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Tek Tek İğneden Geçirip Güneşe Asıyorlar: Çuvallara Doldurup Satışa Çıkarıyorlar

Tek Tek İğneden Geçirip Güneşe Asıyorlar: Çuvallara Doldurup Satışa Çıkarıyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 14:30
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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde geçimini tütün üretimiyle sağlayan çiftçilerin meşakkatli mesaisi devam ediyor. Tarladan toplanan yaprakların kaliteyi korumak adına tek tek iğneyle iplere dizildiği geleneksel yöntem, bölge ekonomisinde hayati bir rol üstleniyor.

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kuşaktan kuşağa aktarılan tütün üretimi, hasat sezonuyla birlikte en yoğun dönemine girdi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kuşaktan kuşağa aktarılan tütün üretimi, hasat sezonuyla birlikte en yoğun dönemine girdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara inen çiftçiler, topladıkları yaprakları çuvallara doldurarak dizim alanlarına taşıyor. Ürünün aromasını ve dayanıklılığını belirleyen kurutma aşamasına geçiş ise tamamen el emeğine dayanıyor.

Kadınlı erkekli çiftçi aileleri, gölgelik alanlarda yan yana oturarak hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kadınlı erkekli çiftçi aileleri, gölgelik alanlarda yan yana oturarak hummalı bir çalışma yürütüyor.

İşçilik gerektiren kritik kurutma hazırlığı şu adımlarla gerçekleştiriliyor:

  • Tütün yaprakları yırtılmaması ve kalitesini kaybetmemesi için saplarından tutularak kalın iğneler vasıtasıyla tek tek ince iplere diziliyor.

  • Yaprakların birbirine yapışıp çürümesini önlemek amacıyla her ipte 40-50 yaprak aralıklı olarak sıralanıyor.

  • Hazırlanan ipler, tarlalara veya evlerin önüne kurulan ahşap asma düzeneklerine sıra sıra asılıyor. Yapraklar güneş altında sarıdan koyu kahverengiye dönerek olgunlaşıyor.

Teknolojinin ve makineleşmenin ulaşamadığı bu geleneksel yöntemde çiftçiler, kısa süren sezonu yetiştirebilmek adına günde 10-12 saat boyunca aralıksız çalışıyor.

Teknolojinin ve makineleşmenin ulaşamadığı bu geleneksel yöntemde çiftçiler, kısa süren sezonu yetiştirebilmek adına günde 10-12 saat boyunca aralıksız çalışıyor.

Yayladağlı üreticiler, tütünün aroma ile kalitesini belirleyen bu hassas dönemi her yıl aynı özenle sürdürerek aile bütçelerine ve bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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