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Aytunç Erkin, Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'ni Neden Bıraktığını Canlı Yayında Açıkladı

Aytunç Erkin, Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'ni Neden Bıraktığını Canlı Yayında Açıkladı

Kurtlar Vadisi Kurtlar Vadisi Pusu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 08:20
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Kurtlar Vadisi senaristlerinin Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermesinin ardından dizinin geçmişine ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. tv100 yayınında konuşan gazeteci Aytunç Erkin, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi döneminde baskıyla karşı karşıya kaldığını ileri sürerek 'Osman Sınav'ın ofisinin camları indirildi. Geri çekilmek zorunda kaldı” açıklamasında bulundu.

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Osman Sınav Kurtlar Vadisi’ni neden bıraktı?

Osman Sınav Kurtlar Vadisi’ni neden bıraktı?

Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 Eylül’de Silivri Adliyesi’nde “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermesi, dizinin geçmişine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Soruşturmanın ardından özellikle Kurtlar Vadisi’nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın diziden ayrılışına ilişkin çeşitli iddialar da yeniden gündeme geldi.

tv100 yayınında önemli değerlendirmelerde gazeteci Aytunç Erkin de Osman Sınav’ın o dönem yaşadıklarına ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi. Erkin, Sınav’ın şirketi Sinegraf’ın bulunduğu ofisin bir gece yarısı saldırıya uğradığını ve camlarının indirildiğini ileri sürdü. Erkin, ' Osman Sınav yaşarken, Sinegraf’ın camı çerçevesi bir gece yarısı indiriliyor. Kurtlar Vadisi’ni bıraksın diye. Osman Sınav’ın da geri çekildiği belirtiliyor' dedi.

Aytunç Erkin'in TV100 yayınında yaptığı Osman Sınav açıklaması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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