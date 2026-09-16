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Kurtlar Vadisi Dizisinde "FETÖ İşareti" İddiası: Hangi Sahneler Mercek Altında

Kurtlar Vadisi Dizisinde "FETÖ İşareti" İddiası: Hangi Sahneler Mercek Altında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 13:34
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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde şüpheli şekilde ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın, yıllar sonra 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin bazı sahnelerini de kapsadığı iddia edildi. Savcılığın, dizideki kurgusal sahnelerle gerçek olaylar arasında örtüşme bulunduğu yönünde bir inceleme yürüttüğü ortaya çıkarken, dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifade verdi. 

Şimdi en çok merak edilen konulardan biri de şu: Kurtlar Vadisi dizisinde FETÖ’ye gönderme oldukları iddia edilen sahneler hangileri? İşte sosyal medyada da sık sık gündem olan o sahneler…

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Haberlere göre soruşturmanın çıkış noktası, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi oldu.

Haberlere göre soruşturmanın çıkış noktası, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi oldu.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' ismiyle yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda 'FG' harf grubunu taşıyan plakaların yer alması, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Gelen ihbarlar ve başsavcılığın yaptığı resmi tespitlerin ardından harekete geçildi. Alınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi.  Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek.

Yapılacak olan teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.

Peki soruşturma açılmasına neden olduğu iddia edilen Kurtlar Vadisi Pusu sahneleri hangileri?

"Öksüz" repliğiyle başlayan iddia zinciri

Dizinin 2009 yılında yayınlanan 'Gladio' bölümlerinde geçen bir sahnede karakterlerden birinin 'bizim darbenin adı Öksüz olacak' anlamına gelen bir replik kullandığı, bu detayın, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' olan ve halen aranan Adil Öksüz ismiyle örtüştüğü öne sürüldü.

Plakadaki "FG 7061" detayı

Plakadaki "FG 7061" detayı

2010 yılında yayınlanan 79. bölümde, Memati ve Kazım karakterlerinin bulunduğu bir araçta '34 FG 7061' plakası görülüyor. İddiaya göre plakadaki 'FG' harfleri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e işaret ediyor; '7061' rakamının tersten okunuşunun ise '16.07' yani 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi gününü simgelediği ileri sürüldü.

Hücre ve darp sahnesi: Ölümden iki gün önce

Hücre ve darp sahnesi: Ölümden iki gün önce

Kozinoğlu'nun ölümünden yalnızca iki gün önce, 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümde, 'Kazım Kaşifoğlu' adlı karakterin bir hücrede tutulduğu, diğer karakterler tarafından darp edilip tehdit edildiği sahnenin dikkat çektiği iddia edildi. Sahnede geçtiği belirtilen 'Azrail'in benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim' repliğinin, gerçek hayattaki olayla zamansal örtüşmesi nedeniyle soruşturma dosyasına girdiği iddia edildi. Aynı sahnede karakterin Polat Alemdar'ın 'hediyesi' olarak 'Yaşar Ağa' karakterine teslim edildiği de öne sürüldü.

Karakterin öldürülüş biçimi

Karakterin öldürülüş biçimi

8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde, 'Kaşifoğlu' karakterinin spor yapıp duş aldıktan sonra 'Kara' adlı bir karakter tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü sahnenin, Kozinoğlu'nun gerçek hayattaki şüpheli ölümüyle 'yöntem' bakımından benzerlik taşıdığı iddia edildi. Bu benzerliğin, senaristlerin ifadeye çağrılma gerekçelerinden biri olduğu öne sürüldü.

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Mezar taşındaki isim

Mezar taşındaki isim

17 Mayıs 2012 tarihli 159. bölümde yer alan bir mezarlık sahnesinde, üzerinde 'ERDOĞAN' yazan bir mezar taşı görüldü.

Finaldeki köprü diyaloğu ve alan adı kaydı

Diziyi çeken PANA Film'in, 15 Temmuz darbe girişiminden önce 'kurtlarvadisidarbe.com' ve 'kurtlarvadisidarbe.net' alan adlarını kaydettirdiği iddia edildi. Ayrıca dizinin final bölümünde geçtiği belirtilen 'üç köprüyü havaya uçuracağız' temalı diyaloğun, darbe gecesi FETÖ'cü askerlerin İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nü ele geçirmesinden haftalar önce ekrana geldiği iddia edildi.

Senaristten yanıt: "Toplumun fotoğrafını çekeriz"

Senaristten yanıt: "Toplumun fotoğrafını çekeriz"

Soruşturma kapsamında ifade veren senarist Raci Şaşmaz'ın, kendisine yöneltilen FETÖ bağlantısı iddialarını kategorik olarak reddettiği belirtildi. Şaşmaz'ın ifadesinde 'Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak drama gücüyle izleyicilere sunar' dediği ve 'birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur' ifadesini kullandığı aktarıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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