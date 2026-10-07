Bitkileriniz Kışı Atlatamıyorsa Bu 9 Hatayı Yapıyor Olabilirsiniz

Bitkilerin en büyük düşmanı çoğu zaman don değil, ondan önceki soğuk geceler. Bazı bitkiler gece sıcaklığı 7 ile 10 derecenin altına inince zarar görmeye başlıyor. Bu yüzden bitkileri, gece sıcaklığı 13 derecenin altına düşmeden içeri almak gerekiyor.

Don haberini beklemek yerine gecelerin ne kadar soğuduğuna bakmak daha doğru. HGTV de bitkileri, beklenen ilk donun dört ile altı hafta öncesinde içeri almaya başlamayı öneriyor.