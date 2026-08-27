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Yatak Odasına Düştü, Gramı 281 Bin Lira: Fiyatını Duyan Sokak Sokak Aramaya Çıktı

Yatak Odasına Düştü, Gramı 281 Bin Lira: Fiyatını Duyan Sokak Sokak Aramaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 19:20
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Orta Avrupa semalarında meydana gelen muhteşem bir 'ateş topu' patlamasının ardından, uzaydan gelen kaya parçaları Almanya’nın Ren-Palatinate eyaletindeki yerleşim yerlerini adeta bombardımana tuttu. Koblenz şehri yakınlarında bir evin çatısını delen futbol topu büyüklüğündeki meteorit parçası, alt kattaki yatak odasına kadar düştü.

Kaynak Kaynak2

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve AllSky7 göktaşı gözlem ağına göre, atmosfere hızla giren birkaç metre çapındaki meteorit yaklaşık altı saniye süren parlak bir ışık gösterisiyle patladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve AllSky7 göktaşı gözlem ağına göre, atmosfere hızla giren birkaç metre çapındaki meteorit yaklaşık altı saniye süren parlak bir ışık gösterisiyle patladı.

Patlama ve ışık hüzmesi Almanya’nın yanı sıra Fransa, İsviçre, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda’dan da net bir şekilde gözlemlendi. Uluslararası Meteor Örgütü’ne 3.000’den fazla görgü tanığı bildirimi yapıldı.

Olayın ardından bölgede ve komşu ülkelerde adeta bir meteorit avı başladı. Bulunan parçaların değerine ilişkin açıklamalarda bulunan Oberwesel Meteorit Müzesi Başkanı ve meteorit tüccarı Stephan Decker, uzay kayalarının maddi değerinin oldukça değişken olduğunu belirtti:

  • Meteoritlerin gram fiyatı 1 euro ile 5.000 euro arasında değişiyor. Fiyatı belirleyen temel unsurlar ise kayanın kimyasal bileşimi, korunma durumu ve buluntunun ne kadar taze olduğu.

  • Saf altının gramının piyasada yaklaşık 150 euro civarında seyrettiği düşünüldüğünde, nadir ve taze düşmüş bir meteorit parçası altından katbekat daha yüksek değer görebiliyor.

Yaşanan sıra dışı olay, yasal ve finansal soru işaretlerini de beraberinde getirdi:

Yaşanan sıra dışı olay, yasal ve finansal soru işaretlerini de beraberinde getirdi:

Buluntu Kimin Oluyor?

Almanya'da yasal düzenlemeler eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Genelde kendi mülküne veya kamu arazisine düşen parçayı bulan kişi saklama hakkına sahip oluyor. Ancak bilimsel açıdan tarihi öneme sahip parçalara devlet el koyabiliyor; bu durumda bulan kişiye ödül ödeniyor.

Ev Sigortası Hasarı Karşılıyor mu?

Alman Sigorta Birliği, göktaşı çarpmasından kaynaklanan direkt fiziki hasarların standart ev veya eşya sigortaları kapsamında olmadığını vurguluyor. Ancak çarpma neticesinde evde yangın çıkarsa sigorta poliçeleri devreye giriyor. Özel doğal afet veya tüm riskleri kapsayan (all-risk) poliçeler ise bu tür istisnai durumları teminat altına alabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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