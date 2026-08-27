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İki Şehri Birbirine Bağlayacaklar: Feribot Çilesine Son Verecek Dev Köprü İnşa Ediliyor

İki Şehri Birbirine Bağlayacaklar: Feribot Çilesine Son Verecek Dev Köprü İnşa Ediliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 15:38
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Brezilya’nın en önemli su yollarından biri olan São Francisco Nehri üzerinde, Alagoas eyaletine bağlı Penedo ile Sergipe eyaletine bağlı Neópolis şehirlerini birbirine bağlayacak dev karayolu projesinde sona doğru yaklaşılıyor. Fiziksel gerçekleşme oranı %50'yi aşan ve Yeni PAC (Büyüme İvme Programı) fonlarıyla finanse edilen projenin, Aralık 2026’da tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

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Mevcut durumda iki kent arasındaki doğrudan geçişlerin tamamen feribot seferlerine bağımlı olması, bölgedeki lojistik ve günlük ulaşımda ciddi aksamalara yol açıyordu.

Mevcut durumda iki kent arasındaki doğrudan geçişlerin tamamen feribot seferlerine bağımlı olması, bölgedeki lojistik ve günlük ulaşımda ciddi aksamalara yol açıyordu.

Toplam yatırımı 205 ila 207 milyon R$ arasında değişen 1,18 kilometrelik yeni köprünün hizmete girmesiyle birlikte, nehrin iki yakası ilk kez kesintisiz bir karayolu ağıyla birleşmiş olacak.

Ulusal Ulaştırma Altyapı Dairesi (DNIT) koordinesinde yürütülen ve şantiyesinde 170’ten fazla işçinin aralıksız çalıştığı projede üst yapı için gerekli 120 dev kirişin montajına başlandı.

Ulusal Ulaştırma Altyapı Dairesi (DNIT) koordinesinde yürütülen ve şantiyesinde 170’ten fazla işçinin aralıksız çalıştığı projede üst yapı için gerekli 120 dev kirişin montajına başlandı.

Köprünün teknik özellikleri ve sunduğu imkanlar ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Köprü 1,18 kilometre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde inşa ediliyor.

  • 18 metrelik genişlik yalnızca motorlu araç trafiğine değil; yaya yollarına, bisiklet yollarına ve emniyet şeritlerine de ev sahipliği yapacak.

  • São Francisco Nehri’ndeki gemi taşımacılığının etkilenmemesi için köprünün orta açıklığı 150 metre, yüksekliği ise 30 metre olarak tasarlandı. Bu sayede dev gemiler köprünün altından rahatça geçebilecek.

  • Köprü, BR-349 karayolu projesinin bir parçası konumunda. Proje kapsamında ayrıca Alagoas tarafındaki 126,9 kilometrelik yol ağında asfalt yenileme ve işaretleme çalışmaları yürütülüyor.

Kirişlerin yerleştirilmesiyle nehir üzerinde silüeti belirmeye başlayan köprü, tamamlandığında Aşağı São Francisco bölgesinin tüm lojistik haritasını değiştirecek.

Kirişlerin yerleştirilmesiyle nehir üzerinde silüeti belirmeye başlayan köprü, tamamlandığında Aşağı São Francisco bölgesinin tüm lojistik haritasını değiştirecek.

Kalan aşamalarda beton tabliye levhalarının yerleştirilmesi, asfaltlama, erişim yollarının yapımı, aydınlatma ve güvenlik bariyerlerinin montajı tamamlanacak.

Feribot bekleme sürelerini ortadan kaldıracak olan bu kalıcı karayolu bağlantısı sayesinde, iki eyalet arasındaki yük taşımacılığı daha öngörülebilir ve hızlı hale gelecek. Projenin yerel halkın ticaret, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimini kolaylaştırırken, bölge turizmine de ciddi bir ivme kazandırması bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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