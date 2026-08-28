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Oturma Odasına Koyan Baş Ağrısı Çekmiyor: Havayı Temizleyen ve Stresi Alan 4 Bitki

Oturma Odasına Koyan Baş Ağrısı Çekmiyor: Havayı Temizleyen ve Stresi Alan 4 Bitki

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 14:03
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Günlük hayatın yoğun temposunda huzurlu bir alan yaratmak çoğu zaman zorlaşabiliyor. Ancak bilimsel araştırmalar, evde veya ofiste yetiştirilen iç mekan bitkilerinin stres hormonlarını düşürdüğünü, ruh halini iyileştirdiğini ve havayı temizlediğini ortaya koyuyor. 2015 yılında yapılan bir araştırma, tek bir saksı bitkisiyle etkileşime geçmenin bile fizyolojik stresi belirgin şekilde azalttığını gösteriyor. Efsanevi NASA Temiz Hava Çalışması ise ev bitkilerinin ortamdaki toksinleri arındırarak daha sağlıklı bir alan yarattığını doğruluyor.

İşte özellikle kuru iklimlerde ve klima kullanılan kapalı mekanlarda doğru nem ve ışık yönetimi sağlayarak yetiştirebileceğiniz, stresi azaltan ve böylelikle strese bağlı baş ağrısı çekme ihtimalini azaltan en etkili 4 iç mekan bitkisi...

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Yılan Bitkisi

Yılan Bitkisi

Bakımı son derece kolay olan bu bitki, geceleri oksijen salgılayan nadir türlerdendir. Yatak odaları için idealdir. Toprağı tamamen kuruduğunda sulanmalıdır.

Evcil hayvan durumu: Kediler ve köpekler için zehirlidir.

Barış Zambağı

Barış Zambağı

Beyaz çiçekleri ve koyu yeşil yapraklarıyla zararlı gazları parçalar. Suya ihtiyaç duyduğunda yapraklarını sarkıtarak haber verir. Yüksek nem sever.

Evcil hayvan durumu: Evcil hayvanlar için zehirlidir.

Örümcek Bitkisi

Örümcek Bitkisi

NASA'nın hava temizleme listesinde üst sıralarda yer alan, çoğaltılması kolay ve dayanıklı bir bitkidir. Toprağının hafif nemli tutulması önerilir.

Evcil hayvan durumu: Zehirli değildir, evcil hayvanlar için tamamen güvenlidir.

Yeşim Bitkisi

Yeşim Bitkisi

Şans ve denge sembolü olarak bilinen bu sukulent, az bakım gerektirir. Aşırı sulamadan kaçınılmalı, parlak ancak dolaylı ışıkta tutulmalıdır.

Evcil hayvan durumu: Evcil hayvanlar için zehirlidir.

Bonus: Lavanta

Bonus: Lavanta

Yüzyıllardır kullanılan kokusu sinirleri yatıştırır ve uyku kalitesini artırır. Günde 6-8 saat doğrudan güneş ışığına ve kuruyan bir toprağa ihtiyaç duyar.

Evcil hayvan durumu: Zehirli değildir.

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Bonus: Aloe Vera

Bonus: Aloe Vera

Hem havayı temizler hem de yapraklarındaki jel sayesinde cildi yatıştırır. Seyrek sulama ve kaktüs toprağı ile gelişir.

Evcil hayvan durumu: Yutulması halinde evcil hayvanlarda mide rahatsızlığına yol açabilir.

Bonus: Papatya

Bonus: Papatya

Elmayı andıran hafif kokusuyla rahatlamayı destekler. Bol güneş alan pencere kenarlarında kolayca yetişir.Evcil hayvan durumu: Zehirli değildir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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