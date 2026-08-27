Tek Tek İğneden Geçirip Güneşe Asıyorlar: Çuvallara Doldurup Satışa Çıkarıyorlar
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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde geçimini tütün üretimiyle sağlayan çiftçilerin meşakkatli mesaisi devam ediyor. Tarladan toplanan yaprakların kaliteyi korumak adına tek tek iğneyle iplere dizildiği geleneksel yöntem, bölge ekonomisinde hayati bir rol üstleniyor.
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kuşaktan kuşağa aktarılan tütün üretimi, hasat sezonuyla birlikte en yoğun dönemine girdi.
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Kadınlı erkekli çiftçi aileleri, gölgelik alanlarda yan yana oturarak hummalı bir çalışma yürütüyor.
Teknolojinin ve makineleşmenin ulaşamadığı bu geleneksel yöntemde çiftçiler, kısa süren sezonu yetiştirebilmek adına günde 10-12 saat boyunca aralıksız çalışıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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