Daha Önce AKP'ye Geçişine “Milyonda Bir Bile İhtimal Yok” Diyen Cemil Tugay'ın O Sözleri Yeniden Gündem Oldu
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CHP'nin adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, AKP'ye geçti. Tugay, son bir yılda yaptığı pek çok açıklamada AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddetmişti. 'Mutlak butlan' kararının ardından CHP'den istifa eden Cemil Tugay, AKP’ye geçmesinin etik olmayacağını belirtmiş, ‘böyle bir insan olmadığını’ beyan etmiş, “Milyonda bir bile ihtimal yok” demiş ve Özgür Özel ile birlikte hareket etmeyi sürdüreceğini söylemişti.
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CHP’nin adayı olarak 2019’da Karşıyaka Belediye Başkanı, 2024’te ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, bugün AKP’ye geçti.
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Cemil Tugay’ın eski sözleri yeniden gündem oldu!
İşte Cemil Tugay'ın yeniden gündem olan konuşmaları
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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