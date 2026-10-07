İngilizce Konuşurken En Çok Nerede Takılıyorsun?
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Kimimiz kelime ararken kayboluyor, kimimiz hata yapma korkusundan donup kalıyor... Hepimiz biliyoruz ki mesele aslında İngilizceyi bilmemek değil, sıra konuşmaya gelince bir şeylerin ayağımıza dolanması.
Peki senin İngilizce konuşurken asıl takıldığın kısım hangisi? Testi çöz, seni durduran şeyi birlikte keşfedelim! 👇
Öncelikle söyle bakalım! İngilizce dizi veya film izlerken altyazı tercihin genellikle hangisi oluyor?
Diyelim ki, yurt dışında bir kafedesin ve sipariş vermek için sıran geldi. O an aklından geçen ilk düşünce ne olur?
Peki, yolda bir turist sana yaklaşıp yol tarifi istediğinde tepkin ne olur?
İş yerinde global bir ekiple toplantısındasın diyelim... Konuşma sırası aniden sana geldiğinde ne yapardın?
Sence, konuşma esnasında takıldığın anları aşmak için neye ihtiyacın var?
Son soru! Seni İngilizce pratik yapmaktan alıkoyan iç ses bunlardan hangisi?
İngilizce seviyen yeterli ama teoriye fazla takılıyorsun!
Cümlelerin hazır ama kelime akışında takılıyorsun!
Tam bir “anlıyorum ama konuşamıyorum” klasiğisin!
Wall Street English ile takıldığın şeyleri bugün geride bırakabilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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