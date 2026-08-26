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Yaşam
Adaya Bırakılan 10 Geyik Felakete Dönüştü

Adaya Bırakılan 10 Geyik Felakete Dönüştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 17:45
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1911 yılında Norveçli balina avcılarının taze et ihtiyacını karşılamak amacıyla Antarktika yakınlarındaki Güney Georgia adasına bıraktığı 10 ren geyiği, bir asır içinde devasa bir çevre felaketine dönüştü. Doğal avcısı olmayan ve nüfusu 7 bine ulaşan istilacı geyikleri temizlemek için helikopterli ve keskin nişancılı dev operasyonlar düzenlendi.

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Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları Hükümeti (GSGSSI), kutup bölgesinin en büyük istilacı tür imha operasyonlarından birinin detaylarını açıkladı.

Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları Hükümeti (GSGSSI), kutup bölgesinin en büyük istilacı tür imha operasyonlarından birinin detaylarını açıkladı.

Yüzyıl önce ada işçilerine hem memleketlerini hatırlatması hem de sürekli taze et sağlaması amacıyla salınan 10 ren geyiği, bölgenin eşsiz doğasını yok olma noktasına getirdi.

Adanın iç kesimlerindeki buzullar nedeniyle ren geyikleri, sadece biyoçeşitliliği en zengin olan buzsuz kıyı bölgelerinde çoğalmak zorunda kaldı. 20. yüzyılın ortalarında balina istasyonlarının kapanması ve avcılığın durmasıyla kontrolsüz büyüyen sürü, ada ekosistemini ağır bir tahribata uğrattı.

  • Hayvanların aşırı otlaması ve çiğnemesi nedeniyle insandan daha uzun büyüyen yerli 'tussac' otları tamamen yok oldu, yamaçlarda açıkta kalan toprak yağmurlarla kaydı.

  • Bölgeye özgü fırtına kuşlarının yeraltı yuvaları dev geyik sürüleri tarafından ezilerek yok edildi.

  • Bozulan toprağı yabancı ot türleri kapladı.

Devam eden felaket üzerine 2010 yılında adadaki tüm ren geyiklerini temizleme kararı alındı.

Devam eden felaket üzerine 2010 yılında adadaki tüm ren geyiklerini temizleme kararı alındı.

2013 ve 2014 yıllarında iki aşamada gerçekleştirilen imha operasyonuna yerli Sami çobanları, Norveçli keskin nişancılar, veterinerler ve bilim insanları katıldı:

Düzlük alanlarda Sami çobanlar geyikleri ağıllara toplayarak veteriner gözetiminde kesti ve elde edilen 7,6 tondan fazla et, cruise gemileri ile restoranlara satıldı. Uçurum ve dik arazilerde ise nişancılar 6 hafta içinde binlerce geyiği avladı. Toplamda yaklaşık 7 bin ren geyiği vurularak adadaki yüzyıllık geyik popülasyonuna tamamen son verildi.

Geyiklerin ve ardından istilacı sıçanların adadan tamamen temizlenmesiyle birlikte, Güney Georgia ekosistemi onlarca yıl sonra ilk kez kendi kendine iyileşmeye ve yerli bitkilerle kuş türlerine yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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