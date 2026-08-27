Japonya'da Başbakanlık Onayladı: 14 Milyon Metreküp Radyoaktif Toprak Parklara ve Bahçelere Dağıtılacak
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Japonya hükümeti, 2011 yılında meydana gelen Fukuşima Daiçi nükleer santral kazasının ardından yürütülen dekontaminasyon (radyasyondan arındırma) çalışmalarından elde edilen toprağın ülke genelindeki bölgesel şehirlerde yeniden kullanılmasına karar verdi. Başbakanlık Ofisi’nde alınan kararla birlikte, Fukuşima kaynaklı toprağın Fukuşima eyaleti dışındaki kentlerde ilk kez geniş çaplı kullanımının önü açıldı.
Proje kapsamında radyoaktif toprak; Sendai ve Saitama şehirlerinde bulunan merkezi hükümet binalarının bahçelerindeki çiçek tarhlarında kullanılmaya başlanacak.
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Fukuşima'daki felaketin ardından yürütülen temizlik çalışmalarında toplam 14 milyon metreküp toprak ve atık toplandı.
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Sürecin uluslararası güvenlik standartlarına uygun yürütülmesi amacıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile Japonya arasında bir iş birliği mutabakatı (MOC) imzalandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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