Herkesin Kaçtığı İşi Yaparak Zengin Oldu

Skool platformu üzerinde en çok etkileşim alan topluluklardan biri haline gelen bu ağ 1.000 dolardan daha az sermayesi olan binlerce kişiye kendi hizmet şirketlerini nasıl kuracakları ve ölçeklendirecekleri konusunda rehberlik ediyor.

Çok sayıda eyalette hizmet ağını büyütmeye devam eden William Milliken, en zorlu ve göz ardı edilen işlerin bile doğru strateji ve amaca yönelik yönetimle milyon dolarlık bir başarı hikayesine dönüşebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.