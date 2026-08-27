İki Şehri Birbirine Bağlayacaklar: Feribot Çilesine Son Verecek Dev Köprü İnşa Ediliyor
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Brezilya’nın en önemli su yollarından biri olan São Francisco Nehri üzerinde, Alagoas eyaletine bağlı Penedo ile Sergipe eyaletine bağlı Neópolis şehirlerini birbirine bağlayacak dev karayolu projesinde sona doğru yaklaşılıyor. Fiziksel gerçekleşme oranı %50'yi aşan ve Yeni PAC (Büyüme İvme Programı) fonlarıyla finanse edilen projenin, Aralık 2026’da tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
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Mevcut durumda iki kent arasındaki doğrudan geçişlerin tamamen feribot seferlerine bağımlı olması, bölgedeki lojistik ve günlük ulaşımda ciddi aksamalara yol açıyordu.
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Ulusal Ulaştırma Altyapı Dairesi (DNIT) koordinesinde yürütülen ve şantiyesinde 170’ten fazla işçinin aralıksız çalıştığı projede üst yapı için gerekli 120 dev kirişin montajına başlandı.
Kirişlerin yerleştirilmesiyle nehir üzerinde silüeti belirmeye başlayan köprü, tamamlandığında Aşağı São Francisco bölgesinin tüm lojistik haritasını değiştirecek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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