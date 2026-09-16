Kurtlar Vadisi Dizisinde "FETÖ İşareti" İddiası: Hangi Sahneler Mercek Altında
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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde şüpheli şekilde ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın, yıllar sonra 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin bazı sahnelerini de kapsadığı iddia edildi. Savcılığın, dizideki kurgusal sahnelerle gerçek olaylar arasında örtüşme bulunduğu yönünde bir inceleme yürüttüğü ortaya çıkarken, dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifade verdi.
Şimdi en çok merak edilen konulardan biri de şu: Kurtlar Vadisi dizisinde FETÖ’ye gönderme oldukları iddia edilen sahneler hangileri? İşte sosyal medyada da sık sık gündem olan o sahneler…
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Haberlere göre soruşturmanın çıkış noktası, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi oldu.
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"Öksüz" repliğiyle başlayan iddia zinciri
Plakadaki "FG 7061" detayı
Hücre ve darp sahnesi: Ölümden iki gün önce
Karakterin öldürülüş biçimi
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Mezar taşındaki isim
Finaldeki köprü diyaloğu ve alan adı kaydı
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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