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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 10 - 11 Ekim Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 10 - 11 Ekim Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 20:55
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 10 - 11 Ekim'de hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Göksel - 'Rüyaların İşi Tour'

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

  • Bilgi: Nostaljik pop ezgilerini modern aranjmanlarla harmanlayan üretken şarkı yazarı Göksel, turne kapsamında titiz bir görsel prodüksiyon eşliğinde sahne almaktadır. Sanatçı, melankolik baladlarından hareketli retro disko ritimlerine uzanan zengin repertuvarını dinamik bir orkestra eşliğinde dinleyicileriyle buluşturmaktadır.

Murat Dalkılıç

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava

  • Bilgi: Türk pop müziğinin yüksek enerjili vokalistlerinden Murat Dalkılıç, dillerden düşmeyen hareketli hitlerini açık hava amfisinde dinleyicileri için seslendirmektedir. Dans koreografileri ve orkestrasıyla desteklenen sahne şovu, müzikseverlere yüksek tempolu bir pop dinletisi vadetmektedir.

Gülşen

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: JJ Arena Ataşehir

  • Bilgi: Türkçe dans-pop akımının öncülerinden Gülşen, hit parçalarla bezeli kariyer repertuvarını göz alıcı sahne tasarımı ve dans şovlarıyla harmanlamaktadır. Sanatçı, canlı vokali ve yüksek tempolu elektronik altyapılarıyla salondaki dinamizmi gece boyunca üst seviyede tutmaktadır.

Selami Şahin

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

  • Bilgi: Türk pop ve fantezi müziğine yüzlerce klasik beste kazandıran usta sanatçı Selami Şahin, yarım asrı aşan müzik yolculuğunun simge şarkılarını açık hava sahnesinde icra etmektedir. Nostaljik melodilerin ağırlıkta olduğu dinleti, izleyicilerin hep bir ağızdan eşlik edeceği samimi bir koro atmosferi oluşturmaktadır.

Soner Sarıkabadayı

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kartal İstMarina

  • Bilgi: Karakteristik vokal üslubu ve hit şarkı yazarlığıyla pop sahnesinde öne çıkan Soner Sarıkabadayı, liste başı parçalarını Anadolu Yakası'ndaki sahnede yorumlamaktadır. Sanatçı, modern aranjmanları ve sahne enerjisiyle dinleyicilere yüksek tempolu bir hafta sonu gecesi yaşatmaktadır.

Özgün

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 20:00

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Bilgi: Kadife vokal tonu ve duygusal pop baladlarıyla tanınan Özgün, canlı kulüp sahnesinde dinleyicileriyle bir araya gelmektedir. Başarılı yorumcu, kariyerinin sevilen hitlerini akustik ve modern pop tınılarını dengeleyen performansıyla aktarmaktadır.

Emre Fel

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 21:00

  • Konser Yeri: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

  • Bilgi: Anadolu pop geleneğini modern düzenlemeler ve teatral vokal teknikleriyle harmanlayan Emre Fel, açık hava sahnesinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Sanatçı, listelerin üst sıralarına yerleşen şarkılarını geleneksel tınıların da yer aldığı dinamik bir canlı orkestrayla seslendirmektedir.

Ebru Yaşar

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 20:00

  • Konser Yeri: Günay Restaurant İstanbul

  • Bilgi: Pop ve fantezi-arabesk türlerini güçlü ses rengiyle birleştiren Ebru Yaşar, dinleyicilerine nostaljik gazino konseptinin modern bir yorumunu sunmaktadır. Sanatçı, geniş hit külliyatından derlenen şarkılarıyla salondaki konuklara duygu yüklü ve eğlenceli bir akşam yaşatmaktadır.

Deha Bilimlier

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Atakent Tema

  • Bilgi: Güçlü sahne hakimiyeti ve dinamik vokal yorumuyla tanınan Deha Bilimlier, pop ve arabesk tınılarını kulüp konseptinde dinleyicilerle buluşturmaktadır. Sanatçı, popüler şarkılardan derlediği geniş repertuvarıyla müzikseverlere yüksek tempolu bir eğlence ortamı sağlamaktadır.

Serkan Nişancı

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kıyı İstanbul

  • Bilgi: Sahne performanslarıyla pop ve eğlence müziğinde öne çıkan Serkan Nişancı, sahil hattındaki canlı müzik sahnesinde performans sergilemektedir. Müzisyen, sevilen popüler şarkıları hareketli temposuyla birleştirerek dinleyicilerine coşkulu dakikalar vadetmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Ati242

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 21:00

  • Konser Yeri: Maximum Uniq Açıkhava

  • Bilgi: Alman rap ekolünün sert bas tempolarını ve dinamik altyapılarını Türkçe sözlerle buluşturan Ati242, orman içindeki açık hava amfisinde dinleyicileriyle bir araya gelmektedir. Sanatçının keskin kafiye tekniği ve yüksek desibelli sahne performansı, sokak kültürünün ritmini hissettiren kesintisiz bir hip-hop deneyimi sunmaktadır.

Ozbi

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:30

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Bilgi: Rap müziği tiyatral anlatım, canlı enstrümanlar ve edebi derinliğe sahip sözlerle harmanlayan Ozbi, Beşiktaş sahnesinde dinleyicilerle buluşmaktadır. Sanatçı, toplumsal gözlemlerini ve lirik hikayelerini funk ile yaylı tınılarının eşlik ettiği özgün bir sahne düzeniyle aktarmaktadır.

Canbay & Wolker

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Bahçeşehir

  • Bilgi: Sokak yaşantısını melodik ritimler ve arabesk motiflerle buluşturan rap ikilisi Canbay & Wolker, enerjik bir kulüp konseri vermektedir. Milyonlarca dinlenmeye ulaşan ortak parçalarını seslendiren ikili, dinleyicilerin katılımıyla interaktif bir hip-hop akşamı sunmaktadır.

Yung Ouzo

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 20:00

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Bahçeşehir

  • Bilgi: Hip-hop sahnesine melodik trap ritimleri ve yenilikçi flowlarıyla adım atan Yung Ouzo, pazar akşamı dinleyicileriyle buluşmaktadır. Sanatçı, 'Peki Peki' ve 'Jetgiller' gibi popüler parçalarını yüksek bas temposu eşliğinde canlı olarak icra etmektedir.

Aksan

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 18:00

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Aqua Florya

  • Bilgi: Yeni nesil Türkçe rap dünyasının yükselen seslerinden Aksan, pazar akşamüstü saatlerinde sahil kenarındaki mekanda sahne almaktadır. Müzisyen, melodik beat'leri ve kendine has vokal temposuyla dinleyicilere yüksek enerjili bir rap dinletisi sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Haggard

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 21:30

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

  • Bilgi: Klasik oda müziği enstrümanlarını sert death metal altyapıları ve tarihsel anlatılarla harmanlayan Alman senfonik metal grubu Haggard, geniş kadrosuyla Türkiye'deki dinleyicilerine görkemli bir senfonik rock deneyimi sunmaktadır. Koro partisyonları, yaylılar ve distorsiyonlu gitar rifflerinin dengesiyle şekillenen bu performans, klasik müzik ile operatik metali aynı sahnede buluşturan virtüözce bir icra vadetmektedir.

Gripin ('Bir Bronx Gecesi')

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Blind İstanbul

  • Bilgi: Türk rock müziğinin köklü topluluklarından Gripin, kentin bağımsız canlı müzik ruhunu yansıtan samimi bir kulüp atmosferinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Topluluk, yıllara meydan okuyan duygusal hitlerini ve yüksek tempolu rock şarkılarını enerjik bir canlı performansla hayranlarına aktarmaktadır.

Arctic Monkeys Tribute

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 22:00

  • Konser Yeri: The Wall Kadıköy

  • Bilgi: İngiliz indie rock devi Arctic Monkeys'in geniş diskografisini sahneye taşıyan tribute projesi, garaj rock ritimlerinden modern stüdyo albümlerine uzanan dinamik bir repertuvar icra etmektedir. Kadıköy'ün hareketli gece hayatında gerçekleşecek dinleti, dinleyicilere yüksek tempolu ve dans odaklı bir rock gecesi yaşatmayı hedeflemektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

ADK İstanbul Gençlik Orkestrası Sezon Açılış Konseri

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 20:30

  • Konser Yeri: AKM (Atatürk Kültür Merkezi) Tiyatro Salonu

  • Bilgi: Şef Ramis Sulu yönetimindeki genç ve dinamik orkestra, usta keman solisti Özcan Ulucan'ın katılımıyla yeni sanat sezonunun açılışını görkemli bir programla yapmaktadır. Beethoven'ın müzik tarihine damga vuran 5. Senfonisi ile Paganini'nin teknik keman eserlerini seslendiren topluluk, klasik müzikseverlere coşkulu bir senfonik akşam yaşatmaktadır.

İstanbul Avrupa Korosu – 'Ein Deutsches Requiem'

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 20:00

  • Konser Yeri: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi

  • Bilgi: Çok sesli koro müziğinin Türkiye'deki öncülerinden İstanbul Avrupa Korosu, Johannes Brahms'ın bestelediği anıtsal başyapıt 'Ein Deutsches Requiem'i tarihi operanın akustiğinde seslendirmektedir. İnsan ruhunun varoluşsal derinliğini yansıtan bu polifonik eser, dengeli vokal partisyonlarıyla dinleyicilere ruhani ve felsefi bir klasik dinleti sunmaktadır.

Yann Tiersen

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:30

  • Konser Yeri: Maximum Uniq Açıkhava

  • Bilgi: Kült film müzikleri ve çağdaş minimalist oda müziği besteleriyle tanınan Fransız piyanist Yann Tiersen, açık hava amfisinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Piyano ve akordeon melodilerini zarif akustik yapılarla ören besteci, dinleyicilere meditatif, duru ve derinlikli bir neoklasik müzik deneyimi yaşatmaktadır.

Tersane Istanbul x Candle Experience

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 19:30

  • Konser Yeri: Tersane Istanbul

  • Bilgi: Tarihi Haliç kıyısında yüzlerce mumun yaydığı loş ışık altında gerçekleştirilen dinleti, barok ve klasik dönem şaheserlerini yaylı oda orkestrasıyla dinleyiciye ulaştırmaktadır. Tarihi mimarinin büyüleyici atmosferinde seslendirilen klasik melodiler, izleyicilere huzur verici ve masalsı bir akustik dinleti sunmaktadır.

Candle of Love

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 21:00

  • Konser Yeri: All Saints Moda Kilisesi

  • Bilgi: Kadıköy Moda'nın tarihi kilise akustiğinde ve mum ışığı eşliğinde düzenlenen konser, romantik dönemin unutulmaz klasik aşk temalarını oda müziği düzeniyle dinleyicilere aktarmaktadır. Yaylı çalgıların tarihi taş duvarlarda yankılanan zarafeti, hafta sonunu sakin ve romantik bir klasik müzik dinletisiyle noktalamak isteyenleri ağırlamaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

SYNTHONY

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 20:00

  • Konser Yeri: Volkswagen Arena

  • Bilgi: Son 30 yılın ikonik elektronik kulüp parçalarını dev bir canlı senfoni orkestrası, vokaller ve görsel lazer şovlarıyla birleştiren SYNTHONY, multi-disipliner bir gösteri sunmaktadır. Klasik yaylılar ile dans ritimlerinin kusursuz entegrasyonu, kapalı arenayı binlerce kişinin ritim tuttuğu devasa bir elektronik müzik mabedine dönüştürmektedir.

Mayan Warrior İstanbul 2026

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 17:00

  • Konser Yeri: Life Park

  • Bilgi: Burning Man festivalinin mistik sanat arabası kültüründen doğan uluslararası elektronik müzik platformu Mayan Warrior, Life Park'ın ormanlık alanında açık hava sahnesi kurmaktadır. Melodik techno ve tribal house tınılarının fütüristik ışık enstalasyonlarıyla birleştiği etkinlik, katılımcılara dönüştürücü ve ritmik bir festival deneyimi yaşatmaktadır.

Sunday Best: HVOB - Bedük - Soft Analog

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 14:30

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park

  • Bilgi: Avusturyalı elektronik ikilisi HVOB'un minimalist canlı setinin yanı sıra Bedük ve Soft Analog'un sahne aldığı açık hava festivali, pazar gününü kesintisiz dansla buluşturmaktadır. Canlı synth-pop melodileri ve kulüp beat'lerinin gün ışığından geceye uzandığı program, geniş kitlelere ferah bir açık hava eğlencesi yaşatmaktadır.

Kinkajous (Live AV - 36. Akbank Caz Festivali)

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 17:30

  • Konser Yeri: Arter - Karbon

  • Bilgi: Londra merkezli müzik ikilisi Kinkajous, analog synthler ile canlı enstrümanları eşzamanlı görsel projeksiyonlarla (Live AV) buluşturmaktadır. Çağdaş sanat müzesinin akustiğinde sergilenen bu deneysel dinleti, elektronik müziğin sinematik ve ambient sınırlarını zorlayan hipnotik bir atmosfer sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Kaan Tangöze – Alternatif Pazar Açılışı

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 20:00

  • Konser Yeri: Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu

  • Bilgi: Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, çok sevilen solo projesinde yalnızca akustik gitarı, mızıkası ve yalın vokaliyle CRR sahnesinde yer almaktadır. Kendi şarkılarının yanı sıra geleneksel halk ozanlarının türkülerini de saf ve protest bir alternatif dille yorumlayan sanatçı, salonda benzersiz bir akustik atmosfer oluşturmaktadır.

Cem Adrian

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Bilgi: Beş oktavı aşan olağanüstü ses aralığı ve sınırları aşan vokal tekniğiyle Cem Adrian, Harbiye Açık Hava amfisinde dinleyicilerine büyüleyici bir sahne performansı sergilemektedir. Sanatçı, avangart baladlardan geleneksel türkü uyarlamalarına uzanan eklektik repertuvarını yüksek duygusal tansiyon ve teatral bir anlatımla icra etmektedir.

Hüsnü Arkan

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:30 (KadıköySahne) / 11 Ekim 2026 Pazar, 20:30 (MKM Attila İlhan Salonu)

  • Konser Yeri: KadıköySahne ve MKM Attila İlhan Salonu

  • Bilgi: Ezginin Günlüğü mirasından solo kariyerine uzanan müzikal serüveninde şiirsel şarkı yazarlığıyla öne çıkan Hüsnü Arkan, edebiyat ile müziği zarafetle buluşturmaktadır. Sanatçı, buğulu ses tonu ve akustik orkestrasyonu eşliğinde dinleyicilerin ruhuna dokunan dingin ve hikâye anlatıcılığı yüksek parçalar seslendirmektedir.

İkiye On Kala (Akustik)

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 22:00

  • Konser Yeri: Muaf Kadıköy

  • Bilgi: Yeni nesil bağımsız Türkçe alternatif müziğin popüler temsilcisi İkiye On Kala, akustik düzenlemelerle Kadıköy sahnesine konuk olmaktadır. Samimi şarkı sözleri ve sade enstrümantasyonuyla grup, dinleyicilerle doğrudan bağ kurarak sıcak ve melankolik bir canlı performans sergilemektedir.

Yasmine Hamdan (36. Akbank Caz Festivali)

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:30

  • Konser Yeri: Frankhan Selectist - Main Room

  • Bilgi: Arap bağımsız müziğinin öncü seslerinden Lübnanlı müzisyen Yasmine Hamdan, geleneksel Ortadoğu vokal formlarını modern elektronik ve trip-hop ritimleriyle harmanlamaktadır. Büyüleyici sahne karizması ve yenilikçi besteleriyle sanatçı, festival kapsamında Doğu ile Batı arasında fütüristik ve hipnotik bir müzik köprüsü kurmaktadır.

Craig David Presents: TS5

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Bilgi: Dünyaca ünlü İngiliz R&B ve alternatif dans ikonu Craig David, canlı mikrofon icrası ile DJ setini birleştirdiği ünlü TS5 konseptini Harbiye sahnesine taşımaktadır. '7 Days' ve 'Walking Away' gibi küresel hitlerini güncel dans ritimleriyle harmanlayan sanatçı, amfi tiyatroda devasa bir açık hava kutlaması yaşatmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Nicole Zuraitis (36. Akbank Caz Festivali)

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 20:30

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

  • Bilgi: Grammy ödüllü Amerikalı caz piyanisti, besteci ve vokalist Nicole Zuraitis, duru ses rengi ve piyano hakimiyetiyle festival programında yer almaktadır. Sanatçı, geleneksel caz standartlarını modern doğaçlama formlarıyla harmanlayarak dinleyicilere uluslararası düzeyde seçkin bir caz akşamı yaşatmaktadır.

Samora Pinderhughes Quintet ft. Elena Pinderhughes (36. Akbank Caz Festivali)

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 21:30

  • Konser Yeri: Babylon

  • Bilgi: Piyanist Samora Pinderhughes ile flüt virtüözü Elena Pinderhughes, caz, soul ve klasik formları birleştiren derinlikli bir projeyle sahne almaktadır. Beşli, toplumsal hafızayı ve insan hikayelerini lirik melodilerle işleyen etkileyici bir çağdaş caz performansı sergilemektedir.

Savina Yannatou & Primavera en Salonico with Lamia Bedioui (36. Akbank Caz Festivali)

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 20:30

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

  • Bilgi: Akdeniz ve Balkan geleneksel ezgilerini serbest caz ve avangart doğaçlamalarla işleyen Yunan vokalist Savina Yannatou, festivalin kapanış akşamında sahneye çıkmaktadır. Tunuslu Lamia Bedioui'nin de eşlik ettiği konser, Akdeniz'in çok dilli mirasını çağdaş caz estetiğiyle harmanlayan büyüleyici bir atmosfer sunmaktadır.

Emir Ersoy

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 21:00

  • Konser Yeri: Swissotel The Bosphorus

  • Bilgi: Latin caz, salsa, funk ve soul ögelerini kusursuz bir ritim disipliniyle birleştiren piyanist ve aranjör Emir Ersoy, Boğaz kıyısındaki mekanda sahne almaktadır. Sanatçı, geniş orkestrasıyla sunduğu dinamik performansında dinleyicilere dans dolu ve tempolu bir Latin caz deneyimi vadetmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Çocuk Korosu Konseri

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 13:00

  • Konser Yeri: Fatih Kültür Sanat Merkezi

  • Bilgi: Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen zengin türkü mirasını koro disipliniyle işleyen TRT Çocuk Korosu, genç koristlerin duru sesleriyle sahne almaktadır. Geleneksel halk sazlarının eşlik ettiği dinleti, köklü halk müziği mirasını yeni kuşakların taze yorumlarıyla geleceğe taşımaktadır.

Rubato

  • Tarih ve Saat: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 20:00

  • Konser Yeri: Kalamış Paysage Restaurant

  • Bilgi: Geleneksel Türk halk müziği ezgilerini ve deyişleri virtüöz yaylı icralarıyla harmanlayan Rubato, türkülere modern ve oda müziği niteliğinde bir üslup kazandırmaktadır. Dört usta müzisyenin sahnede oluşturduğu akustik ahenk, Anadolu ezgilerini sıcak ve derinlikli bir ortamda dinleyicilerle buluşturmaktadır.

Gürkan Çapkan Türkü Konseri

  • Tarih ve Saat: 11 Ekim 2026 Pazar, 20:00

  • Konser Yeri: Avcılar Sahnesi

  • Bilgi: Halk ozanlarının deyişlerini güçlü bağlama icrası ve yanık vokal tarzıyla buluşturan Gürkan Çapkan, Avcılar'da türkü dostlarını bir araya getirmektedir. Anadolu'nun zengin türkü dağarcığından seçilen eserlerin seslendirildiği konser, dinleyicilere memleket ezgileriyle örülü samimi bir müzik akşamı yaşatmaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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