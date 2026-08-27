Psikologlar Açıkladı: Başkalarının Başarısını Tebrik Etmeyenlerin 2 Belirgin Ortak Özelliği
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Çevrenizden biri büyük bir hedefe ulaştığında, terfi aldığında veya uzun zamandır hayalini kurduğu bir şeyi başardığında herkes aynı sevinci paylaşmaz. Bazı insanlar sevdiklerinin başarısını samimiyetle kutlarken, bazıları ise derin bir sessizliğe gömülmeyi tercih eder. İlk bakışta kıskançlık veya empati eksikliği gibi görünen bu tutumun ardında, aslında psikolojik açıdan çok daha karmaşık mekanizmalar yatıyor.
Uzman psikologlara göre, başkalarının başarısı karşısında tebrik etmekten kaçınan kişilerin arkasında 2 belirgin ortak nokta bulunuyor...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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