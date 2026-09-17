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AB Komisyonu Başkanı'ndan Uyarı: Yapay Zekaya 'Asla' Güvenmemeniz Gereken Konu!

AB Komisyonu Başkanı'ndan Uyarı: Yapay Zekaya 'Asla' Güvenmemeniz Gereken Konu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 09:27
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Yapay zeka, dünyanın en hızlı gelişen teknolojilerinden biri oldu. Bugün, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız yapay zeka hakkında ise bazı tereddütler doğdu. Örneğin siber güvenlik ve gizlilik uzmanları, yapay zeka sohbet botlarına bazı kişisel bilgilerin 'asla' verilmemesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan alanında uzman doktorlar da yapay zekaya sağlık alanında güvenilmemesi gerektiğini söylüyor.

Sağlık alanında uyarılar yapan bir diğer isim de eskiden doktorluk yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu.

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Uzmanlar Uyarıyor: Yapay Zekaya Sağlık Alanında Güvenmeyin

Uzmanlar Uyarıyor: Yapay Zekaya Sağlık Alanında Güvenmeyin

Son günlerde yapay zeka alanında bazı 'yavaşlama' tartışmaları gündeme geldi. Uzman isimler, yapay zekaya her alanda güvenilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle kişisel bilgilerin, ChatGPT, Gemini, Grok gibi sohbet robotlarıyla paylaşılmaması gerekiyor. Kimlik bilgilerinden banka hesap numaralarına, sağlık kayıtlarından şirket sırlarına kadar pek çok veri, sohbet kayıtlarında saklanabiliyor ve model eğitiminde kullanılabiliyor. Siber güvenlik uzmanları bu hususa dikkat çekerken önemli bir uyarı da doktorlardan geliyor. 

Eskiden doktor olarak çalışan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de insanların sağlık konusunda yapay zekaya güvenmemesi gerektiğini belirtiyor. Leyen, yaptığı son konuşmasında yapay zekânın Avrupa’da sağlık hizmetlerini iyileştirebileceğini ancak doktorların yerini asla almaması gerektiğini söyledi.

Yapay Zeka Sağlıkta Kullanılmalı Ancak Doktorların Yerini Almamalı

Yapay Zeka Sağlıkta Kullanılmalı Ancak Doktorların Yerini Almamalı

Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı yıllık Avrupa Birliği’nin Durumu konuşmasında von der Leyen 'Doktorumun, en iyi teşhis veya tedavi kararını verebilmek için gerekli tüm verilere yapay zekâ aracılığıyla anında erişebilmesini ister miyim? Evet, elbette. Ama doktorumun yapay zekâ destekli bir robot olmasını ister miyim? Hayır, elbette istemem. Kanser olup olmadığımı bana bir robotun söylemesini istemiyorum” ifadelerine yer verdi.

Kanserle mücadelede erken tespit hayati önem taşıyor; çok sayıda çalışma ve klinik deneme, yapay zekânın hastalığı mevcut yöntemlerin izin verdiğinden daha erken saptamaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Kanser taraması, yapay zekânın sağlık alanında kullanıldığı tek yer değil. Bu teknoloji sektörü dönüştürüyor; tanı koyma süreçlerinde, ilaç geliştirmede ilerlemeyi hızlandırıyor ve sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletiyor.

Ancak önemli bir nokta var.

Son araştırmalar, dil modellerinin tıbbi tavsiye ararken tehlikeli bir araç olabileceğini ortaya koyuyor; çünkü aciliyet düzeyini her zaman doğru değerlendiremiyorlar. Uzmanlar ayrıca biyolojik verilerin hassasiyeti ve yapay zekâ modellerinin bu verilere nasıl erişebileceğine dair somut çerçevelere duyulan ihtiyaç konusunda uyarıda bulundu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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