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Bahçelerde Kendiliğinden Yetişiyor: Doğal C Vitamini Pazara Çıktı

Bahçelerde Kendiliğinden Yetişiyor: Doğal C Vitamini Pazara Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 22:27
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Denizli’nin Çivril ilçesinde, yörede 'ergen' olarak bilinen kızılcığın hasadı başladı. Hiçbir bakım gerektirmeden bahçe kenarlarında kendiliğinden yetişen şifa deposu meyve, tüccarların akınına uğrayarak köylünün yeni gelir kapısı oldu.

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Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi'nde kızılcık (ergen) hasadının başlamasıyla büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi'nde kızılcık (ergen) hasadının başlamasıyla büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Üreticilerin dallardan tek tek toplayıp kasalara doldurduğu meyveler, mahallede kurulan alım noktalarında çevre illerden gelen tüccarlara teslim ediliyor.

Türüne ve olgunluk derecesine göre kilogramı 60 ila 80 lira arasında satılan ergen, mahalle sakinlerine önemli bir ek gelir sağlıyor. Yıllardır Uşak ve Kütahya’dan gelen tüccarların yanı sıra son dönemde Eskişehir ve Ankara’dan gelen alıcıların da pazara dahil olmasıyla talep tavan yaptı.

İçerdiği yüksek C vitamini ve güçlü antioksidan bileşenlerle geleneksel beslenmede özel bir yeri olan ergen, çok yönlü kullanımıyla öne çıkıyor:

İçerdiği yüksek C vitamini ve güçlü antioksidan bileşenlerle geleneksel beslenmede özel bir yeri olan ergen, çok yönlü kullanımıyla öne çıkıyor:

  • Çivril çevresinde ağırlıklı olarak reçel ve marmelat yapımında kullanılırken, bazı bölgelerde yöresel tarhananın harcına katılıyor.

  • Taze tüketiminin yanı sıra hoşaf, şurup, meyve suyu ve çay yapımında tercih ediliyor.

Gümüşsu sakinlerinden İbrahim Sakin, ürünün bölge ekonomisindeki yerini açıklayarak şunları söyledi:

'Genellikle bahçe kenarlarında kendiliğinden bulunan ağaçlardan hasat yapıyoruz. Ancak son yıllarda Ankara ve Eskişehir gibi büyük şehirlerden gelen yoğun talep üzerine bazı üreticilerimiz aşı yöntemiyle farklı ergen türlerini yetiştirmeye ve doğrudan ticari üretime yönelmeye başladı.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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