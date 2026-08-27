Bulaşık Makinesini Her Akşam Çalıştıranlar Yandı: Bakın Nelere Yol Açıyor

Mutfakta yoğun bir günün ardından bulaşık makinesini doldurup her akşam tek bir tuşla çalıştırmak pek çok evde alışkanlık haline gelmiş durumda. Ancak makineler sık kullanıma dayanıklı tasarlansa da, ev aletleri ve enerji uzmanları aynı fikirde değil: Bulaşık makinesini her gün çalıştırmak hem makinenin ömrünü kısaltıyor hem de ev bütçesine zarar veriyor.

İşte uzmanlara göre bulaşık yıkama döngüleri arasına zaman koymanız ve her gün çalıştırmamanız için 4 temel neden...

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