Bitkileriniz Kışı Atlatamıyorsa Bu 9 Hatayı Yapıyor Olabilirsiniz
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Yaz boyunca balkonu şenlendiren bitkileri havalar soğuyunca içeri almak kolay bir iş gibi görünüyor. Ama bitkiler bu geçişte çok zorlanıyor ve yapılan küçük hatalar yüzünden bazıları bahara çıkamıyor. Üniversitelerin bahçe uzmanları, bitkileri kışa hazırlarken sık yapılan hatalara dikkat çekiyor. Peki bitkilerin kışı sağlıklı geçirmesi için nelerden kaçınmak gerekiyor?
Kaynak: Yahoo Lifestyle
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İlk don uyarısını beklemek birçok bitki için geç kalmak demek.
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Böcek kontrolü yapmadan içeri alınan bitkiler eve istilacı taşıyor.
Toprağın içinde saklanan canlılar çoğu zaman ancak içeri girince fark ediliyor.
Yeni gelen bitkiyi eskilerin yanına koymak tüm koleksiyonu riske atıyor.
Bütün bitkileri aynı anda içeri taşımak onları şoka sokuyor.
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Taşımadan hemen önce saksı değiştirmek ve budamak stresi artırıyor.
Yaz sulama düzenini kışa taşımak en çok bitki kaybettiren hata.
Kalorifer ve sıcak hava üfleyen bölgeler bitkileri sessizce kurutuyor.
Her bitkiyi kurtarmaya çalışmak şart değil.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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