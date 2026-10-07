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Bitkileriniz Kışı Atlatamıyorsa Bu 9 Hatayı Yapıyor Olabilirsiniz

Bitkileriniz Kışı Atlatamıyorsa Bu 9 Hatayı Yapıyor Olabilirsiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 18:09
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Yaz boyunca balkonu şenlendiren bitkileri havalar soğuyunca içeri almak kolay bir iş gibi görünüyor. Ama bitkiler bu geçişte çok zorlanıyor ve yapılan küçük hatalar yüzünden bazıları bahara çıkamıyor. Üniversitelerin bahçe uzmanları, bitkileri kışa hazırlarken sık yapılan hatalara dikkat çekiyor. Peki bitkilerin kışı sağlıklı geçirmesi için nelerden kaçınmak gerekiyor?

Kaynak: Yahoo Lifestyle

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İlk don uyarısını beklemek birçok bitki için geç kalmak demek.

İlk don uyarısını beklemek birçok bitki için geç kalmak demek.

Bitkilerin en büyük düşmanı çoğu zaman don değil, ondan önceki soğuk geceler. Bazı bitkiler gece sıcaklığı 7 ile 10 derecenin altına inince zarar görmeye başlıyor. Bu yüzden bitkileri, gece sıcaklığı 13 derecenin altına düşmeden içeri almak gerekiyor.

Don haberini beklemek yerine gecelerin ne kadar soğuduğuna bakmak daha doğru. HGTV de bitkileri, beklenen ilk donun dört ile altı hafta öncesinde içeri almaya başlamayı öneriyor.

Böcek kontrolü yapmadan içeri alınan bitkiler eve istilacı taşıyor.

Böcek kontrolü yapmadan içeri alınan bitkiler eve istilacı taşıyor.

Balkonda ya da bahçede bitkilere zarar veren böcekleri doğal düşmanları kontrol altında tutuyor. Evin içinde bu düşmanlar olmadığı için aynı böcekler çok hızlı çoğalıyor ve bütün kışı onlarla uğraşarak geçiriyorsunuz.

Bunu önlemek için bitkileri içeri almadan önce temizlemek gerekiyor. Küçük saksıları, içine birkaç damla bulaşık deterjanı damlatılmış ılık suda yaklaşık 15 dakika bekletebilirsiniz. Kaktüs ve sukulentler için bu yöntem uygun değil, onlara böcek ilacı spreyi sıkmak daha doğru.

Toprağın içinde saklanan canlılar çoğu zaman ancak içeri girince fark ediliyor.

Toprağın içinde saklanan canlılar çoğu zaman ancak içeri girince fark ediliyor.

Bitkiyle birlikte eve istenmeyen misafirler de girebiliyor. Toprağın içinde sinekler, sümüklü böcekler ve hatta daha büyük canlılar saklanabiliyor. Kuzey Karolina'daki bir bahçe uzmanı, eve aldığı bitkilerin içinde haftalar sonra kertenkele ve ağaç kurbağası bulduğunu anlatıyor.

Böyle sürprizlerle karşılaşmamak için saksıyı dışarıda ters çevirip köklere bakın. Toprağı hafifçe karıştırın ve saksının alt deliklerini de kontrol edin.

Yeni gelen bitkiyi eskilerin yanına koymak tüm koleksiyonu riske atıyor.

Yeni gelen bitkiyi eskilerin yanına koymak tüm koleksiyonu riske atıyor.

Dışarıdan gelen bitkiyi hemen diğer bitkilerin yanına koymayın. İçlerinden biri böcekliyse bütün pencere önüne çok hızlı yayılabiliyor. Yeni gelenleri en az iki hafta boyunca ayrı bir yerde bekletin.

Bu sürede birkaç günde bir göz atmanız yeterli. Bir bitkide çok fazla böcek varsa onu atmak, diğerlerini riske atmaktan daha iyi.

Bütün bitkileri aynı anda içeri taşımak onları şoka sokuyor.

Bütün bitkileri aynı anda içeri taşımak onları şoka sokuyor.

Evin içindeki ışık, dışarıdakinin yalnızca yüzde 10 ile 20'si kadar. Bütün gün güneş gören bir bitkiyi bir anda salona taşırsanız şoka giriyor ve yapraklarını dökmeye başlıyor.

Geçişi yavaş yapmak gerekiyor. Önce bitkileri birkaç gün gölgeli bir yere koyun. Sonra yaklaşık bir hafta boyunca geceleri içeri, gündüzleri dışarı alın.

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Taşımadan hemen önce saksı değiştirmek ve budamak stresi artırıyor.

Taşımadan hemen önce saksı değiştirmek ve budamak stresi artırıyor.

Taşınma bitki için zaten yorucu. Tam bu sırada saksısını değiştirmek ya da budamak yükü iyice artırıyor. Yeni toprak da bitkiyi yanlış zamanda büyümeye zorlayabiliyor.

Saksı değiştirme işini bahara bırakın. Budamak şart olduysa bitkinin en fazla üçte birini kesin.

Yaz sulama düzenini kışa taşımak en çok bitki kaybettiren hata.

Yaz sulama düzenini kışa taşımak en çok bitki kaybettiren hata.

Kışın bitki kaybetmenin en büyük sebebi böcekler değil, fazla su. Ev bitkilerinin çoğu kasım ile şubat arasında yazdakine göre yüzde 50 ile 75 daha az suya ihtiyaç duyuyor.

Bu yüzden yazın alıştığınız sulama düzenini kışın bırakın. Toprağın üstü birkaç santim kuruyunca sulamanız yeterli. Gübreyi de bahara kadar kaldırın. Uzmanlar kışı, bitkilerin dinlendiği bir dönem olarak görmenizi öneriyor.

Kalorifer ve sıcak hava üfleyen bölgeler bitkileri sessizce kurutuyor.

Kalorifer ve sıcak hava üfleyen bölgeler bitkileri sessizce kurutuyor.

Kaloriferin ya da sıcak hava üfleyen cihazların yanına konan bitkiler hem akımdan hem de kuru havadan zarar görüyor. Bahçe koçu Denise Hodgins, ısıtıcıdan gelen havanın bir bitkiyi strese sokup öldürebileceğini söylüyor.

Kentucky Üniversitesi'ne bağlı bir birim, ısıtılan evlerde kışın nemin yüzde 10 ile 20 seviyesine kadar düştüğünü belirtiyor. Bitkileri birbirine yakın koymak ya da çakıl taşı doldurulmuş bir tepsinin üstüne yerleştirmek ortamdaki nemi artırıyor.

Her bitkiyi kurtarmaya çalışmak şart değil.

Her bitkiyi kurtarmaya çalışmak şart değil.

Her bitkiyi eve almak zorunda değilsiniz. Kadife çiçeği ve petunya gibi bir yıllık bitkileri kışa taşımak çoğu zaman boşuna. Hasta bir bitki de içeride iyileşmiyor.

Sevdiğiniz bitkiler için daha kolay bir yol var. Sardunya, koleus, begonya ya da cam güzelinden yaklaşık 10 santimlik çelik alıp köklendirebilirsiniz. Böylece ağır saksıları taşımadan bahara yeni bitkilerle girersiniz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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