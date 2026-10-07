article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
İngilizce Konuşurken En Çok Nerede Takılıyorsun?

İngilizce Konuşurken En Çok Nerede Takılıyorsun?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
07.10.2026 - 18:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kimimiz kelime ararken kayboluyor, kimimiz hata yapma korkusundan donup kalıyor... Hepimiz biliyoruz ki mesele aslında İngilizceyi bilmemek değil, sıra konuşmaya gelince bir şeylerin ayağımıza dolanması.

Peki senin İngilizce konuşurken asıl takıldığın kısım hangisi? Testi çöz, seni durduran şeyi birlikte keşfedelim! 👇

Öncelikle söyle bakalım! İngilizce dizi veya film izlerken altyazı tercihin genellikle hangisi oluyor?

Diyelim ki, yurt dışında bir kafedesin ve sipariş vermek için sıran geldi. O an aklından geçen ilk düşünce ne olur?

Peki, yolda bir turist sana yaklaşıp yol tarifi istediğinde tepkin ne olur?

İş yerinde global bir ekiple toplantısındasın diyelim... Konuşma sırası aniden sana geldiğinde ne yapardın?

Sence, konuşma esnasında takıldığın anları aşmak için neye ihtiyacın var?

Son soru! Seni İngilizce pratik yapmaktan alıkoyan iç ses bunlardan hangisi?

İngilizce seviyen yeterli ama teoriye fazla takılıyorsun!

Senin derdin bilmemek değil, aşırı bilmek! Kuralları, zamanları ve cümle yapılarını gayet iyi biliyorsun. Asıl engelin, kafanda adeta bir editör gibi her cümlenin sağlamasını yapmaya çalışman. Hata yapma korkusu akıcılığının önüne geçiyor. Unutma, dil bir sınav değil, iletişim aracıdır! 

Senin kuralları düşünmeyi bırakıp sadece konuşabileceğin, yargısız pratik alanlara ihtiyacın var!

Cümlelerin hazır ama kelime akışında takılıyorsun!

Niyetin var, kendini ifade etmek istiyorsun ama sıra detaylara geldiğinde o kilit kelime bir türlü aklına gelmiyor. Bu durum da seni temel kalıplara sıkıştırıp özgüvenini düşürüyor. Çözüm sözlük ezberlemek değil! 

Senin için asıl çözüm kelimeleri sohbetlerin içinde, diyaloglarla duyup kullanarak konuşma refleksini güçlendirmek!

Tam bir “anlıyorum ama konuşamıyorum” klasiğisin!

Tebrikler, Türkiye’nin en kalabalık kulübünün üyesisin! Dizileri anlıyorsun, maillerini rahatça okuyorsun, yabancı biri konuştuğunda konuya tamamen hakimsin. Ancak o bildiklerini konuşmaya dökecek kasların henüz yeterince çalıştırılmamış. 

Senin ihtiyacın olan tek şey yeni bir gramer kitabı değil, öğrendiklerini sürekli canlı tutabileceğin bir konuşma pratiği!

Wall Street English ile takıldığın şeyleri bugün geride bırakabilirsin!

Wall Street English ile takıldığın şeyleri bugün geride bırakabilirsin!

İngilizce seviyen teknik olarak yeterli olsa da konuşma bariyerini aşmanın tek yolu düzenli ve kesintisiz pratik yapmaktan geçiyor. Wall Street English, sunduğu konuşma odaklı eğitim sistemi ve tek satın alım sonrasında ömür boyu ücretsiz katılabileceğiniz konuşma kulüpleri ile bu süreci hayatının doğal bir parçası haline getiriyor. 

Hata yapmaktan çekinmeyeceğin sosyal ortamlarda pratik yaparak İngilizceyi refleks haline getirebilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın