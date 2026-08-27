Eylül Gelmeden Saksıya Ekin: Az Yer İstiyor Balkonda Aylarca Hasat Veriyor
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Yaz mevsimi yavaş yavaş sona ererken kış bahçesini kurmak için en ideal zaman geldi. Günlerin kısalması ve havanın serinlemesiyle birlikte saksılarda kolayca yetişen yapraklı yeşillikler, sonbahar ve kış boyunca taze ürün almanızı sağlıyor.
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Doğrudan güneş ışığına daha az ihtiyaç duyan serin iklim sebzeleri, balkon veya bahçelerde saksı içinde yetiştirilmeye oldukça uygun.
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İşte Eylül ayı geçmeden saksılara ekilmesi önerilen 5 hızlı büyüyen yeşillik ve bakım detayları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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