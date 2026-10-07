Senin derdin bilmemek değil, aşırı bilmek! Kuralları, zamanları ve cümle yapılarını gayet iyi biliyorsun. Asıl engelin, kafanda adeta bir editör gibi her cümlenin sağlamasını yapmaya çalışman. Hata yapma korkusu akıcılığının önüne geçiyor. Unutma, dil bir sınav değil, iletişim aracıdır!

Senin kuralları düşünmeyi bırakıp sadece konuşabileceğin, yargısız pratik alanlara ihtiyacın var!