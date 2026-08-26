Adaya Bırakılan 10 Geyik Felakete Dönüştü

2013 ve 2014 yıllarında iki aşamada gerçekleştirilen imha operasyonuna yerli Sami çobanları, Norveçli keskin nişancılar, veterinerler ve bilim insanları katıldı:

Düzlük alanlarda Sami çobanlar geyikleri ağıllara toplayarak veteriner gözetiminde kesti ve elde edilen 7,6 tondan fazla et, cruise gemileri ile restoranlara satıldı. Uçurum ve dik arazilerde ise nişancılar 6 hafta içinde binlerce geyiği avladı. Toplamda yaklaşık 7 bin ren geyiği vurularak adadaki yüzyıllık geyik popülasyonuna tamamen son verildi.

Geyiklerin ve ardından istilacı sıçanların adadan tamamen temizlenmesiyle birlikte, Güney Georgia ekosistemi onlarca yıl sonra ilk kez kendi kendine iyileşmeye ve yerli bitkilerle kuş türlerine yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.