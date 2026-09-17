article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türk İş İnsanı Mehmet Çankaya'nın Düşen Uçağına Ulaşıldı: Uçaktaki Herkes Hayatını Kaybetti

Türk İş İnsanı Mehmet Çankaya'nın Düşen Uçağına Ulaşıldı: Uçaktaki Herkes Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 09:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu ve uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mehmet Çankaya’nın kullandığı uçaktaki herkes hayatını kaybetti.

Mehmet Çankaya’nın kullandığı uçaktaki herkes hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türk iş insanı Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın, 13 Eylül'de telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmasına ilişkin paylaşım yaptı.ü

De la Espriella, 'Büyük bir üzüntü ve derin bir acıyla, HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın bulunduğunu ülkemize teyit ediyorum. Ne yazık ki yetkililer, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybetmiş halde bulunduğunu doğruladı' ifadesini kullandı.

De la Espriella, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, 'Bu telafisi mümkün olmayan kaybın acısını karşısında, derin bir saygıyla yaslarına ortak oluyor, Yüce Allah'tan evlerine teselli, huzur ve dayanma gücü vermesini diliyorum.' ifadesini kullandı.

Uçağa zorlu arazi koşullarında 3 gün sonra ulaşılmıştı!

Uçağa zorlu arazi koşullarında 3 gün sonra ulaşılmıştı!

Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak, 13 Eylül Pazar günü yerel saatle 09.23'te telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmuştu.

Uçağın Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı ve uçakta Çankaya'nın yanı sıra 4 Kolombiyalı uyruklu yolcunun da bulunduğu belirtilmişti.

Kolombiyalı arama kurtarma ekipleri, uçağın yerinin tespit edilmesinden yaklaşık 3 gün sonra, zorlu arazi koşullarının hakim olduğu bölgede enkaza karadan ulaşmıştı.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin fit yükseklikteki dağlık alana düştüğünü belirlemişti. Uçağın kaybolmasının ardından bölgedeki acil durum radyo vericisinin (ELT) de devreye girdiği bildirilmişti.

Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlanmış ancak arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmamıştı.

Bunun üzerine ekipler, zorlu arazi koşullarında yaptıkları yürüyüşün ardından enkaz bölgesine üç gün sonra karadan ulaşmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın