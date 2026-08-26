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Yaşam
Herkesin Kaçtığı İşi Yaparak Zengin Oldu

Herkesin Kaçtığı İşi Yaparak Zengin Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 19:30
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Kimsenin yapmak istemediği 'kirli' bir işi milyonlarca dolarlık bir girişime dönüştüren William Milliken, ABD'de yılın en çok konuşulan başarı hikayelerinden birine imza attı. Yaklaşık 1.000 dolarlık mütevazı bir bütçeyle yola çıkan genç girişimci, kurduğu şirketiyle ABD'nin en hızlı büyüyen markalarından birini yarattı.

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2020 yılının sonlarında iş ortağı Levi Swartz ile Washington eyaletine bağlı Spokane Valley’de harekete geçen William Milliken, evcil hayvan bakımında göz ardı edilen devasa bir pazarı fark etti.

2020 yılının sonlarında iş ortağı Levi Swartz ile Washington eyaletine bağlı Spokane Valley’de harekete geçen William Milliken, evcil hayvan bakımında göz ardı edilen devasa bir pazarı fark etti.

Köpek sahiplerinin en sevmediği angarya olan evcil hayvan atık temizliğini profesyonel bir hizmete dönüştüren ortaklar, marka kurarak sektörde kısa sürede fark yarattı.

Kimsenin ciddiye almadığı bu 'değeri düşük niş' alan, kısa sürede 7 haneli ciro elde eden dev bir hizmet imparatorluğuna dönüştü. 

Girişimin yakaladığı bu beklenmedik başarı dijital dünyadaki dev girişimci ve yatırımcıların da dikkatini çekerek geniş kitlelere ulaştı.

Başarısını sadece kendi şirketiyle sınırlı tutmayan Milliken, bilgi birikimini diğer girişimcilerle paylaşmak amacıyla bir çevrimiçi topluluk kurdu.

Başarısını sadece kendi şirketiyle sınırlı tutmayan Milliken, bilgi birikimini diğer girişimcilerle paylaşmak amacıyla bir çevrimiçi topluluk kurdu.

Skool platformu üzerinde en çok etkileşim alan topluluklardan biri haline gelen bu ağ 1.000 dolardan daha az sermayesi olan binlerce kişiye kendi hizmet şirketlerini nasıl kuracakları ve ölçeklendirecekleri konusunda rehberlik ediyor.

Çok sayıda eyalette hizmet ağını büyütmeye devam eden William Milliken, en zorlu ve göz ardı edilen işlerin bile doğru strateji ve amaca yönelik yönetimle milyon dolarlık bir başarı hikayesine dönüşebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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