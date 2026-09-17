Türk İş İnsanı Mehmet Çankaya'nın Düşen Uçağına Ulaşıldı: Uçaktaki Herkes Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türk iş insanı Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın, 13 Eylül'de telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmasına ilişkin paylaşım yaptı.ü

De la Espriella, 'Büyük bir üzüntü ve derin bir acıyla, HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın bulunduğunu ülkemize teyit ediyorum. Ne yazık ki yetkililer, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybetmiş halde bulunduğunu doğruladı' ifadesini kullandı.

De la Espriella, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, 'Bu telafisi mümkün olmayan kaybın acısını karşısında, derin bir saygıyla yaslarına ortak oluyor, Yüce Allah'tan evlerine teselli, huzur ve dayanma gücü vermesini diliyorum.' ifadesini kullandı.