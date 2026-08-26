Bahçelerde Kendiliğinden Yetişiyor: Doğal C Vitamini Pazara Çıktı
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Denizli’nin Çivril ilçesinde, yörede 'ergen' olarak bilinen kızılcığın hasadı başladı. Hiçbir bakım gerektirmeden bahçe kenarlarında kendiliğinden yetişen şifa deposu meyve, tüccarların akınına uğrayarak köylünün yeni gelir kapısı oldu.
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Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi'nde kızılcık (ergen) hasadının başlamasıyla büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
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İçerdiği yüksek C vitamini ve güçlü antioksidan bileşenlerle geleneksel beslenmede özel bir yeri olan ergen, çok yönlü kullanımıyla öne çıkıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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