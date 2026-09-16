Kurtlar Vadisi Dizisinde "FETÖ İşareti" İddiası: Hangi Sahneler Mercek Altında

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' ismiyle yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda 'FG' harf grubunu taşıyan plakaların yer alması, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Gelen ihbarlar ve başsavcılığın yaptığı resmi tespitlerin ardından harekete geçildi. Alınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek.

Yapılacak olan teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.

Peki soruşturma açılmasına neden olduğu iddia edilen Kurtlar Vadisi Pusu sahneleri hangileri?