma temposuna rağmen beslenmesinden taviz vermeyen Dr. Lee Lewis, dondurucu ve kilerinde her zaman elinin altında bulundurduğu kalp dostu gıdaları ise şöyle sıralıyor:

  • Sabah smoothie’leri için antioksidan deposu dondurulmuş meyveler (kolesterolü ve kan basıncını düşürmeye yardımcı) ile ıspanak. Kolay protein için dondurulmuş karides ve tavuk göğsü.

  • Taze ve dondurulmuş sebzeler, önceden yıkanmış salata yeşillikleri, süzme peynir, sade yoğurt ve tofu.

  • Yüksek omega-3 ve antioksidan içeriğiyle damarları koruyan avokado yağı ve sızma zeytinyağı.

  • Yüksek lif içeren fasulyeler (özellikle lupin fasulyeli proteinli makarnalar), kuruyemişler, tohumlar, ev yapımı patlamış mısır ve bitter çikolata kaplı badem.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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