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Psikologlar Açıkladı: Başkalarının Başarısını Tebrik Etmeyenlerin 2 Belirgin Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Başkalarının Başarısını Tebrik Etmeyenlerin 2 Belirgin Ortak Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 16:21
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Çevrenizden biri büyük bir hedefe ulaştığında, terfi aldığında veya uzun zamandır hayalini kurduğu bir şeyi başardığında herkes aynı sevinci paylaşmaz. Bazı insanlar sevdiklerinin başarısını samimiyetle kutlarken, bazıları ise derin bir sessizliğe gömülmeyi tercih eder. İlk bakışta kıskançlık veya empati eksikliği gibi görünen bu tutumun ardında, aslında psikolojik açıdan çok daha karmaşık mekanizmalar yatıyor.

Uzman psikologlara göre, başkalarının başarısı karşısında tebrik etmekten kaçınan kişilerin arkasında 2 belirgin ortak nokta bulunuyor...

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1. Sosyal Karşılaştırma ve Savunma Mekanizması

1. Sosyal Karşılaştırma ve Savunma Mekanizması

Psikolog Leon Festinger tarafından ortaya konan Sosyal Karşılaştırma Teorisi, insanların kendi yeteneklerini ve hayatlarındaki ilerlemeyi çevrelerindeki kişilerle kıyaslayarak değerlendirdiğini belirtir. Bu durum, uzak bir ünlünün başarısı bizi etkilemezken; bir arkadaşın, kardeşin veya meslektaşın elde ettiği başarının neden rahatsızlık yarattığını açıklar.

  • Eksikliklerin Hatırlatıcısı: Yakın birinin arzulanan bir şeye ulaşması, tebrik etmeyen kişi için 'henüz başarılamamış şeylerin' bir sembolüne dönüşür.

  • Duygusal Öz Koruma: Bu noktada sessiz kalmak ve övgüyü esirgemek bir tür savunma mekanizmasıdır. Kişi, tebrik etmeyerek kendi hayal kırıklıkları, güvensizlikleri ve karşılanmamış beklentileriyle yüzleşmekten anlık olarak kaçınır.

2. Ayna Etkisi ve Derinleşen Kişisel Yaralar

2. Ayna Etkisi ve Derinleşen Kişisel Yaralar

Bir başkasının başarısı, kişinin kendi hayatında memnuniyetsizlik duyduğu yönleri yüzüne vuran bir 'ayna' görevi görür. Kişi başarıya ulaşan bireye ne kadar yakınsa, hissettiği duygusal etki ve sarsıntı da o kadar büyük olur.

  • İçsel Tıkanıklık: Bir arkadaşın ev alması veya bir meslektaşın yükselmesi, kariyeri veya yaşamı duraklamış hisseden birinde bastırılmış güvensizlikleri tetikler.

  • Yeterlilik Yarası: Yıllarca kendi beklentilerini karşılayamamış hisseden bireyler için tebrik etmek duygusal olarak çok ağır bir yüke dönüşür. Bu kişiler karşı taraf için mutlu olmaları gerektiğini bilseler de kendi içsel huzursuzluklarını yönetmeyi başaramadıkları için tepkisiz kalırlar.

Özetle; başkalarının başarısını tebrik edemeyen kişiler her zaman karşı tarafın kötülüğünü istemez. Çoğu zaman, başkasının parlaklığı altında kendi gölgeleriyle ve kişisel yaralarıyla nasıl yüzleşeceklerini bilemedikleri için sessizliği seçerler.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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