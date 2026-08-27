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Japonya'da Başbakanlık Onayladı: 14 Milyon Metreküp Radyoaktif Toprak Parklara ve Bahçelere Dağıtılacak

Japonya'da Başbakanlık Onayladı: 14 Milyon Metreküp Radyoaktif Toprak Parklara ve Bahçelere Dağıtılacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 18:17
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Japonya hükümeti, 2011 yılında meydana gelen Fukuşima Daiçi nükleer santral kazasının ardından yürütülen dekontaminasyon (radyasyondan arındırma) çalışmalarından elde edilen toprağın ülke genelindeki bölgesel şehirlerde yeniden kullanılmasına karar verdi. Başbakanlık Ofisi’nde alınan kararla birlikte, Fukuşima kaynaklı toprağın Fukuşima eyaleti dışındaki kentlerde ilk kez geniş çaplı kullanımının önü açıldı.

Proje kapsamında radyoaktif toprak; Sendai ve Saitama şehirlerinde bulunan merkezi hükümet binalarının bahçelerindeki çiçek tarhlarında kullanılmaya başlanacak.

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Fukuşima'daki felaketin ardından yürütülen temizlik çalışmalarında toplam 14 milyon metreküp toprak ve atık toplandı.

Fukuşima'daki felaketin ardından yürütülen temizlik çalışmalarında toplam 14 milyon metreküp toprak ve atık toplandı.

Bu miktar, 10x10 kilometrelik bir alana yayıldığında yaklaşık 14 santimetre kalınlığa ulaşıyor. Japon yasalarına göre çıkarılan bu toprağın, hacim azaltma işlemlerinin ardından Mart 2045’e kadar Fukuşima vilayeti dışına tamamen çıkarılması gerekiyor. Radyasyon seviyesi görece düşük olan toprağın yaklaşık %75'inin arazi geliştirme, dolgu, çöp depolama ve kamu projelerinde geri dönüştürülmesi planlanıyor.

Hükümet, kamuoyundaki güvenlik endişelerini gidermek ve projeyi benimsetmek amacıyla toprağı geçen yıldan bu yana Tokyo'daki Başbakanlık binası ile 12 bakanlık binasında deneme amacıyla kullanıyordu.

Sürecin uluslararası güvenlik standartlarına uygun yürütülmesi amacıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile Japonya arasında bir iş birliği mutabakatı (MOC) imzalandı.

Sürecin uluslararası güvenlik standartlarına uygun yürütülmesi amacıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile Japonya arasında bir iş birliği mutabakatı (MOC) imzalandı.

IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, ajansın Japonya’nın çevresel iyileştirme çabalarına uluslararası güvenlik standartları doğrultusunda destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Japonya Çevre Bakanı Hirotaka Ishihara ise IAEA ile yapılan bu iş birliğinin, projenin hem şeffaf ve güvenli yürütülmesini sağlayacağını hem de kamuoyunun güvenini artıracağını belirtti.

Japonya hükümeti, toprağın bölgesel şehirlerde kullanım alanlarını kademeli olarak genişletmeyi ve güvenlik testleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmalarını artırmayı hedefliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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