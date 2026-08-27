Burcunuza Göre Kendinize Hangi Yalanı Söylüyorsunuz?

İnsanoğlu hayatı anlamlandırmak, hayatta kaldığı alanı güvenli kılmak ve zayıflıklarını örtmek için kendine sürekli hikayeler anlatır. Ancak astrologlara göre, zodyaktaki her burcun farkında olmadan sığındığı, onları rahatlatan ama aynı zamanda geride tutan sessiz bir öz aldatmaca bulunuyor. Başkalarını kandırmaktan ziyade bir tür savunma mekanizması olarak ortaya çıkan bu durum, kişilerin kendi gelişimlerinin önüne set çekebiliyor.

İşte uzman astrologların analizlerine göre burçların kendilerine en sık söylediği o yalanlar ve arkasında yatan derin gerçekler...

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