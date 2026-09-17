Yapay Zekaya 'Kapatma Tuşu' Şartı Getirecek Teklif Amerika'da Senato'da Tartışıldı

Rand Paul, oylama başlar başlamaz itirazını yükseltti ve süreci durdurdu. Paul'a göre Kongre, teknoloji tam anlaşılmadan aceleyle davranırsa yenilikçiliği öldürme riski taşıyor. Teknolojinin bu yüzden 'on yıllarca geride' kalabileceğini savundu. Hükümetin bu tür bir kapatma cihazı üzerinde 'açık uçlu yetkiye' sahip olmasını sorun olarak gördü. Bunun ABD ekonomisindeki kullanımı olumsuz etkileyebileceğini savundu.