Yapay Zeka Devi Anthropic'ten Üç Farklı Gelecek Senaryosu: Yapay Zeka Maaşları Nasıl Etkileyecek?

Modelin ilk basamağı 'ılımlı' senaryo.

Burada yapay zeka ekonomiye internetin yaptığına benzer bir katkı yapıyor: 2030'da ABD milli geliri 34,1 trilyon dolar, yani yapay zekasız duruma göre %1,6 daha yüksek. İşsizlik ve maaşlar büyük ölçüde yerinde sayıyor.

İkinci basamak 'kayda değer' senaryo.

Yapay zeka 2030'a gelindiğinde bilgi işlerinin yarısını yapabiliyor, ekonomi normalin iki katı hızla büyüyor ve milli gelir 36,3 trilyon dolara, yani %8,3 fazlasına çıkıyor.

En uçtaki senaryoda ise tablo tamamen değişiyor.

Yıllık büyüme %15'e fırlıyor, ekonomi her 4,5 yılda bir ikiye katlanıyor ve 2030 milli geliri 44,4 trilyon dolara ulaşıyor. Anthropic, bu senaryonun gerçekleşmesi için yapay zekanın kendi kendini geliştirebilen bir seviyeye çıkması ve çok daha hızlı benimsenmesi gerektiğini belirtiyor.