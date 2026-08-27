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Bulaşık Makinesini Her Akşam Çalıştıranlar Yandı: Bakın Nelere Yol Açıyor

Bulaşık Makinesini Her Akşam Çalıştıranlar Yandı: Bakın Nelere Yol Açıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 17:40
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Mutfakta yoğun bir günün ardından bulaşık makinesini doldurup her akşam tek bir tuşla çalıştırmak pek çok evde alışkanlık haline gelmiş durumda. Ancak makineler sık kullanıma dayanıklı tasarlansa da, ev aletleri ve enerji uzmanları aynı fikirde değil: Bulaşık makinesini her gün çalıştırmak hem makinenin ömrünü kısaltıyor hem de ev bütçesine zarar veriyor.

İşte uzmanlara göre bulaşık yıkama döngüleri arasına zaman koymanız ve her gün çalıştırmamanız için 4 temel neden...

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1. Parçalarda hızlı aşınma ve yıpranma

1. Parçalarda hızlı aşınma ve yıpranma

Sürekli kullanılan bir koşu ayakkabısının tabanının zamanla aşınması gibi, bulaşık makinesinin iç bileşenleri de her yıkamada yıpranır.

Bulaşık yıkama uzmanı Mark McCann, pompalar, filtreler ve contalar gibi hareketli parçaların çalışma sıklığı arttıkça daha hızlı bozulduğunu belirtiyor.

Her gün yapılan yıkamalar, makinenin genel kullanım ömrünü ciddi oranda düşürür. Makinenin sorunsuz çalışması için aralıklı kullanmak önem taşır.

2. Yükselen elektrik ve su faturaları

2. Yükselen elektrik ve su faturaları

Fatura tutarlarını kontrol altına almak isteyenlerin makine çalıştırma sıklığını gözden geçirmesi gerekiyor. Ev tadilat uzmanı Douglas Conner, her günlük yıkamanın yıl geneline vurulduğunda ciddi bir maliyet çıkardığını vurguluyor.

Yeni nesil makineler döngü başına yaklaşık 11 litre (3 galon) su harcarken, daha eski modellerde bu miktar yıkama başına 56 litreye (15 galon) kadar çıkabiliyor. Sürekli kullanım bu harcamayı katlıyor.

3. Yarım dolumda kaynak israfı ve yetersiz temizlik

3. Yarım dolumda kaynak israfı ve yetersiz temizlik

Geniş bir aileye sahip değilseniz makinenin her gece tam dolması oldukça zordur.

Tam dolmadan çalıştırılan makineler hem su ve elektrik israfına yol açar hem de tabak ve bardaklarda deterjan veya yemek artıklarının kalmasına neden olabilir.

Uzmanlar makinenin tamamen dolmasının beklenmesini; sık çalıştırma zorunluysa mutlaka 'eko' veya 'yarım yük / hafif' yıkama modlarının tercih edilmesini öneriyor.

4. Artan bakım ihtiyacı ve tıkanma riski

4. Artan bakım ihtiyacı ve tıkanma riski

Bulaşık makinesini her gün çalıştırmak, tıpkı klimalar gibi sürekli bakım yapma zorunluluğunu beraberinde getirir.

Sık kullanım neticesinde filtrelerde yemek artıkları birikir, kötü kokular oluşur ve püskürtme kolları ile tahliye boruları tıkanabilir.

Makineyi ne kadar sık çalıştırırsanız, filtre temizliği yapmak ve kireç birikintilerini gidermek için o kadar çok zaman harcamanız gerekir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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