Yapay Zekaya 'Kapatma Tuşu' Şartı Getirecek Teklif Amerika'da Senato'da Tartışıldı
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ABD Senatosunda yapay zekanın kontrolden çıkma ihtimaline karşı yeni bir güvenlik önerisi masaya geldi. Senatör John Kennedy, gelişmiş yapay zeka modelleri için zorunlu bir 'acil kapatma tuşu' istiyor. Bu şartı getirecek yasa tasarısının oybirliğiyle kabul edilmesini talep etti.
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Teklif neyi zorunlu kılıyor?
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Oylamayı tek başına engelledi.
Paul'dan alternatif çözüm önerisi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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