Burcunuza Göre Kendinize Hangi Yalanı Söylüyorsunuz?
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İnsanoğlu hayatı anlamlandırmak, hayatta kaldığı alanı güvenli kılmak ve zayıflıklarını örtmek için kendine sürekli hikayeler anlatır. Ancak astrologlara göre, zodyaktaki her burcun farkında olmadan sığındığı, onları rahatlatan ama aynı zamanda geride tutan sessiz bir öz aldatmaca bulunuyor. Başkalarını kandırmaktan ziyade bir tür savunma mekanizması olarak ortaya çıkan bu durum, kişilerin kendi gelişimlerinin önüne set çekebiliyor.
İşte uzman astrologların analizlerine göre burçların kendilerine en sık söylediği o yalanlar ve arkasında yatan derin gerçekler...
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Koç: "Kimsenin yardımına ihtiyacım yok."
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Boğa: "Her şeyin aynı kalmasında bir sakınca görmüyorum."
İkizler: "Aslında çok da umurumda değil."
Yengeç: "Karşılığında hiçbir şey istemiyorum."
Aslan: "İnsanların benim hakkımda ne düşündüğü umurumda değil."
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Başak: "En iyisinin ne olduğunu zaten biliyorum."
Terazi: "Her iki yönde de kesin bir fikrim yok."
Akrep: "Bana güvenmemem için bir sebep vermedikleri sürece insanlara güvenirim."
Yay: "Sadece ortam değişikliğine ihtiyacım var."
Oğlak: "Hak ettiğim zaman dinleneceğim."
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Kova: "Uyum sağlamaya ihtiyacım yok."
Balık: "Onları yeterince seversem bunu düzeltebilirim."
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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