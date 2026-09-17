AB Komisyonu Başkanı'ndan Uyarı: Yapay Zekaya 'Asla' Güvenmemeniz Gereken Konu!

Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı yıllık Avrupa Birliği’nin Durumu konuşmasında von der Leyen 'Doktorumun, en iyi teşhis veya tedavi kararını verebilmek için gerekli tüm verilere yapay zekâ aracılığıyla anında erişebilmesini ister miyim? Evet, elbette. Ama doktorumun yapay zekâ destekli bir robot olmasını ister miyim? Hayır, elbette istemem. Kanser olup olmadığımı bana bir robotun söylemesini istemiyorum” ifadelerine yer verdi.

Kanserle mücadelede erken tespit hayati önem taşıyor; çok sayıda çalışma ve klinik deneme, yapay zekânın hastalığı mevcut yöntemlerin izin verdiğinden daha erken saptamaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Kanser taraması, yapay zekânın sağlık alanında kullanıldığı tek yer değil. Bu teknoloji sektörü dönüştürüyor; tanı koyma süreçlerinde, ilaç geliştirmede ilerlemeyi hızlandırıyor ve sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletiyor.

Ancak önemli bir nokta var.

Son araştırmalar, dil modellerinin tıbbi tavsiye ararken tehlikeli bir araç olabileceğini ortaya koyuyor; çünkü aciliyet düzeyini her zaman doğru değerlendiremiyorlar. Uzmanlar ayrıca biyolojik verilerin hassasiyeti ve yapay zekâ modellerinin bu verilere nasıl erişebileceğine dair somut çerçevelere duyulan ihtiyaç konusunda uyarıda bulundu.