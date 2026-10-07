Daha Önce AKP'ye Geçişine “Milyonda Bir Bile İhtimal Yok” Diyen Cemil Tugay'ın O Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Bir süredir AKP’ye geçeceği iddia edilen Tugay, bu iddiaları yalanlamış, CHP’lilerin verdiği oylarla seçildikten sonra AKP’ye geçmesinin etik olmayacağını belirtmiş, ‘böyle bir insan olmadığını’ beyan ederek “Milyonda bir bile ihtimal yok” demişti.

Cemil Tugay’ın bugün resmi olarak AKP’ye geçmesinin ardından bu sözleri yeniden gündem oldu.