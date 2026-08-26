Herkesin Kaçtığı İşi Yaparak Zengin Oldu
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Kimsenin yapmak istemediği 'kirli' bir işi milyonlarca dolarlık bir girişime dönüştüren William Milliken, ABD'de yılın en çok konuşulan başarı hikayelerinden birine imza attı. Yaklaşık 1.000 dolarlık mütevazı bir bütçeyle yola çıkan genç girişimci, kurduğu şirketiyle ABD'nin en hızlı büyüyen markalarından birini yarattı.
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2020 yılının sonlarında iş ortağı Levi Swartz ile Washington eyaletine bağlı Spokane Valley’de harekete geçen William Milliken, evcil hayvan bakımında göz ardı edilen devasa bir pazarı fark etti.
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Başarısını sadece kendi şirketiyle sınırlı tutmayan Milliken, bilgi birikimini diğer girişimcilerle paylaşmak amacıyla bir çevrimiçi topluluk kurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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