Japonya'da Başbakanlık Onayladı: 14 Milyon Metreküp Radyoaktif Toprak Parklara ve Bahçelere Dağıtılacak

Bu miktar, 10x10 kilometrelik bir alana yayıldığında yaklaşık 14 santimetre kalınlığa ulaşıyor. Japon yasalarına göre çıkarılan bu toprağın, hacim azaltma işlemlerinin ardından Mart 2045’e kadar Fukuşima vilayeti dışına tamamen çıkarılması gerekiyor. Radyasyon seviyesi görece düşük olan toprağın yaklaşık %75'inin arazi geliştirme, dolgu, çöp depolama ve kamu projelerinde geri dönüştürülmesi planlanıyor.

Hükümet, kamuoyundaki güvenlik endişelerini gidermek ve projeyi benimsetmek amacıyla toprağı geçen yıldan bu yana Tokyo'daki Başbakanlık binası ile 12 bakanlık binasında deneme amacıyla kullanıyordu.