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Daha Önce AKP'ye Geçişine “Milyonda Bir Bile İhtimal Yok” Diyen Cemil Tugay'ın O Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Daha Önce AKP'ye Geçişine “Milyonda Bir Bile İhtimal Yok” Diyen Cemil Tugay'ın O Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 14:25
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CHP'nin adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, AKP'ye geçti. Tugay, son bir yılda yaptığı pek çok açıklamada AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddetmişti. 'Mutlak butlan' kararının ardından CHP'den istifa eden Cemil Tugay, AKP’ye geçmesinin etik olmayacağını belirtmiş, ‘böyle bir insan olmadığını’ beyan etmiş, “Milyonda bir bile ihtimal yok” demiş ve Özgür Özel ile birlikte hareket etmeyi sürdüreceğini söylemişti.

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CHP’nin adayı olarak 2019’da Karşıyaka Belediye Başkanı, 2024’te ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, bugün AKP’ye geçti.

CHP’nin adayı olarak 2019’da Karşıyaka Belediye Başkanı, 2024’te ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, bugün AKP’ye geçti.

AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen katılım töreninde Tugay’a rozetini AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktı. Cemil Tugay, mahkemenin CHP’de genel başkan değişimi yaşanan kurultay hakkında ‘mutlak butlan’ kararı vermesinin ve genel başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu’nu atamasının ardından 18 Haziran’da CHP'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdürmeye başlamıştı.

Cemil Tugay’ın eski sözleri yeniden gündem oldu!

Cemil Tugay’ın eski sözleri yeniden gündem oldu!

Bir süredir AKP’ye geçeceği iddia edilen Tugay, bu iddiaları yalanlamış, CHP’lilerin verdiği oylarla seçildikten sonra AKP’ye geçmesinin etik olmayacağını belirtmiş, ‘böyle bir insan olmadığını’ beyan ederek “Milyonda bir bile ihtimal yok” demişti. 

Cemil Tugay’ın bugün resmi olarak AKP’ye geçmesinin ardından bu sözleri yeniden gündem oldu.

İşte Cemil Tugay'ın yeniden gündem olan konuşmaları

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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