Yatak Odasına Düştü, Gramı 281 Bin Lira: Fiyatını Duyan Sokak Sokak Aramaya Çıktı

Buluntu Kimin Oluyor?

Almanya'da yasal düzenlemeler eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Genelde kendi mülküne veya kamu arazisine düşen parçayı bulan kişi saklama hakkına sahip oluyor. Ancak bilimsel açıdan tarihi öneme sahip parçalara devlet el koyabiliyor; bu durumda bulan kişiye ödül ödeniyor.

Ev Sigortası Hasarı Karşılıyor mu?

Alman Sigorta Birliği, göktaşı çarpmasından kaynaklanan direkt fiziki hasarların standart ev veya eşya sigortaları kapsamında olmadığını vurguluyor. Ancak çarpma neticesinde evde yangın çıkarsa sigorta poliçeleri devreye giriyor. Özel doğal afet veya tüm riskleri kapsayan (all-risk) poliçeler ise bu tür istisnai durumları teminat altına alabiliyor.