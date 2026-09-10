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Yapay Zeka Devi Anthropic'ten Üç Farklı Gelecek Senaryosu: Yapay Zeka Maaşları Nasıl Etkileyecek?

Yapay Zeka Devi Anthropic'ten Üç Farklı Gelecek Senaryosu: Yapay Zeka Maaşları Nasıl Etkileyecek?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 09:20
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Dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden Anthropic'in ekonomi ekibi, ABD ekonomisinin 2030'da nasıl görüneceğini modelledi ve ortaya üç ayrı gelecek çıktı. Modelin en uç senaryosunda ABD'nin milli geliri yapay zeka olmasaydı ulaşacağı seviyenin %32,4 üzerine, yani 44,4 trilyon dolara çıkıyor; ama aynı senaryoda bilgi işçilerinin maaşları %10'dan fazla geriliyor. Anthropic hesap makinesini herkese açtı: siteye giren kendi tahminini girip ekonominin nasıl şekilleneceğini görebiliyor. 

Kaynak: Anthropic

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Anthropic'in ekonomistleri üç senaryo çizdi: En ılımlısında ekonomi internet kadar etki görüyor, en uçtakinde her 4,5 yılda bir ikiye katlanıyor.

Anthropic'in ekonomistleri üç senaryo çizdi: En ılımlısında ekonomi internet kadar etki görüyor, en uçtakinde her 4,5 yılda bir ikiye katlanıyor.

Modelin ilk basamağı 'ılımlı' senaryo. 

Burada yapay zeka ekonomiye internetin yaptığına benzer bir katkı yapıyor: 2030'da ABD milli geliri 34,1 trilyon dolar, yani yapay zekasız duruma göre %1,6 daha yüksek. İşsizlik ve maaşlar büyük ölçüde yerinde sayıyor.

İkinci basamak 'kayda değer' senaryo. 

Yapay zeka 2030'a gelindiğinde bilgi işlerinin yarısını yapabiliyor, ekonomi normalin iki katı hızla büyüyor ve milli gelir 36,3 trilyon dolara, yani %8,3 fazlasına çıkıyor.

En uçtaki senaryoda ise tablo tamamen değişiyor. 

Yıllık büyüme %15'e fırlıyor, ekonomi her 4,5 yılda bir ikiye katlanıyor ve 2030 milli geliri 44,4 trilyon dolara ulaşıyor. Anthropic, bu senaryonun gerçekleşmesi için yapay zekanın kendi kendini geliştirebilen bir seviyeye çıkması ve çok daha hızlı benimsenmesi gerektiğini belirtiyor.

Ancak büyüme herkesin cebine aynı şekilde yansımıyor: En sert senaryoda beyaz yakalıların maaşı %10'dan fazla eriyor.

Ancak büyüme herkesin cebine aynı şekilde yansımıyor: En sert senaryoda beyaz yakalıların maaşı %10'dan fazla eriyor.

Rapora göre yapay zeka ilerledikçe bilgi işçileri, yani kod yazanlar, çağrı merkezi çalışanları ve ofis masasında iş üretenler, yapay zekaya daha az açık mesleklere kaymak zorunda kalıyor. Anthropic'in verdiği örnekler oldukça somut: elektrikçilik ve hemşirelik.

Kayda değer senaryoda bilgi işçilerinin maaşları büyümeye rağmen yerinde sayıyor, diğer çalışanların kazancı ise artıyor. En uç senaryoda bilgi işçilerinin ücretleri %10'un üzerinde düşerken yapay zekaya kapalı işlerde çalışanların maaşları ciddi biçimde yükseliyor. Aynı senaryoda işsizlik tarihsel resesyon seviyelerine çıkıyor, iş arama süreleri uzuyor.

Model, mesleklerin görev demetlerinden oluştuğu fikri üzerine kurulu. Anthropic bunu hemşirelik üzerinden anlatıyor: vizit, kan alma, triyaj, kayıt tutma, malzeme siparişi ve hasta takibi ayrı görevler. Yapay zeka kayıt tutmayı ve sipariş vermeyi devralırken, taburcu talimatlarının yazımında ve bakım planlamasında hemşireye yardımcı oluyor.

Asıl kritik rakam maaşlarda değil: Bugün her ekonomik dolardan çalışana giden 60 sent, en uç senaryoda 45 sente iniyor.

Asıl kritik rakam maaşlarda değil: Bugün her ekonomik dolardan çalışana giden 60 sent, en uç senaryoda 45 sente iniyor.

Şu anda ABD ekonomisinde üretilen her doların yaklaşık 60 senti emeğe, 40 senti sermayeye gidiyor. Anthropic'in modelinde bu denge 2030'a doğru kayıyor: ılımlı senaryoda emeğin payı %59,4'e, kayda değer senaryoda %56,1'e, en uç senaryoda ise %45,2'ye düşüyor. Sermayenin payı son senaryoda 14,8 puan birden artıyor.

Anthropic modeli hazırlarken 10 binden fazla Amerikalıya yapay zekadan ne beklediklerini sordu, siteyi ziyaret eden 12.493 kişi de kendi tahminini girdi. Katılımcıların medyan beklentisi 'kayda değer değişim' senaryosuna denk geliyor: 2030'da milli gelir yapay zeka olmasaydı olacağından %10 daha yüksek, işsizlik ise %5 civarında. Katılımcıların yaklaşık %10'u ise en uç senaryoyu bekliyor.

Modelin sınırlarını da Anthropic'in kendisi sıralıyor: son derece yetenekli robotlar, politika müdahaleleri, ekonomik krizler ve veri merkezi yatırımlarının etkisi hesaba katılmıyor. Modeli Anton Korinek, Chad Jones, Szymon Sacher, Tess Cotter ve Peter McCrory geliştirdi; aralarında Daron Acemoğlu, David Autor ve Emi Nakamura'nın da bulunduğu 20 ekonomist raporu inceledi. Anthropic 'gelecek önceden belirlenmiş değil' diyerek sonucun yapay zekanın yeteneklerine, benimsenme hızına ve kazancın nasıl paylaşılacağına bağlı olduğunu vurguluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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