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Yapay Zekaya 'Kapatma Tuşu' Şartı Getirecek Teklif Amerika'da Senato'da Tartışıldı

Yapay Zekaya 'Kapatma Tuşu' Şartı Getirecek Teklif Amerika'da Senato'da Tartışıldı

Yapay Zeka
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 21:51
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ABD Senatosunda yapay zekanın kontrolden çıkma ihtimaline karşı yeni bir güvenlik önerisi masaya geldi. Senatör John Kennedy, gelişmiş yapay zeka modelleri için zorunlu bir 'acil kapatma tuşu' istiyor. Bu şartı getirecek yasa tasarısının oybirliğiyle kabul edilmesini talep etti.

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Teklif neyi zorunlu kılıyor?

Teklif neyi zorunlu kılıyor?

Kennedy'nin teklifi resmi olarak 'Yapay Zeka Acil Durum Butonu Yasa Tasarısı' adını taşıyor. Kapsama, şirketlerin en gelişmiş ve süper zeki sayılan modelleri giriyor. Tasarı, bir sistem beklenmedik şekilde tehlikeli hale geldiğinde devreye girecek bir kapatma mekanizması şart koşuyor. Kennedy bunu Senato'da tek celsede, itirazsız bir oylamayla resmileştirmeyi planlamıştı. Karar, salondaki senatörlerin onayına bağlıydı.

Oylamayı tek başına engelledi.

Oylamayı tek başına engelledi.

Rand Paul, oylama başlar başlamaz itirazını yükseltti ve süreci durdurdu. Paul'a göre Kongre, teknoloji tam anlaşılmadan aceleyle davranırsa yenilikçiliği öldürme riski taşıyor. Teknolojinin bu yüzden 'on yıllarca geride' kalabileceğini savundu. Hükümetin bu tür bir kapatma cihazı üzerinde 'açık uçlu yetkiye' sahip olmasını sorun olarak gördü. Bunun ABD ekonomisindeki kullanımı olumsuz etkileyebileceğini savundu.

Paul'dan alternatif çözüm önerisi.

Paul'dan alternatif çözüm önerisi.

Paul, teklifi tamamen reddetmek yerine farklı bir yöntem önerdi. Süper zeki yapay zekanın risklerini araştıracak iki partili bir komite kurulmasını istedi. Kennedy'nin tasarısı bu haliyle oylamaya girmeden beklemeye alındı. Tasarının yeniden ne zaman oylamaya sunulacağı henüz açıklanmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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