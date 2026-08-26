Adaya Bırakılan 10 Geyik Felakete Dönüştü
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1911 yılında Norveçli balina avcılarının taze et ihtiyacını karşılamak amacıyla Antarktika yakınlarındaki Güney Georgia adasına bıraktığı 10 ren geyiği, bir asır içinde devasa bir çevre felaketine dönüştü. Doğal avcısı olmayan ve nüfusu 7 bine ulaşan istilacı geyikleri temizlemek için helikopterli ve keskin nişancılı dev operasyonlar düzenlendi.
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Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları Hükümeti (GSGSSI), kutup bölgesinin en büyük istilacı tür imha operasyonlarından birinin detaylarını açıkladı.
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Devam eden felaket üzerine 2010 yılında adadaki tüm ren geyiklerini temizleme kararı alındı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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