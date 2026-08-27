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Burcunuza Göre Kendinize Hangi Yalanı Söylüyorsunuz?

Burcunuza Göre Kendinize Hangi Yalanı Söylüyorsunuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 15:02
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İnsanoğlu hayatı anlamlandırmak, hayatta kaldığı alanı güvenli kılmak ve zayıflıklarını örtmek için kendine sürekli hikayeler anlatır. Ancak astrologlara göre, zodyaktaki her burcun farkında olmadan sığındığı, onları rahatlatan ama aynı zamanda geride tutan sessiz bir öz aldatmaca bulunuyor. Başkalarını kandırmaktan ziyade bir tür savunma mekanizması olarak ortaya çıkan bu durum, kişilerin kendi gelişimlerinin önüne set çekebiliyor.

İşte uzman astrologların analizlerine göre burçların kendilerine en sık söylediği o yalanlar ve arkasında yatan derin gerçekler...

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Koç: "Kimsenin yardımına ihtiyacım yok."

Koç: "Kimsenin yardımına ihtiyacım yok."

Arkasındaki Gerçek: Bağımsızlığı ve gücüyle övünen Koç burcu için yardım istemek, adeta bir zayıflık göstergesidir. Ancak bu yaklaşım öz güvenden ziyade zayıf görünme korkusunu gizler. Oysa ne zaman destek alması gerektiğini bilmek Koç’u hedefine daha hızlı ulaştırır. Yalnız gitmek hızlı hissettirse de uzaklara gitmek ancak güçlü bir ekiple mümkündür.

Boğa: "Her şeyin aynı kalmasında bir sakınca görmüyorum."

Boğa: "Her şeyin aynı kalmasında bir sakınca görmüyorum."

Arkasındaki Gerçek: Rutinlerin konforuna tutunan Boğa burcu, değişimin kaçınılmaz olduğu anlarda bile mevcut durumu korumayı seçer. Değişimden kaçınmak için bahaneler üretmek, daha iyisine duyulan arzuyu bastırmaz; aksine kişiyi olduğu yere hapseder ve potansiyel gelişim fırsatlarını yok eder.

İkizler: "Aslında çok da umurumda değil."

İkizler: "Aslında çok da umurumda değil."

Arkasındaki Gerçek: Kıvrak zekası ve mesafeli çekiciliğiyle tanınan İkizler, hissettiği derin duyguları gizlemek için 'soğukkanlı maskesi' takar. Umursamıyormuş gibi davranmak kırılmaktan korusa da insanların onu gerçekten tanımasını engeller. Bu savunma mekanizması, zamanla en büyük zayıflığına dönüşür.

Yengeç: "Karşılığında hiçbir şey istemiyorum."

Yengeç: "Karşılığında hiçbir şey istemiyorum."

Arkasındaki Gerçek: Vericiliğiyle bilinen Yengeç burcu, sevdikleri için her fedakarlığı seve seve yapar. Ancak 'hiçbir beklentim yok' söylemi koca bir yalandır. İhtiyaçlarını doğrudan dile getirmek yerine karşılıksız verdiğini iddia etmek, içten içe biriken büyük bir kırgınlığa ve pasif-agresif patlamalara yol açar.

Aslan: "İnsanların benim hakkımda ne düşündüğü umurumda değil."

Aslan: "İnsanların benim hakkımda ne düşündüğü umurumda değil."

Arkasındaki Gerçek: Dışarıya sarsılmaz bir özgüven imajı çizen Aslan burcu, aslında çevresinin reaksiyonlarını milimetrik olarak takip eder. Göz ardı edilmenin acısını hafifletmek için bu yalanı söylese de, takdir edilmeme hissini kendi içinde yalnız başına yaşamak zorunda kalır.

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Başak: "En iyisinin ne olduğunu zaten biliyorum."

Başak: "En iyisinin ne olduğunu zaten biliyorum."

Arkasındaki Gerçek: Kendi mantığına ve analiz yeteneğine sonsuz güvenen Başak, yanılabileceğini veya başkalarının da geçerli fikirleri olabileceğini kabul etmekte zorlanır. Bu varsayım, Başak burcunu yeni şeyler öğrenme ve insanlarla daha derin, eşit bağlar kurma şansından mahrum bırakır.

Terazi: "Her iki yönde de kesin bir fikrim yok."

Terazi: "Her iki yönde de kesin bir fikrim yok."

Arkasındaki Gerçek: Uyum ve huzur arayışındaki Terazi, sırf barış bozulmasın diye tarafsızmış gibi davranır. Oysa bir seçim yapmamak da net bir seçimdir. Kendi fikirlerini ve duygularını bastırmak, Terazi'nin kendi gerçekliğiyle hiç örtüşmeyen durumlarda hapsolmasına sebep olur.

Akrep: "Bana güvenmemem için bir sebep vermedikleri sürece insanlara güvenirim."

Akrep: "Bana güvenmemem için bir sebep vermedikleri sürece insanlara güvenirim."

Arkasındaki Gerçek: Akrep bunu büyük bir samimiyetle ifade etse de, kurduğu ilk temastan itibaren karşı tarafı gizli testlerden geçirir. Güveni hiçbir zaman koşulsuz değildir; testleri geçene kadar şartlara bağlıdır. Akrep bu şüpheci yapısını kendine bile itiraf etmekte zorlanır.

Yay: "Sadece ortam değişikliğine ihtiyacım var."

Yay: "Sadece ortam değişikliğine ihtiyacım var."

Arkasındaki Gerçek: Keşfetmeyi seven Yay burcu, sürekli yeniden başlamayı bir kişisel gelişim adımı olarak sunar. Oysa çoğu zaman mekan veya ortam değiştirmek, zorlu süreçlerle ve duygusal sorumluluklarla yüzleşmekten kaçmanın kabul edilebilir kılıfıdır.

Oğlak: "Hak ettiğim zaman dinleneceğim."

Oğlak: "Hak ettiğim zaman dinleneceğim."

Arkasındaki Gerçek: Değerini tamamen başarıya ve çalışmaya bağlayan Oğlak, dinlenme çizgisini sürekli ileriye ötelers. Dinlenmeyi kazanılması gereken bir ödül gibi görür; oysa dinlenmek kazanılan bir lüks değil, insani ve temel bir ihtiyaçtır.

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Kova: "Uyum sağlamaya ihtiyacım yok."

Kova: "Uyum sağlamaya ihtiyacım yok."

Arkasındaki Gerçek: Farklılığıyla gurur duyan Kova burcu, aslında derinde yatan reddedilme korkusunu marjinal duruşuyla maskeler. Bir gruba ait olma ve bağ kurma arzusu insani bir ihtiyaçtır; tamamen yalnızlığı seçmek özgünlük değil, bir izolasyon çabasıdır.

Balık: "Onları yeterince seversem bunu düzeltebilirim."

Balık: "Onları yeterince seversem bunu düzeltebilirim."

Arkasındaki Gerçek: Sevginin dönüştürücü gücüne körü körüne inanan Balık burcu, aşırı verici davranarak toksik ilişkileri veya insanları değiştirebileceğini sanır. Ancak kimse sadece sevilerek değişmez; bu yalan Balık'ın kendisine zarar veren durumlarda olması gerekenden çok daha uzun süre kalmasına yol açar.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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