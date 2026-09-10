Yapay Zeka Devi Anthropic'ten Üç Farklı Gelecek Senaryosu: Yapay Zeka Maaşları Nasıl Etkileyecek?
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Dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden Anthropic'in ekonomi ekibi, ABD ekonomisinin 2030'da nasıl görüneceğini modelledi ve ortaya üç ayrı gelecek çıktı. Modelin en uç senaryosunda ABD'nin milli geliri yapay zeka olmasaydı ulaşacağı seviyenin %32,4 üzerine, yani 44,4 trilyon dolara çıkıyor; ama aynı senaryoda bilgi işçilerinin maaşları %10'dan fazla geriliyor. Anthropic hesap makinesini herkese açtı: siteye giren kendi tahminini girip ekonominin nasıl şekilleneceğini görebiliyor.
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Anthropic'in ekonomistleri üç senaryo çizdi: En ılımlısında ekonomi internet kadar etki görüyor, en uçtakinde her 4,5 yılda bir ikiye katlanıyor.
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Ancak büyüme herkesin cebine aynı şekilde yansımıyor: En sert senaryoda beyaz yakalıların maaşı %10'dan fazla eriyor.
Asıl kritik rakam maaşlarda değil: Bugün her ekonomik dolardan çalışana giden 60 sent, en uç senaryoda 45 sente iniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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