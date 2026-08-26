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30’undan Sonra İstifayı Basıyorlar: Yaş İlerledikçe Radikal Meslek Değiştiren 4 Burç

30’undan Sonra İstifayı Basıyorlar: Yaş İlerledikçe Radikal Meslek Değiştiren 4 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 20:12
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Herkes ilk seçtiği kariyerde ömür boyu mutlu olamıyor. Bazı burçlar gerçek tutkularını ve yaşam amaçlarını 30'lu ve 40'lı yaşlarından sonra keşfediyor. 

İşte olgunlaştıkça benliklerini bulup iş hayatında sil baştan başlayan Koç, İkizler, Terazi ve Kova burçlarının kariyer dönüşüm haritası...

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Astrolojik haritada her burcun kendine özgü bir ruhsal görevi bulunuyor.

Astrolojik haritada her burcun kendine özgü bir ruhsal görevi bulunuyor.

20'li yaşların başında alınan mantıklı kariyer kararları, yaş ilerledikçe zihinsel ve duygusal olarak anlamını yitirebiliyor. Yıldız haritasına göre Güneş, Ay veya Yükselen burcu bu grupta olanlar, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde radikal bir meslek değişikliğine gitmeye en yatkın kişiler olarak öne çıkıyor.

Koç Burcu (Yeni Heyecan Peşinde)

Koç Burcu (Yeni Heyecan Peşinde)

Mars yönetimindeki Koçlar, gençlik yıllarında ne istediklerini tam analiz etmeden hızlıca iş hayatına atılırlar. İlk işlerini genellikle heyecan ve maaş için seçerler. Ancak rutin yerleştikçe durgunluktan bunalırlar. İlerleyen yaşlarda gelen kariyer değişikliği, Koç burcunun tıkanan enerjisini açmak için ihtiyaç duyduğu en büyük yakıttır.

İkizler Burcu (Entelektüel Özgürlük Arayışında)

İkizler Burcu (Entelektüel Özgürlük Arayışında)

Merkür tarafından yönetilen İkizler, aynı sektörde onlarca yıl kalmakta zorlanır. Zihni sürekli çeşitlilik arar. İkizler için geç yaşta meslek değiştirmek bir kriz değil, aksine monotonluktan kurtulup entelektüel olarak yeniden doğma fırsatıdır.

Terazi Burcu (Nihayet Kendini Seçiyor)

Terazi Burcu (Nihayet Kendini Seçiyor)
  • Venüs yönetimindeki Teraziler, hayatlarının ilk döneminde toplumun ve ailelerinin beklentilerine göre hareket edip diplomatik davranırlar. Yıllarca süren sessiz memnuniyetsizlikten sonra, olgunluk döneminde başkalarını mutlu etmeyi bırakıp kendi hobilerini ve tutkularını işe dönüştürmeyi seçerler.

Kova Burcu (Başarıyı Yeniden Tanımlıyor)

Kova Burcu (Başarıyı Yeniden Tanımlıyor)

Uranüs etkisindeki Kovalar, kariyerlerine pratik ve güvenli alanlarda başlayabilirler. Ancak ilerleyen yıllarda pratikliğin kendilerini tatmin etmediğini fark ederler. İçgüdülerine güvenerek toplumsal kalıpları reddeder ve daha marjinal, kendi değerleriyle uyuşan işlere yönelirler.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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