Aytunç Erkin, Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'ni Neden Bıraktığını Canlı Yayında Açıkladı
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Kurtlar Vadisi senaristlerinin Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermesinin ardından dizinin geçmişine ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. tv100 yayınında konuşan gazeteci Aytunç Erkin, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi döneminde baskıyla karşı karşıya kaldığını ileri sürerek 'Osman Sınav'ın ofisinin camları indirildi. Geri çekilmek zorunda kaldı” açıklamasında bulundu.
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Osman Sınav Kurtlar Vadisi’ni neden bıraktı?
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Aytunç Erkin'in TV100 yayınında yaptığı Osman Sınav açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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