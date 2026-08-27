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Eylül Gelmeden Saksıya Ekin: Az Yer İstiyor Balkonda Aylarca Hasat Veriyor

Eylül Gelmeden Saksıya Ekin: Az Yer İstiyor Balkonda Aylarca Hasat Veriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 12:56
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Yaz mevsimi yavaş yavaş sona ererken kış bahçesini kurmak için en ideal zaman geldi. Günlerin kısalması ve havanın serinlemesiyle birlikte saksılarda kolayca yetişen yapraklı yeşillikler, sonbahar ve kış boyunca taze ürün almanızı sağlıyor.

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Doğrudan güneş ışığına daha az ihtiyaç duyan serin iklim sebzeleri, balkon veya bahçelerde saksı içinde yetiştirilmeye oldukça uygun.

Doğrudan güneş ışığına daha az ihtiyaç duyan serin iklim sebzeleri, balkon veya bahçelerde saksı içinde yetiştirilmeye oldukça uygun.

Serpmeyle veya fide yöntemiyle ekilerek kısa sürede olgunlaşan bu bitkiler, dış yaprakları kesildikçe yeniden büyüyerek kesintisiz bir hasat imkanı sunuyor.

Ekim öncesinde saksı toprağının yenilenmesi ve eski kök artıklarının temizlenmesi büyük önem taşıyor. Tohum ekiminde saksı yüzeyine serpme yöntemi uygulanırken, fidelerde köklerin rahatça yayılabilmesi için alan bırakılması öneriliyor. Hasat sırasında bitkinin göbeğine dokunmadan sadece dış yaprakların makasla kesilmesi, yeşilliklerin sezon boyunca yeniden ürün vermesini sağlıyor.

İşte Eylül ayı geçmeden saksılara ekilmesi önerilen 5 hızlı büyüyen yeşillik ve bakım detayları:

İşte Eylül ayı geçmeden saksılara ekilmesi önerilen 5 hızlı büyüyen yeşillik ve bakım detayları:
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  • Marul: Sığ köklü olduğu için nemi tutan plastik saksıları sever. Dış yaprakları alt kısmından kesildikçe ortadan yeni yapraklar vermeye devam eder.

  • Frenk Maydanozu: Eğrelti otunu andıran narin yapılı bu bitki; hafif et suları, yumurta ve balık yemeklerine canlı bir tat katar. 20-30 cm derinliğindeki saksılarda hızla büyür ve sık sık kesildikçe tazelenir.

  • Yeşil Soğan: Taze soğan ve frenk soğanı gibi Allium ailesi üyeleri sığ kaplarda zahmetsizce yetişir. Sadece yeşil kısımları kesilip bırakıldığında alt kısımdan tekrar uzama özelliğine sahiptir.

  • Roka: Biberimsi tadıyla bilinen roka, Ağustos sonundan Ekim ayına kadar toprağa ekilebilir. Yapraklar çok büyümeden toplanırsa acılaşmadan salatalara taze bir aroma sağlar.

  • Hindiba: Acımsı tadıyla hem çiğ hem de ızgarada tüketilen hindiba, sığ saksıları tercih eder. Eylül ayının ilk haftasına kadar ekildiğinde kış boyunca taze yaprak verir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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