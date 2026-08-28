Oturma Odasına Koyan Baş Ağrısı Çekmiyor: Havayı Temizleyen ve Stresi Alan 4 Bitki

Günlük hayatın yoğun temposunda huzurlu bir alan yaratmak çoğu zaman zorlaşabiliyor. Ancak bilimsel araştırmalar, evde veya ofiste yetiştirilen iç mekan bitkilerinin stres hormonlarını düşürdüğünü, ruh halini iyileştirdiğini ve havayı temizlediğini ortaya koyuyor. 2015 yılında yapılan bir araştırma, tek bir saksı bitkisiyle etkileşime geçmenin bile fizyolojik stresi belirgin şekilde azalttığını gösteriyor. Efsanevi NASA Temiz Hava Çalışması ise ev bitkilerinin ortamdaki toksinleri arındırarak daha sağlıklı bir alan yarattığını doğruluyor.

İşte özellikle kuru iklimlerde ve klima kullanılan kapalı mekanlarda doğru nem ve ışık yönetimi sağlayarak yetiştirebileceğiniz, stresi azaltan ve böylelikle strese bağlı baş ağrısı çekme ihtimalini azaltan en etkili 4 iç mekan bitkisi...

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