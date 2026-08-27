Yatak Odasına Düştü, Gramı 281 Bin Lira: Fiyatını Duyan Sokak Sokak Aramaya Çıktı
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Orta Avrupa semalarında meydana gelen muhteşem bir 'ateş topu' patlamasının ardından, uzaydan gelen kaya parçaları Almanya’nın Ren-Palatinate eyaletindeki yerleşim yerlerini adeta bombardımana tuttu. Koblenz şehri yakınlarında bir evin çatısını delen futbol topu büyüklüğündeki meteorit parçası, alt kattaki yatak odasına kadar düştü.
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve AllSky7 göktaşı gözlem ağına göre, atmosfere hızla giren birkaç metre çapındaki meteorit yaklaşık altı saniye süren parlak bir ışık gösterisiyle patladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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