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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 10 - 11 Ekim Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 10 - 11 Ekim Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 21:07
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var?  10 - 11 Ekim'de hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatroları

Hazine Adası

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi, 13:00.

  • Mekân: Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi Sahnesi, Başakşehir.

  • Açıklama: Robert Louis Stevenson'ın klasik macera romanından sahneye uyarlanan bu gösteri, korsanların ve kayıp hazinelerin peşindeki heyecan dolu bir ada serüvenini konu edinmektedir. Sahnedeki aksiyon ve mizah dengesi çocukların dikkatini sürekli canlı tutarken, dostluk ve dayanışmanın maddi kazanımlardan çok daha değerli olduğunu aşılamaktadır.

Kaptan Pengu ve Arkadaşları

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi, Seanslar: 13:00, 14:00 ve 15:30.

  • Mekân: Mall of İstanbul MOİ Sahne, Başakşehir.

  • Açıklama: Çevre kirliliği, küresel ısınma ve su tasarrufu gibi kritik temaları sevimli kutup kahramanları aracılığıyla ele alan yapım, ekolojik farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir. Çocukları doğrudan gösterinin gidişatına dahil eden interaktif yapısı sayesinde minik seyirciler, doğayı koruma bilincini eğlenerek pekiştirmektedir.

Mahşer-i Cümbüş Çocuk

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi, 14:00.

  • Mekân: Trump Sahne, Şişli.

  • Açıklama: Türkiye'de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan topluluk, hiçbir yazılı metne dayanmadan tamamen minik izleyicilerin yönlendirmeleriyle şekillenen anlık sahneler üretmektedir. Çocukların hayal güçlerini özgürce ifade etmelerine zemin hazırlayan bu temsil, salondaki katılımcılara yüksek enerjili ve kahkaha dolu bir sahne tecrübesi yaşatmaktadır.

Ringo'nun Dünyası

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi, 15:00.

  • Mekân: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Beylikdüzü.

  • Açıklama: Sevimli kukla karakter Ringo'nun renkli maceralarını sahneye taşıyan yapım, çocukların gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri zorlukları mizahi bir yaklaşımla çözmelerini sağlamaktadır. Dinamik sahne temposu ve neşeli şarkılarıyla dikkat çeken oyun, küçük yaştaki izleyicilere paylaşma ve yardımlaşma erdemlerini kazandırmaktadır.

Pinokyo (Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi)

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi, 13:00.

  • Mekân: Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi, Fatih.

  • Açıklama: Carlo Collodi'nin dünya klasiği eserinden uyarlanan bu tiyatro oyunu, tahtadan bir kuklanın insan olma yolunda verdiği mücadeleyi eğitici bir dille anlatmaktadır. Dürüstlük, sadakat ve sorumluluk duygularının altını çizen prodüksiyon, çocuklara yalan söylemenin doğuracağı sonuçları etkileyici bir kurguyla aktarmaktadır.

Pinokyo (Mall of İstanbul MOİ Sahne)

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, Seanslar: 12:00 ve 14:00.

  • Mekân: Mall of İstanbul MOİ Sahne, Başakşehir.

  • Açıklama: Gepetto Usta'nın ellerinde hayat bulan meraklı kuklanın vicdan muhasebesini ve büyüme macerasını işleyen oyun, görsel açıdan zengin bir sahneleme sunmaktadır. Tempolu dansları ve öğretici diyaloglarıyla çocukların beğenisini toplayan temsil, aile sevgisinin ve erdemli davranışların kıymetini vurgulamaktadır.

Pinokyo (Fatih Kültür Sanat Merkezi)

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, 13:00.

  • Mekân: Fatih Kültür Sanat Merkezi, Fatih.

  • Açıklama: Gerçek bir çocuğa dönüşebilmek için doğru yolu bulmaya çalışan ahşap kuklanın başından geçen sürükleyici olaylar, pedagojik ilkelere uygun bir anlatımla sergilenmektedir. Canlı oyunculukları ve renkli kostümleriyle öne çıkan eser, minik seyircilere okul ve yaşam disiplininin önemini neşeyle aşılamaktadır.

Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, 15:00.

  • Mekân: House of Performance (HoP) Sahne, Bakırköy.

  • Açıklama: Dijital ekranlardan sıyrılarak kendi hayal güçleriyle sokak oyunları kurgulayan iki kardeşin neşeli öyküsü, çocukları açık alanda sosyalleşmeye davet etmektedir. Kardeşlik bağını ve ortak üretimin keyfini ön plana çıkaran sahneleme, çocukların problem çözme becerilerine katkıda bulunmaktadır.

Neci'nin Diji Maceraları

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, Seanslar: 13:00 ve 15:00.

  • Mekân: Torium Sahne, Haramidere / Esenyurt.

  • Açıklama: Canlı robot karakterler ile dijital görsel enstalasyonların harmanlandığı bu yenilikçi tiyatro projesi, çocukları yapay zekâ ve teknoloji çağının olanaklarıyla tanıştırmaktadır. Sanal evren bağımlılığına karşı bilinçli teknoloji kullanımını savunan oyun, görsel zenginliğiyle miniklerin bilimsel merakını harekete geçirmektedir.

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatroları

Kayıp Aslan Kardeşler

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi, 14:00.

  • Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) A Salonu, Kadıköy.

  • Açıklama: William Shakespeare'in Onikinci Gece adlı klasik komedisinden çocuklara uyarlanan bu temsil, bir kaza sonucu birbirinden ayrı düşen ikiz kardeşlerin buluşma çabasını sahnelemektedir. Ormandaki sevimli hayvanların yardımıyla ilerleyen serüven, miniklere sevgi ve dayanışmanın her türlü engeli aşabileceğini hissettirmektedir.

Kayıp Gösteri: Cesur Sihirbaz Rooni

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi, Seanslar: 13:00 ve 15:00.

  • Mekân: Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy.

  • Açıklama: Usta illüzyonistin yardımcılığını yürüten genç sihirbaz öğrencisi Rooni'nin bir aksilik sonucu sahnede tek başına kalışını anlatan oyun, sürprizlerle dolu bir serüven vadetmektedir. Gerçek sahne sihirbazlığıyla harmanlanan eğlenceli kurgu, çocuklara hata yapmaktan çekinmemeyi ve özgüvenin değerini öğretmektedir.

Alice Harikalar Diyarında Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi, Seanslar: 13:00 ve 17:00.

  • Mekân: Hilltown Seyirlik Sahne, Maltepe.

  • Açıklama: Tavşan deliğinden düşerek mantık sınırlarını zorlayan fantastik bir diyara adım atan Alice'in hikâyesi, göz alıcı dekorlar ve masalsı karakterlerle hayat bulmaktadır. Çocukların sınır tanımayan düş dünyasını harekete geçiren yapım, olaylara farklı açılardan bakabilmenin zenginliğini seyircilere sunmaktadır.

Efsane Dinozorlar 2: Gizemli Geçit (Sancaktepe)

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi, 15:00.

  • Mekân: Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesi, Sancaktepe.

  • Açıklama: Gerçekçi boyutlardaki mekanik dinozor figürleri ve üç boyutlu atmosferik efektlerle donatılan yapım, izleyicileri tarih öncesi çağlara uzanan interaktif bir yolculuğa çıkarmaktadır. Bilimsel paleontoloji merakını görsel bir şölenle birleştiren prodüksiyon, çocuklara doğa tarihi ve evren hakkında unutulmaz bir keşif fırsatı sağlamaktadır.

Efsane Dinozorlar 2: Gizemli Geçit (Ataşehir)

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, 15:00.

  • Mekân: İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi, Ataşehir.

  • Açıklama: Milyonlarca yıl öncesinin görkemli canlılarını hareketli replikalar aracılığıyla sahneye taşıyan bu büyük gösteri, gizemli bir zaman tüneli kurgusu üzerinden ilerlemektedir. Sahne ile salon arasındaki mesafeyi kaldıran dinamik sunumu sayesinde temsil, minik seyircilerin bilimsel merakını ve araştırma isteğini tetiklemektedir.

Kuromi & Dostları

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, 13:00.

  • Mekân: Sahne Hane Üsküdar, Üsküdar.

  • Açıklama: Çocukların ilgiyle takip ettiği sevimli figürleri tiyatro sahnesine taşıyan temsil, arkadaşlık ilişkileri ve nezaket kuralları etrafında gelişen bir olay örgüsü sunmaktadır. Ritmik müzikleri ve dans koreografileriyle salonun neşesini yükselten gösteri, çocuklara empati kurmanın ve hoşgörülü olmanın gerekliliğini hatırlatmaktadır.

Büyük Kovalamaca Oyunu

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, Seanslar: 14:30 ve 16:00.

  • Mekân: Sahne Hane Üsküdar, Üsküdar.

  • Açıklama: Klasik çizgi film arketiplerinden esinlenerek hazırlanan bu hareketli kurgu, kedi ile farenin bitmek bilmeyen kovalamacasını eğlenceli sahne numaralarıyla canlandırmaktadır. Yüksek tempolu fiziksel tiyatro unsurları içeren temsil, çocuklara tatlı rekabetlerin zekâ ve karşılıklı anlayışla dengelenebileceğini aktarmaktadır.

Büyülü Orman ve Altın Havuç

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, Seanslar: 13:00 ve 15:00.

  • Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) A Salonu, Kadıköy.

  • Açıklama: Aileleriyle çıktıkları orman kampında Sir Tavşan ile karşılaşarak büyülü altın havucu aramak zorunda kalan kardeşlerin hikâyesi, heyecan dolu bir serüven vadetmektedir. Doğayı koruma ve çevreyi temiz tutma bilincini merkezine alan yapım, çocuklara kardeşlik bağlarının ve takım çalışmasının önemini aşılamaktadır.

Küçük Kara Balık

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, Seanslar: 13:00 ve 15:00.

  • Mekân: Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy.

  • Açıklama: Samed Behrengi'nin edebiyat şaheserinden sahneye uyarlanan bu derinlikli tiyatro eseri, kendi dar akvaryumunun dışındaki engin denizleri keşfetmek isteyen cesur bir balığı anlatmaktadır. Adalet, eşitlik ve bireysel özgürlük kavramlarını çocuksu bir yalınlıkla işleyen yapım, minik seyircilerin sorgulama ve eleştirel düşünme yetilerini geliştirmektedir.

Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, 13:00.

  • Mekân: Acıbadem Üniversitesi ACU Sahne, Ataşehir.

  • Açıklama: Sahneye taşınan dev deney düzenekleri, köpüren kimyasal reaksiyonlar ve şaşırtıcı fizik deneyleriyle kurgulanan gösteri, bilimi tiyatral bir eğlenceye dönüştürmektedir. Çocukları doğrudan sahneye çağırarak deneylerin bir parçası haline getiren interaktif format, miniklerin fen bilimlerine olan merakını ve araştırma tutkusunu körüklemektedir.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Süper Kediler Müzikli Çocuk Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi, 17:00.

  • Mekân: Palladium AVM Tiyatro Salonu 2, Ataşehir.

  • Açıklama: Canlı kostümler, özgün şarkılar ve dinamik sahne danslarıyla sahnelenen bu müzikal prodüksiyon, kedilerin dünyasındaki eğlenceli ve hareketli anları sergilemektedir. Çocukları şarkı söylemeye ve tempo tutmaya yönlendiren enerjik akış, minik izleyicilerin ritim duygusunu ve müzikal kulağını güçlendirmektedir.

Happy Pig's Öğreniyor Müzikli Tiyatro Oyunu (Palladium AVM)

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi, 13:00.

  • Mekân: Palladium AVM Tiyatro Salonu 2, Ataşehir.

  • Açıklama: Sevimli domuzcuk karakterinin şarkılar ve danslar eşliğinde dünyayı tanıma sürecini ele alan bu müzikli yapım, erken çocukluk dönemindeki izleyicilere hitap etmektedir. Eğlenceli besteleri ve hareketli koreografileriyle salonu neşelendiren gösteri, çocuklara temel görgü kurallarını ve paylaşmayı sevdirmektedir.

Happy Pig's Öğreniyor Müzikli Tiyatro Oyunu (HoP Sahne)

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, 13:00.

  • Mekân: House of Performance (HoP) Sahne, Bakırköy.

  • Açıklama: Müzik ve dramayı buluşturan bu neşeli temsil, ana karakterin karşılaştığı gündelik problemleri şarkılar söyleyerek çözüme kavuşturmasını konu almaktadır. Salondaki çocukların interaktif katılımla şarkılara eşlik ettiği gösteri, okul öncesi dönemin sosyal iletişim gereksinimlerine katkı sağlamaktadır.

Ceviz Adam Müzikali (Sevimli Arkadaşlarıyla Yeni Bir Macera!)

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, 13:00.

  • Mekân: Hilltown Seyirlik Sahne, Maltepe.

  • Açıklama: Nesillerdir söylenen popüler çocuk melodisinin kahramanını sahneye taşıyan dev prodüksiyon, minik izleyicileri rengârenk bir müzikal atmosferle buluşturmaktadır. Tüm salonun koro halinde ezgilere eşlik ettiği bu neşeli macera, çocukların müzikal hafızasını tazelerken tiyatroya olan sevgilerini derinleştirmektedir.

Kırmızı Başlıklı Kız Müzikli & Danslı Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, Seanslar: 13:00 ve 15:00.

  • Mekân: DasDas Açık Sahne, Ataşehir.

  • Açıklama: Klasik halk masalını modern sahne düzeni, hareketli koreografiler ve tempolu şarkılarla harmanlayan yapım, ormanın gizemli atmosferinde geçen bir serüven sunmaktadır. Çocukların müzikle düşünmesini teşvik eden bu gösteri, güvenli iletişim kurmanın ve dikkatli davranmanın gerekliliğini öğretmektedir.

Renkli Sesler Çocuk Operası

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, Seanslar: 14:00 ve 15:30.

  • Mekân: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar.

  • Açıklama: Çok sesli klasik müziğin ve opera formunun çocukların anlayabileceği yalın bir dille sahnelendiği bu yapım, minik kulakları seçkin tınılarla tanıştırmaktadır. Enstrüman seslerini ve vokal tekniklerini teatral oyunlarla tanıtan temsil, çocuklarda erken yaşta estetik algı ve müzikal zevk oluşturmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Robu 404

  • Tarih ve Saat: 10 - 11 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Gün İçi Sinema Seanslarında.

  • Mekân: İstanbul Genelindeki Seçili Sinema Salonları (Pelican Mall vb.).

  • Açıklama: Fabrika montaj hattında teknik bir hata vererek dış dünyaya adım atan sevimli bir robotun, küçük bir çocukla kurduğu sıcak dostluğu anlatan eğlenceli bir bilim kurgu animasyonudur. Yapay zekâ çağında empati, sevgi ve insani değerlerin kıymetini işleyen yapım, çocuklara hem keyifli hem de düşündürücü bir sinema seyri sunmaktadır.

Unutulmuş Ada

  • Tarih ve Saat: 10 - 11 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Gün İçi Sinema Seanslarında.

  • Mekân: İstanbul Genelindeki Tüm Popüler Sinema Salonları.

  • Açıklama: Eski bir define haritasını takip ederek kimsenin bilmediği gizemli bir adaya sürüklenen üç arkadaşın maceralarını konu alan yüksek tempolu bir animasyondur. Adanın doğasını korumak için yerli canlılarla iş birliği yapan kahramanların öyküsü, çocuklara doğa sevgisini ve takım ruhunun gücünü aşılamaktadır.

Efsaneler Takımı: Görev

  • Tarih ve Saat: 10 - 11 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Gün İçi Sinema Seanslarında.

  • Mekân: İstanbul Genelindeki Tüm Popüler Sinema Salonları.

  • Açıklama: Dünyayı büyük bir tehlikeden korumak amacıyla farklı süper yeteneklere sahip kahramanların bir araya gelişini anlatan aksiyon dolu bir animasyon filmidir. Görsel efektleri ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken yapım, çocuklara kişisel farklılıkların birleştiğinde nasıl büyük bir güce dönüştüğünü anlatmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Gymy Kids x Ali Sunal Tiyatro Kulübü (4. Sezon)

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi Saat 10:00 ve 11 Ekim Pazar Saat 10:00.

  • Mekân: Zorlu PSM, Beşiktaş.

  • Açıklama: Ali Sunal danışmanlığında yürütülen programda çocuklar; yaratıcı drama, sahne duruşu ve temel tiyatro tekniklerini uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak öğrenmektedir. Beden dili ve ses egzersizleriyle sahne disiplinini deneyimleyen katılımcılar, topluluk önünde kendini rahat ifade etme ve özgüven geliştirme şansı bulmaktadır.

Heykel Yapım Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi Saat 16:00 ve 11 Ekim Pazar Saat 14:00.

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu.

  • Açıklama: Doğal kil ve şekillendirilebilir malzemelerle çalışan çocukların üç boyutlu nesneler ürettiği bu atölye, erken yaşta mekânsal ve hacimsel farkındalık kazandırmaktadır. Dokunsal keşif yoluyla kendi özgün sanat eserlerini oluşturan minikler, el-göz koordinasyonlarını geliştirirken sanatsal yaratıcılıklarını sergilemektedir.

Hikâye Anlatıcılığı ve Kukla Atölyesi (4-6 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim Cumartesi, 17:00.

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu.

  • Açıklama: Okul öncesi çocukların kendi elleriyle kukla tasarlayıp karakterlerine ses ve hareket kazandırdıkları bu program, dramatik ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Masal kurgulama süreçlerini bizzat deneyimleyen katılımcılar, kelime dağarcıklarını ve ince motor kaslarını eğlenceli bir ortamda pekiştirmektedir.

Tırtıl Hikâyesi & Pizza Atölyesi (PizzaExpress x Mudita)

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, 11:00 - 13:00.

  • Mekân: PizzaExpress Live Nişantaşı, Şişli.

  • Açıklama: Tırtılın kelebeğe dönüşüm öyküsünü müzik ve hareketle deneyimleyen çocuklar, hikâyenin ardından şef tezgâhına geçerek kendi pizzalarını hazırlamaktadır. Duyusal öğrenmeyi mutfak sanatıyla birleştiren bu çok yönlü program, çocukların hem sanatsal hayal gücünü hem de bağımsız üretim kabiliyetini desteklemektedir.

Bir Yolculuk Hikâyesi Atölyesi (7-11 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, 14:00.

  • Mekân: İstanbul Oyuncak Müzesi, Göztepe / Kadıköy.

  • Açıklama: Müzedeki tarihi oyuncak koleksiyonlarının izini süren çocukların dünya haritası üzerinde hayali gezi rotaları kurguladıkları bu eğitim, kültürlerarası merak uyandırmaktadır. Tarihsel nesneleri hikâyelerle ilişkilendirerek harita okuma pratiği yapan minikler, coğrafi ve kültürel bilgi birikimlerini yaratıcılıkla birleştirmektedir.

Suluboya ile Gölge Çalışması Atölyesi (6-9 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, 15:00.

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu.

  • Açıklama: Renk geçişleri, ışık-gölge dengesi ve zıtlık kavramlarının suluboya teknikleriyle işlendiği bu atölye, çocukların resim sanatının temellerini kavramasını sağlamaktadır. Canlı tonların üzerine siyah siluetler çizerek kompozisyon oluşturan katılımcılar, görsel estetik yetilerini ve soyut düşünme becerilerini ilerletmektedir.

Çocuklar İçin Dans Atölyesi (7-11 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, 15:00.

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu.

  • Açıklama: Ritmik müzikler eşliğinde temel dans figürlerinin ve beden koordinasyonunun çalışıldığı bu dinamik etkinlik, çocukların kinestetik zekâsını güçlendirmektedir. Grup halinde koreografi adımlarını uygulayan minikler, hem hafta sonunun fiziksel enerjisini sağlıklı şekilde dışa vurmakta hem de müzikle beden uyumunu keşfetmektedir.

Cam Boncuk Atölyesi (9-12 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim Pazar, Seanslar: 15:00 ve 16:00.

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu.

  • Açıklama: Uzman zanaatkârlar gözetiminde emniyetli düzeneklerle cam işleme sanatını öğrenen çocuklar, kendi özgün cam boncuk tasarımlarını üretmektedir. Sabır ve yüksek dikkat yoğunlaşması gerektiren bu el sanatı çalışması, katılımcıların odaklanma becerilerini ve estetik üretkenliklerini pekiştirmektedir.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Çocuklar İçin Eğlence Merkezleri ve Temalı Parklar

Şehrin eğlence ve macera altyapısı, çocukların kapalı alan simülasyonları ve açık hava parkurları aracılığıyla motor becerilerini ve sosyal rollerini sınamalarına fırsat tanımaktadır. Hafta sonu ziyaretçilerini ağırlayan bu tesisler, geniş atraksiyon olanaklarıyla tam günlük aile etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.

KidZania İstanbul

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 10 ve 11 Ekim Hafta Sonu, 10:00 - 20:00.

  • Mekân: Akasya AVM, Acıbadem / Üsküdar.

  • Açıklama: Gerçek hayatın küçültülmüş bir modeli olarak tasarlanan bu tematik şehirde çocuklar, 120'yi aşkın meslek dalını üniformalarını giyerek simüle etmektedir. Kendi kazandıkları KidZos para birimini harcama ve biriktirme deneyimi yaşayan minikler, erken yaşta finansal okuryazarlık ve bağımsız yaşam becerileri kazanmaktadır.

Vialand Tema Park

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 10 ve 11 Ekim Hafta Sonu, 11:00 - 21:00.

  • Mekân: Yeşilpınar, Eyüpsultan.

  • Açıklama: Nefeskesen roller coaster ünitesinden masalsı aile trenlerine kadar her yaş grubuna hitap eden eğlence parkurları sunan tesis, açık havada adrenalin dolu saatler yaşatmaktadır. Farklı tematik alanlarıyla çocukların enerjilerini doyasıya harcamalarına zemin hazırlayan merkez, ailece keyifli anlar geçirmek için zengin seçenekler sunmaktadır.

Moipark

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 10 ve 11 Ekim Hafta Sonu, 12:00 - 22:00.

  • Mekân: Mall of İstanbul, Başakşehir.

  • Açıklama: İki katlı devasa kapalı alanı ile hava muhalefetinden etkilenmeyen bir atmosfer sunan eğlence kompleksi, her yaştan çocuğa hitap eden lunapark oyuncaklarına sahiptir. Çarpışan otolar, salıncaklar ve tematik oyun tünelleriyle donatılan merkez, minik ziyaretçilere hareketli ve neşeli bir hafta sonu ortamı oluşturmaktadır.

Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 10 ve 11 Ekim Hafta Sonu, 10:00 - 20:00.

  • Mekân: Emaar Square Mall, Üsküdar.

  • Açıklama: Binlerce deniz canlısını barındıran dev cam tüneli ve özel tematik bölümleriyle merkez, su altı ekosistemini tüm ihtişamıyla çocukların gözleri önüne sermektedir. Köpekbalıklarının ve egzotik balıkların beslenme saatlerine tanıklık eden minikler, deniz biyoçeşitliliği ve okyanus koruma bilincini doğrudan deneyimlemektedir.

Xtrem Aventures Macera Parkı

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 10 ve 11 Ekim Hafta Sonu, 10:00 - 19:00.

  • Mekân: UNIQ İstanbul, Maslak / Sarıyer.

  • Açıklama: Maslak orman dokusu içerisinde ağaçlar arasına kurulan emniyetli ip parkurları ve zipline hatları, minik maceraperestlere doğayla iç içe dinamik bir rota sunmaktadır. Yükseklik korkusunu aşarak denge ve koordinasyon kabiliyetlerini test eden çocuklar, açık havada spor yapmanın ve cesaretlerini sınamanın keyfini yaşamaktadır.

İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 10 ve 11 Ekim Hafta Sonu, 10:00 - 18:00 (Gösteri Seansları: 14:00 ve 17:00).

  • Mekân: Eyüpsultan.

  • Açıklama: Zeki yunusların, morsların ve beyaz balinaların uzman eğitmenler eşliğinde sundukları akrobatik su şovları, seyircilere görsel ve eğitici bir gösteri sunmaktadır. Deniz memelilerinin doğal yeteneklerini yakından gözlemleyen minik ziyaretçiler, çevre ve deniz canlılarına karşı derin bir sevgi ve empati geliştirmektedir.

Emaar SkyView ve SkyWalk

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 10 ve 11 Ekim Hafta Sonu, 10:00 - 22:00.

  • Mekân: Emaar Square Mall, Üsküdar.

  • Açıklama: Cam tabanlı yüksek seyir terası üzerinden kentin panoramik manzarasını sunan bu alan, ziyaretçilere adeta gökyüzünde yürüme heyecanı tattırmaktadır. Adrenalin yüklü şeffaf yürüyüş pistiyle öne çıkan platform, çocuklara mekânsal yükseklik algısını emniyetli ve görsel açıdan büyüleyici bir şekilde tecrübe ettirmektedir.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

Rahmi M. Koç Müzesi

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 10 ve 11 Ekim Hafta Sonu, 10:00 - 18:00.

  • Mekân: Hasköy, Beyoğlu.

  • Açıklama: Haliç kıyısında yer alan ve denizaltılardan klasik arabalara, tarihi uçak kokpitlerinden trenlere uzanan sanayi mirasını sergileyen müze, uygulamalı bir keşif alanıdır. Hafta sonları düzenlenen nostaljik tren seferleri ve bilimsel deney setleri, çocukların teknolojiye, mühendisliğe ve tarihe olan ilgisini canlı tutmaktadır.

İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 10 ve 11 Ekim Hafta Sonu, 10:00 - 18:30.

  • Mekân: Göztepe, Kadıköy.

  • Açıklama: Tarihi ahşap bir köşkte yüzlerce yıllık antika oyuncak koleksiyonlarını barındıran bu nostaljik mekân, dünya oyuncak tarihini çocukların bakış açısıyla sergilemektedir. Farklı medeniyetlerin ve dönemlerin çocukluk kültürünü gözler önüne seren sergi, ebeveynler ile minikler arasında güçlü bir duygusal köprü kurmaktadır.

İstanbul Havacılık Müzesi

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 10 ve 11 Ekim Hafta Sonu, 09:00 - 17:00.

  • Mekân: Yeşilköy, Bakırköy.

  • Açıklama: Türk havacılık tarihine damga vurmuş askeri uçaklar, jetler ve helikopterlerin açık havada sergilendiği müze, çocukları havacılığın büyüleyici dünyasıyla buluşturmaktadır. Gerçek uçakların kokpitlerini ve devasa gövdelerini yakından inceleme şansı bulan miniklerin gökyüzüne ve pilotluk mesleğine duyduğu hayranlık pekişmektedir.

Miniatürk (Minyatür Türkiye Parkı)

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 10 ve 11 Ekim Hafta Sonu, 09:00 - 18:00.

  • Mekân: Örnektepe, Beyoğlu.

  • Açıklama: Türkiye ve Osmanlı coğrafyasındaki seçkin mimari şaheserlerin birebir ölçekli minyatür maketlerine ev sahipliği yapan tesis, geniş bir açık hava kültür alanıdır. Masalsı bahçede yürüyerek tarihi eserleri kuşbakışı inceleyen çocuklar, zengin bir coğrafi ve kültürel mirası eğlenceli bir keşif turuyla öğrenmektedir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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