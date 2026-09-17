AB Komisyonu Başkanı'ndan Uyarı: Yapay Zekaya 'Asla' Güvenmemeniz Gereken Konu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yapay zeka, dünyanın en hızlı gelişen teknolojilerinden biri oldu. Bugün, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız yapay zeka hakkında ise bazı tereddütler doğdu. Örneğin siber güvenlik ve gizlilik uzmanları, yapay zeka sohbet botlarına bazı kişisel bilgilerin 'asla' verilmemesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan alanında uzman doktorlar da yapay zekaya sağlık alanında güvenilmemesi gerektiğini söylüyor.
Sağlık alanında uyarılar yapan bir diğer isim de eskiden doktorluk yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlar Uyarıyor: Yapay Zekaya Sağlık Alanında Güvenmeyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay Zeka Sağlıkta Kullanılmalı Ancak Doktorların Yerini Almamalı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın